中国国务院食品安全办公室星期天（8月25日）晚对外公布针对各方高度关注的油罐车混运煤制油和食用油丑闻的调查处理结果，强调这一事件“性质极其恶劣”，“践踏道德底线和法律红线”，因此“必须严厉打击”。

食安办在通报中宣布，涉案的主管官员、运输公司主管、车主以及油罐车司机都被追究责任，甚至移交警方刑事立案。而包括中国储备粮管理集团在内的七家涉案企业也分别被课以最高286万元人民币的罚款，各家罚款总额超过一千万人民币（约154万美元）。

北京《新京报》七月初爆料，中国华北地区有油罐车既运送煤制油等化工产品，又运送大豆油等食用油品，而且换装过程中不做冲洗清洁，涉案的企业包括中储粮和汇福粮油等国企和大公司。《新京报》的报道还强调，这种旨在节省成本的操作，是罐车运输业的公开秘密。

由于中国食安问题劣迹斑斑，中国民众对于中国的食安形势和政府管控食安的能力本来就没有什么信心，而《新京报》的调查报道一出炉，立即引起舆论哗然和民众的强烈抗议与不满。

在民意的强大压力下，中国国务院食安办7月9日宣布成立由食安办、国家发改委、公安部、交通运输部、国家卫健委、市场监管总局和国家粮食和储备局组成的联合调查组，分赴河北、天津、内蒙古和陕西四地开展联合调查。

星期天公布的调查结果称，总共只有两辆油罐车涉案。其中一辆罐车运输的35.91吨被污染的食用植物油在山西省勉县卸载，其中11吨用于饲料加工，其余未售出，已经全部封存。另一辆涉案罐车运输的31.86吨被污染食用植物油被运往内蒙古，其中2.48吨被封存，已销售但未被使用的7.78吨已全部追回并封存，其他已被使用的21.6吨流向内蒙古鄂尔多斯市，“未流向其他地区”。

食安办的通报特别强调，联合调查组同时在全国范围内组织开展全链条清理排查，“从各地清查情况看，截至目前，未发现其他同类问题”。

当局的这一调查结果在中国社媒上引起强烈质疑。一篇题为“全国就2辆罐车混运食用油，被记者精准发现了？”的文章获得广泛传播，但不久就被当局封杀。

食安办在通报中指出，对涉案的七家企业给予行政处罚，其中包括食用植物油生产企业中储粮油脂（天津）有限公司、河北三河汇福粮油集团精炼植物油有限公司、以及涉案的物流企业、运输公司、油品接收企业等单位。

此外，对运输车队和物流公司的法人代表、罐车车主做进一步查处，对构成犯罪的移送公安机关“依法追究刑事责任”。而对两位罐车司机则刑事立案，并采取刑事强制措施。

通报还指出，涉事地区河北省邢台市是罐车所在地，因此市政府分管负责官员负有领导责任，相关监管部门人员也负有责任，因此地方纪检监察机关将对这些官员进行调查，追责问责。

“下一步国务院食安办按照全面清查、举一反三、打建结合、标本兼治的原则，会同国家粮食和储备局、交通运输部、市场监管总局等部门，持续深入开战罐车运输食用植物油问题专项整治，严格落实食用植物油运输专车专用，以‘零容忍’的态度，严处重罚各类违法违规行为，”食安办的通报说。

路透社在报道中指出，尽管中国政府过去十多年来试图强化对食安问题的管控，但是过去一长串食安丑闻对民众心理和对中国食安信誉的冲击仍然挥之不去。此次罐车混运煤制油和食用油丑闻爆发后，许多中国的消费者宁可花高价购买外国产的食用油，也不敢购买中国的国产食用油。

根据多家媒体报道，此次揭露罐车运油丑闻的《新京报》首席记者韩福涛的个人微博账号在事件引发社会关注和强烈反弹后显示“注销”，这也引起各界对他作为“吹哨人”处境的关切。

不过食安办在星期天的通报中仍然声称，“欢迎来自媒体记者、人民群众等各种方式的社会监督。”