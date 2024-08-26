【新唐人快報】中共國開行前副行長李吉平被捕

【新唐人北京時間2024年08月27日訊】中共國家開發銀行前副行長李吉平日前被捕，罪名包括：大肆收受禮金，大搞錢色交易，非法收受巨額財物等等。李吉平今年3月已落馬。

中共最高監察院8月26日發布消息稱，國家開發銀行前黨委委員、副行長李吉平涉嫌受賄一案調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，河南省檢察院以涉嫌受賄罪對其作出逮捕決定。

李吉平已退休8年，今年3月13日被官宣落馬，8月1日被開除黨籍、移送司法。

中共中央紀委國家監委在3月份的通報中稱，李吉平大肆干預、插手金融機構職工錄用、職務晉升工作，污染政治生態；大肆收受禮金，違規擁有非上市公司股份，大搞錢色交易；利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

現年69歲的李吉平是遼寧大連人，從1994年3月起在國開行工作，曾任四川省分行行長；2008年9月至2016年1月，任國開行副行長。

2016年卸任後，李吉平仍多次出席公開活動。如2019年11月，他出席了第六屆中國企業全球化論壇，2020年9月，還以「國家開發銀行原副行長」的身分出席海南自貿港國際投資（三亞）高峰論壇等。

去年12月落馬之前，李吉平還以「國家開發銀行前副行長、中國開發性金融大講堂組委會主席」的身分，進行了視頻連線致辭。

近年來，國開行已有多人落馬。

今年1月12日，國開行吉林省分行前行長張弛被官宣落馬。

1月11日，國開行前副行長王用生因涉嫌受賄一案，被移送檢察機關審查起訴。7月18日，王用生受賄案一審開庭，吉林市檢察院指控其受賄折合人民幣2351萬餘元。王用生當庭認罪，法庭稱將擇日宣判。

6月14日，國開行副行長周清玉收賄案一案開庭，長春市檢察院指控其受賄人民幣6743萬餘元。周當庭認罪，法庭稱擇日宣判。

此外，國開行前監事長姚中民，國開行前董事長胡懷邦，國開行副行長何興祥均落馬。

國家開發銀行成立於1994年，是直屬中共國務院的國有開發性金融機構。

《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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