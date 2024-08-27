請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）民進黨竹市議員曾資程今天說，新竹科學園區污水處理廠每天超過10萬噸水，根據審計室報告，竹市河川污染日益嚴重，籲能將廢水精緻處理，加強回收再利用。

曾資程在臉書（Facebook）發文指出，根據審計室報告，近3年新竹市河川污染指數，除頭前溪為稍受污染，客雅溪、三姓溪、鹽港溪3條河川屬中度污染。其中三姓溪近3年中度污染長度佔比從82%增至95%，顯示部分河段水質污染漸增。

曾資程說，客雅溪流域經新竹市人口密集區，同時為竹科園區放流水之承受水體，水質受生活污水與事業廢水影響，存有影響人體健康風險。

曾資程在2017年針對竹科每天超過10萬噸廢污水排放提出質詢，他說，當時要求請學術與公正單位共同監督園區污水處理、排放與檢測，但獲得回應是竹科園區內無多餘土地建置廢污水回收再利用設施，這是中央與地方政府必須面對的重要課題。

曾資程認為，竹市府環保局宣稱對竹科園區廢污水加嚴要求，排入客雅溪的廢污水符合國家放流標準，他建議可再精緻處理，成為再生水回收再利用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，新竹市府工務處透過文字稿回應，竹市配合中央政府規劃「新竹地區水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」，將分別在竹市客雅、竹縣竹北、竹縣竹東水資源回收中心興建再生水設施，以供應竹科園區寶山二期擴建高科技產業用水為主要目的。

工務處指出，目前國土署正協調辦理跨新竹縣市的整合計畫，以達成政府推動再生水之目的。此外，因應客雅水資源回收中心污水處理量已達2萬8000噸，日前已召開研商會議，並函請國土署推動客雅水資源回收中心第二期擴建工程，以舒緩水量處理。（編輯：李淑華）1130827