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（中央社記者林敬殷台北28日電）環境保育與經濟開發不必然是零和衝突，民進黨立委洪申翰與多個民間團體今天舉行記者會，呼籲政府與企業在政策計畫的前端工作應導入生態專業、加強人才培力，讓生物多樣性的功能透過好的規劃而活化。

洪申翰今天攜手生態專業技術服務商業同業公會，在立法院舉行「綠領人才要培力，生態專業來助力」記者會。

台灣千里步道協會執行長周聖心說，在新政府逐漸就緒之後，希望能推出具體的綠色政策，讓過去透過資本門做一次建設的灰色建設，轉變成綠色基礎建設。

周聖心指出，綠領工作（green jobs）涵蓋減少能源與物質消耗、減少溫室氣體排放、使廢棄物產量與污染物排放量最小化、保護生態系統等4大領域，相對於過去藍領、白領之外，綠領是非常重要的新興行業，從補助、認證、教育等，創造綠領就業人才培力，用更多公共就業政策引導年輕人投入就業環境，更是至關重要。

生態專業技術服務商業同業公會理事長黃于玻表示，因應全球氣候變遷，企業、政府應該把生物多樣性視為國家重要競爭力，把國家的特色變成企業謀取福利的方向，不是視為阻礙。

黃于玻認為，台灣擁有好的生物多樣性，讓世界看到台灣在生物多樣性的努力，成為國家發展的助力，非常重要。同時，透過同業自律與相互監督，建立生態專業認證機制，強化培育人才，杜絕專業「漂綠」，淪為破壞生態的打手，是協會努力的方向。

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洪申翰說，環境議題不必然是反開發，國際上討論淨零、生物多樣性的倡議，不一定是像過去，透過友善的生態設計，將生物多樣性活化，在計畫前端時以知識解決取向方式進駐取得多贏，例如第三天然氣接收站，若能在計畫前端工作導入生態專業，是有機會取得多贏，而不是如當初耗費大量社會資源。

洪申翰表示，環境跟政策計畫不是零和衝突，政策不必然帶來破壞，保護生態環境也不是什麼都不能做，關鍵在於如何讓計畫前端工作有更好的生態專業進場，互相合作，讓生物多樣性的功能，透過好的規劃和介入而活化。（編輯：林家嫻）1130828