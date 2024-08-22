【菁英論壇】疫情反撲 多種病毒伺機發威

【新唐人北京時間2024年08月21日訊】四年前那場從中國開始的疫情，給這個地球上的每一個人都留下了陰影。但最近，新冠疫情好象又有捲土重來的跡象，有人多次感染，癥狀加重。同時，用作生化武器的炭疽病菌疫情在部分地區爆發。專家擔憂，恐有更兇猛的超級疫情將席捲全球。

大陸爆發炭疽病疫情 官方的通告背後有隱情

獨立電視製片人李軍在新唐人《菁英論壇》節目中表示，8月2日，中共喉舌央視報導說，山東省陽穀縣七級鎮一個養牛場發現炭疽病例，已經撲殺幾十頭牛，共有5人感染。不過地方媒體、網民的說法與官媒出入很大。8月2日，地方媒體《瀟湘晨報》微信公眾號發佈資訊稱，炭疽病可能已經擴散，確定感染的不只是陽穀那個鎮，其它地方各個鄉鎮也有。有陽穀縣民眾網上留言說，那個養殖場疫情爆發時沒有上報，死了80多頭牛，一些死牛肉已經被偷偷賣掉。也有網民在X平臺上說，8月1日，七級鎮出現人感染炭疽病死亡病例，已經封了幾個村子，縣醫院4樓都封了；還有網民說，已經有八九十人感染。陽谷縣當地企業，山東聯元控股集團公司發通知說：請大家近期不要吃牛肉，也不要去七級鎮。

目前，陽穀縣疾控中心僅發了一則通告，提及的內容與央視報導基本一致，已經統一了口徑。不過，中共國家傳染病醫學中心主任張文宏，8月4日在公眾號上發通告說，針對本次出現集中爆發的感染者，要關注周邊環境中潛在的炭疽桿菌污染的一些情況和動物的無害化處理。

李軍說，陽穀縣炭疽感染對國內牛肉市場是雪上加霜。因為從2023年以來，大陸牛肉價格一直在降，當年牛肉批發均價是84元/公斤，2024年4月，降到了76元/公斤，到了6月份，已經降到了61元/公斤，這時候又爆發了疫情，令養牛戶欲哭無淚。

美國病毒學專家、前美國陸軍研究所病毒系實驗室主任林曉旭在《菁英論壇》表示，炭疽病是由炭疽芽孢桿菌引起的，嚴格說它是一種細菌，不是病毒。它有多種傳播渠道，而且對人的危害也很大，是一種人畜共患病。

林曉旭說，這個病菌有幾個主要傳播渠道：一是，通過呼吸道吸入芽孢桿菌形成芽孢，死亡率高達70%。這個細菌在它繁殖的過程中，形成了芽孢，芽孢是非常好的一個保護殼，一旦這個細菌繁殖多了，比如感染的動物屍體沒有經過無害化處理，那麼這些芽孢就可以在你掩埋動物的過程當中，把整個土壤給污染了，會存活幾年幾十年。再比如，畜牧業人員在處理動物剝皮過程中，芽孢會揚起來，如果通過呼吸道吸入的話，那就有可能造成呼吸道感染，致死率很高。所以目前我們看到的病例，主要是處理動物的工作人員。

另外一種，是皮膚接觸。這種皮膚接觸也會很嚴重，明顯特徵就是可以出現紅疹，發展到整個出現黑色的焦痂，有黑黑的一塊皮肉爛掉，很可怕，如果再進一步發展下去沒有及時治療的話，就可能要截肢，也是很嚴重的。

再一個就是飲食，人如果吃進去感染的動物肉，也會被感染，它會給人帶來劇烈的腹痛等等，這也是非常嚴重的，也可以致死。控制和消滅炭疽病細菌簡單的做法，就是徹底焚燒，只簡單掩埋會有問題。

林曉旭表示，據現在暴發的情況看，真正的關注點還不僅僅是山東，我關注到黑龍江疾控中心，在8月3日發布了一個重要通知，也可以說是一個警示。通知說，現在是夏季汛期，做好傳染病預防。通知中有大段關於炭疽病的說明，這種情況很少見。一般來說，如果是洪水氾濫，應該是預防霍亂、瘧疾等等，但是在汛期強調防范炭疽病，就說明在過去有炭疽病爆發，而且對感染過病死的動物屍體，並沒有很好地進行無害化處理，或者說在掩埋的過程中，土壤被污染了，而官方是知道這個情況的，所以擔心洪水到來以後，會把這些土再衝到更大範圍的地區，這種情況是有先例的。

我看到一個數據， 2019年7月，黑龍江省爆發過一次牛炭疽病感染案例。當時査出的原因說是病死的牛只，沒有經過合適的無害化處理，造成了土壤污染，在發洪水的情況下，就進一步把它傳播開來。黑龍江官方已經知道過去有過疫情，今年又出現了相同的情況，所以才會特別提醒發通知提醒。

林曉旭说，炭疽病在治療上沒有什麼特效藥，現在大部分靠打疫苗預防，但效果也非常不好。炭疽病菌曾經是恐怖主義分子最喜歡用的一種生化武器之一。這種生化武器製作比較容易，因為找細菌容易，然後它又形成芽孢，再把芽孢製作成粉末。這些東西不容易壞，可以長期保存。然後定向投放到你要攻擊的目標處。

