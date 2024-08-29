【禁聞】維護教師懲戒權? 專家:中共是教育界毒瘤

【新唐人北京時間2024年08月29日訊】中共政府近日發布一項加強教師隊伍建設的意見，提出要維護教師教育懲戒權。但評論認為，中共黨文化扭曲了師生關係，造成雙方對立。中共才是教育界最大的毒瘤。

8月26日，中共中央、國務院印發了一項關於加強教師隊伍建設的意見。其中提出，要維護教師合法權益，維護教師教育懲戒權，支持教師積極管教，學校和相關部門要保障教師履行教育職責。

美國加州陳闖創律師樓職員梁少華：「在中國教育體制中，很多學生受到學校、受到老師的打壓，對學生造成很大的壓抑。包括這些年很多中小學生甚至跳樓，不能上學，壓力過大，有心理障礙，發生很多事情。在這種情況下，他不想著怎麼紓解，反而單方面增加老師的權威，賦予老師更大的權力去壓制學生，我覺得可能起不到什麼作用，甚至會適得其反。」

「意見」中還要求懲處對教師的侮辱、誹謗、惡意炒作等言行，構成犯罪的，要追究刑事責任。

梁少華：「因為現在中國的教育越來越僵化，自由度越來越低，學生比以前接觸的信息越來越多，很多在教課中洗腦的知識，他們都可能會提出疑問。而中共對老師的教學內容也控制得越來越嚴格，甚至在課堂上的一些講課內容受到中共的監控，甚至會處罰、開除、追究責任。他就越來越不敢說話，所以就造成了學生對老師越來越不尊重，權威性得不到一個維護，這是一方面。」

「意見」並要求，學校和教育部門要減輕教師負擔，統籌規範社會事務進校園，為中小學、高校教師和科研人員減負鬆綁，充分保證教師的主業。

旅澳歷史學者李元華：「中共一直把教育作為一個洗腦的工具，所以它不管它培養的人，但是它希望它的教育是屈從於專制暴政的，所以圍繞這個來講，教育界最大的毒瘤實際上是共產黨的一種黨文化，那麼這種文化的侵蝕，造成了整個社會的一些是非顛倒，各種社會亂象的一種發生，其實從教育裡面都能找到其根源。」

在加強教師思想洗腦方面，「意見」宣稱，要定期開展所謂的教師思想政治輪訓，還要將思想政治和師德要求納入教師聘用合約。

梁少華：「我覺得教育是非常重要的，對整個社會都非常重要，它是一個社會發展的未來，是一個保證社會良性發展，發展的更好的一個重要的手段和措施。但很大一方面，中共把它作為一個工具，作為洗腦的工具，從小開始洗腦，從小學、幼兒園甚至都開始灌輸黨化教育，灌輸謊話教育。這些人在成長的過程中，某有一天會發現中共灌輸的東西都是假的。」

該「意見」還聲稱，要把所謂「學習貫徹中共黨魁關於教育的重要論述」，作為培養教師的必修課。

李元華：「教育是培養人的，所以整個教育被破壞，實際上就是等於人被破壞，尤其是下一代被破壞。那麼中共的教育界的這種亂象，實際上就反映了中國社會的各種亂象，那種權力，那種暴力橫行，那種不珍視傳統，破壞文化，以這種新的觀念所污染的整個社會，那一定是對於中國社會來講是一個非常災難性的。」

一直以來，中國的教育懲戒權話題受到極大關注，一邊是老師管不了、不敢管；一邊是有老師由於懲戒學生，受到過度處分甚至遭到報復，引發社會矛盾加劇。

李元華：「所以這個是整個中國社會教育裡邊的一個比較普遍的現象，在中共破壞了傳統道德前提下，教師不知道如何做教師，家長不知道如何做家長，那麼學生在這個環境裡自然也就不知道如何做一個學生。整個社會是一個亂象叢生。」

專家指出，造成今日中國教育界的亂象的根源是中共。

編輯/孟心琪 採訪/常春 後製/鐘元

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