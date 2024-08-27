疾病管制署27日指出，近4週共接獲79起腹瀉群聚通報案件，遠超過近5年同期紀錄。隨著開學季即將來臨，校園及餐飲場所恐成為疫情高風險區。（資料照） 圖：疾管署／提供

疾病管制署27日指出，近4週共接獲79起腹瀉群聚通報案件，遠超過近5年同期紀錄。隨著開學季即將來臨，校園及餐飲場所成為疫情高風險區，專家呼籲各界提高警覺。在這波疫情中，諾羅病毒成為主要「元兇」，為檢驗陽性案例的56.8%。

根據疾管署監測數據，第34週（8月18日至24日）腹瀉門急診就診累計125,895人次，較前週上升3.27%。近期就診人次呈現持續上升趨勢，雖低於去年同期，但高於2019至2022年同期水平。這一現象引發了衛生當局的高度關注。

另全國近4週(第31至34週)共接獲 79 起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計37起，諾羅病毒高達21件，其次為腸炎弧菌，占32.4%，共12件。疾管署特別提醒，諾羅病毒具有強大傳染力，常在校園引發大規模群聚感染。其潛伏期約24至48小時，主要通過污染的食物、飲水或密切接觸傳播。

諾羅病毒的主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛和發燒等。專家指出，5歲以下幼兒、老年人及免疫力低下者，可能出現較嚴重症狀。因此，這些高風險群體更需要特別關注和保護。

為防範疫情進一步擴散，疾管署提出５點防護建議：

1. 加強個人衛生：如廁後、進食或準備食物前，務必用肥皂或洗手乳徹底洗手。

2. 食品安全：避免生熟食交叉污染，確保食物完全煮熟，尤其是貝類等水產品。

3. 環境消毒：受污染的物體表面應以1,000 ppm的漂白水溶液擦拭。處理患者排泄物時，需使用5,000 ppm濃度的消毒液。

4. 患者照護：感染者應充分休息，補充水分和電解質，並與他人保持距離。

5. 餐飲業防護：餐飲從業人員若出現症狀，應暫停工作至少48小時。

疾管署強調，感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並注意正確洗手，降低病原傳播的風險。此外，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員(尤其是廚工)衛生及健康情形，如疑似感染諾羅病毒請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。相關資訊請參閱疾管署全球資訊網或撥打國內免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。