中國人免疫力受損嚴重 重症死亡人數比外國多

《大紀元時報》總編輯郭君在《菁英論壇》表示，最近，世界衛生組織警告，各地感染疫情患者激增，不排除疫情有捲土重來的可能性。中共衛健委、疾控中心對大陸新出現的疫情仍然沒有真實的數據。據廣東衛健委數據，廣東省7月份，新冠染疫是18,000多人，比6月份多了一萬多人，一個月增長了130%，而且現在好多人是多次感染，癥狀都比以前更嚴重，很久不愈，好像又有新變種出來了。

林曉旭在《菁英論壇》表示，目前這些新的變異病毒，傳播力不斷增強。目前，中國大陸出現的KP.2、XDV變異株等等，基本上都是JN.1變異侏的亞變種，更適應人群中傳播。但是從其它國家來看，至少在過去幾個月裡，並沒有看到致命性增強。其它國家感染的人數也有增加，美國也有很多地區有感染病例增加的情況，但重症案例沒有明顯增加，所以人們並不覺得這一次會有多麼嚴重。

我覺得中國不僅僅是病毒株變異的問題，中國人普遍免疫力受損的情況非常嚴重，所以在中國一旦一波一波疫情來襲之後，很多人就會出現嚴重的症狀。中國人自己免疫力受損，有多方面的原因：一方面，新冠一直沒有徹底退出中國，雖然有下降，但很多人是多次感染，反覆地衝擊，導致很多人有長新冠的癥狀，留下長期的後遺症。很多人查出肺結節、肺血栓等，年輕人居多。也有很多年輕人雖然挺過來了，但實際上他的身體已經受損了。如果激烈運動後，可能會出現猝死等。目前，中國疫情一波一波流行，其實越來越多的年輕人出現重症乃至死亡的情況，這在其它國家是比較少見的。中國本來受到疫情衝擊就很嚴重，讓很多人感染過多次，免疫力一直處在嚴重受損的情況，加上又有其它呼吸道的病毒，或者是一些細菌或者是支原體等等的感染機率也在上升，可能又被其它呼吸道疾病所感染。同時，加上中國環境的污染源也很多，比如沙塵暴等等，一個人每天吸入這些東西，呼吸道就不斷地受到摧殘。所以在這樣的情況下，同樣的病在中國就會帶來更多人得重症，國內的專家很少談這一點。我覺得，在中國最主要的是人們如何提升自己的免疫力，如何恢復自己的免疫力的問題。

林曉旭說，除了上面說的疫情，現在還出現了猴痘疫情，尤其是在非洲開始進一步擴散開了。以剛果民主共和國為中心，周邊的很多城市、國家也都出現了疫情，而且是致病性更強的猴痘Ⅰ型病毒傳播開來。當然西方從2022年也有致命性稍微弱一點的Ⅱ型的病毒傳播開來。我覺得當下這個時代很特別，好多人們以為消失了的病毒細菌又重新出現，甚至是進一步增強，對人類的威脅是前所未有的。

超級疫情將席捲人類？

郭君在《菁英論壇》表示，我們看人類歷史會發現，疾病的大流行，其實和兩個因素有很大關係。第一個是氣候變化，全球變暖或者是全球變熱，並不是人類太熱或者太冷就會有病，而是氣候變化，會迫使一些動物出現大遷徙。我們說的不是大動物，很可能是小動物，比如鳥類、老鼠。因為某些鳥類或者鼠類，原先在某個區域內生存活動，氣候變化導致他們轉移生存區域，會把那個地區原先比較封閉的新種病毒帶出來。

第二個因素，是人類社會發生大變動，也就是人類活動的巨大變化。比如蒙古統一了歐亞大陸大部分地區，這個地區民族發生大遷徙。一兩百年後，就發生了歐洲黑死病。再比如說，中國東漢末年大瘟疫，也和漢朝徹底擊敗匈奴，導致大批草原民族遷入中國有關係。還有，歐洲人發現美洲之後，美洲原住民大量死亡，也是因為歐洲人帶去了新的細菌和病毒，美洲印第安人完全沒有抵抗能力。

以上這兩個因素，我們現在這個時代都正好趕上了。氣候變化和人類活動的變化，不是去了什麼新地方，而是說，它們移動的速度和以前完全不一樣。

郭君說，以前歐洲黑死病，或者是中國古代對付傳染病最有效的方法就是隔離。那個時候一個人的活動範圍有限，一天走不出20公里，所以在一個範圍內隔離，往往可以阻斷病毒的擴散。但現在不行了，一個人染到病毒，三天潛伏期，它已經可以在全世界走一圈了，所以人類活動方式的改變也導致很大問題。至於說的大流行是100年一遇還是80年一遇，新冠剛結束，是否我們就安全了？要知道這個80年100年，只是一個統計概率的數字而已。百年一遇的洪水完全可能在兩三年內接連遇到。所以現在很多專家對此很擔憂，認為人類活動的巨大變化以及氣候變化速度太快，很可能導致人類遇到一個超級疫情，情況甚至比前幾年的新冠更嚴重、更厲害。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足于華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

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（責任編輯：劉明湘）

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