台湾与日本星期一(8月26日)在台北举行的“台日海洋事务合作对话”会议已结束，台湾政府说，双方就海上安全、海洋环境保育、渔业及海洋科学等领域的合作进行交流后已同意，未来将继续深化彼此在海洋事务上的合作并持续进行意见交流。

第六届台日海洋事务合作对话会议 (日台海洋协力对话)星期一在台北圆山饭店举行，代表台湾方面的台湾日本关系协会会长苏嘉全在开幕式中说：“台日同为海洋国家，海洋事务的紧密合作将为两国带来和平、稳定与繁荣。”

苏嘉全说，他很欣慰见到此一对话自2016年开始至今，双方的对话与合作持续开展，至今已签署海洋废弃物应处合作、海难搜救、海洋科学研究，以及走私及非法入出国应处等4项合作备忘录，为台日海洋事务交流合作奠定坚实的基础，希望此次双方也透过务实、诚恳对话为海洋事务各领域的合作找到共识并逐渐展现成果。

他说，今年台湾与日本都遭到强烈台风与地震的灾害，双方也都在第一时间向对方伸出援手，互相扶持关心，“台日之间的厚重情谊已成为双边关系的典范”，他相信只要双方秉持真诚互信，以互惠、互利与互助的精神充分沟通对话，任何悬而未决的课题必定都能取得双赢的解决方案。

代表日方的日本台湾交流协会会长大桥光夫透过翻译表示，他从第一届台日海洋事务合作对话开始就不间断参加每一届的对话，“由于双方人员的不懈努力，从危机管理的角度出发，也进行了多次建设性讨论，海洋事务合作关系——正如在本对话上所签署的4份合作备忘录所代表的——取得了具体的进展，以海洋事务合作为基础的日台之间的坚定的相互信任和友谊，如今已经是本地区和平和稳定的基础。”

大桥光夫也提到，去年10月日台交流协会与台湾、美国、澳大利亚、圣卢西亚共同举办了以海上灾害对策为主题的《全球合作及训练架构》(GCTF)研习营，在关于海上灾害的应对措施方面，各方都分享了专业知识和经验，今后日台交流协会也将继续为不仅在日台之间，而且在国际社会上推动海洋事务合作做出贡献。

台湾外交部在星期二发布的声明中说，这次对话台湾方面参与的机构包括台湾日本关系协会、外交部、海洋委员会、海巡署、海洋保育署、国家海洋研究员、核能安全委员会、农业部渔业署及国家科学及技术委员会等。

日本方面的参与单位，包括日本台湾交流协会、外务省、海上保安厅、水产厅、文部科学省及环境省等机构。

声明说，此次会议台日双方就海上安全合作、海洋环境保育合作、渔业合作及海洋科学合作等共同关切事项坦诚交换意见，双方都认为持续对话至为重要。针对海洋科学合作，双方也同意就具有合作潜力的议题透过各种对话持续交换意见。

另外，在渔业领域方面，声明说，台日双方也就“台日渔业协议”共同合作海域及其他关心海域等议题持续沟通与协商，寻求双方的渔业合作关系能进一步发展。

在海洋环境方面，双方同意在《台日海洋废弃物应处合作备忘录》架构下持续进行学者专家的对话与技术交流，务实推动海洋废弃物的治理及海洋污染防治的合作。

在海上安全合作方面，双方海巡机构也将持续推展与深化合作。

声明最后提到，下一次的台日海洋事务合作对话会议将在明年择期在日本召开。

近来中国在东中国海、南中国海及台湾周边海域咄咄逼人的作为已经引起周边邻国的担忧。就在台湾与日本举行海洋事务对话之际，一架中国军用侦察机星期一短暂侵入日本领空，日本政府称，此举不仅严重侵犯日本主权，也威胁日本安全。

台湾政府也对中国侦察机入侵日本近海领空、“恣意侵害他国主权及破坏区域和平稳定的行径”表示强烈谴责，并呼吁中国“回归理性自制，即刻停止一切破坏台海和平、升高区域紧张情势的行径。

台湾外交部在星期二发布的声明中说，近来中国不断以军机及军舰侵扰台湾及日本防空识别区及专属经济海域，已升高区域紧张情势，“中国更伙同俄罗斯在东海及南海频繁进行军演，企图以武力改变现状，其军事扩张举动已对台湾及日本在内的印太区域国家安全构成重大威胁”，台湾将在强化自卫能力的同时继续与包括日本在内的理念相近国家合作，共同遏止威权主义的扩张与侵略。