不只日本東京等多個大城市發現自來水中含有「氟化表面活性劑（PFAS）」毒素，其實美國去年對全國700多處住宅、企業、供水商的自來水抽樣，發現有45%的樣本中含有PFAS。台南新樓醫院腎臟內科王婷翊醫師提醒，PFAS不只可能引起甲狀腺癌，還可能引發腎癌，呼籲大家自備餐具不僅能做環保，還能避免吃進毒素。

吃的穿的都有「PFAS全氟烷基物」

常見於鹽酥雞、爆米花、漢堡、吐司等食物使用的紙袋上

長期接觸PFAS 增加癌症、肝病、高血脂和糖尿病風險

PFAS的全名為「全氟/多氟烷基物」，是多種化學物質的總稱，因為它具有防油、防水的特性，，很多登山客愛穿的GORE TEX隔熱防水外套也都有它的存在。王婷翊醫師表示，PFAS是近十幾年來歐美非常關注的環境持久性污染物質（POPs），美國曾經做過統計，發現98％的美國人血中都被驗出有PFAS。PFAS的化學性質相當穩定且難被分解，並容易累積在環境中，PFAS類物質涵蓋數千種化合物，例如全氟辛烷磺酸PFOA、全氟辛烷磺酸PFOS、全氟壬酸PFNA、全氟己烷磺酸PFHxA、全氟丁基磺酸PFBA等。世界各國仍在持續評估這類化合物對於人體的健康風險，而歐盟和美國環保署EPA也分別在去年和今年宣布飲用水中的PFAS標準，要求公用事業公司必須對水中的PFAS含量進行監管。歐洲食品安全局EFSA公布4項PFAS（PFOA、PFOS、PFNA、PFHxS）的TWI（每周可耐受攝入量）總計為4.4ng／每公斤體重／每周。王婷翊醫師表示，長期接觸PFAS對身體健康會造成多方面的危害，包括：

2.造成免疫系統受損

3.生殖和發育問題

4.肝臟損傷

5.膽固醇升高

6.糖尿病風險增加

PFAS幾乎無所不在 食品極易受污染

自備餐具減少PFAS傷害 為環保盡一份心力

因為許多免洗餐具都可能含有PFAS

選擇可折疊、可微波餐盒 喝完空瓶洗過再裝一次水

哪些物品和食物容易遭PFAS污染？王婷翊醫師說明，PFAS具有強大的防水和抗油特性，被廣泛應用在各種產品中，包括防水外套、不沾鍋、食品包裝和消防泡沫等。由於其難以降解的特性，PFAS會長時間存在於環境中，並進入水源、土壤和食物鏈中，對健康和環境構成嚴重風險。目前普遍認為PFAS可能污染食品的途徑包括：飲用水或灌溉用水、生物累積效應、食品包材或加工設備接觸等。美國FDA於2012年開始針對飲食中的PFAS進行抽樣調查，在魚類、火雞碎肉、鱈魚、蝦、蛤蜊等產品中檢測到PFAS。德國聯邦各州的監測數據也顯示，肉類（特別是野味或內臟）、魚類的PFAS平均含量較高，而植物、蕈類、藻類、蛋奶類的平均數值則較低。台灣食品藥物管理署（TFDA）調查也發現，魚及水產類、禽畜肉類因具有生物累積性，故監測到全氟烷基化合物之濃度相對較高；全榖雜糧類、蔬菜類、水果類的含量則相對較低。王婷翊醫師指出，要降低PFAS的風險，平時應慎選不含PFAS的產品，注意商品標籤，例如食品包裝和廚房用具。在飲水方面，使用濾水器可以減少水中PFAS含量。若可以的話，盡量減少外食機會，，最好可以自備餐具，外帶食物不用防油紙包裝、不必用免洗餐具，少吃很多毒素。自備餐具不只能減少PFAS對身體的傷害，還能為環境保護盡一份心力。雖然現代人工作繁忙，外食有時難免，但使用自備餐具可以避免許多免洗餐具的風險，如PFAS、漂白劑、亞硫酸鹽類、過氧化氫、五氯酚、螢光增白劑等。很多人都覺得自備餐盒很占空間、攜帶不方便。王婷翊建議，為了克服攜帶餐具的不便，可以選擇折疊餐盒，沒有使用時就能將體積減到最小；選擇可微波的餐具，才不會因材質無法加熱。若擔心在外清洗不易，可先用濕紙巾或餐巾紙簡單擦拭，用衛生紙包起來，回家再洗。如覺得攜帶水壺不便，建議瓶裝水喝完後，剩下的空瓶子先簡單沖洗，可以再裝一次水，當天喝完再丟棄，這樣可以少帶一個外帶杯回家。隨手做起，不只環保還對健康有益，減少PFAS的危害。王婷翊表示，透過慎選產品、自備餐具等方式，可以減少PFAS的接觸，保護自己和環境的健康。讓大家一起努力，遠離PFAS的危害，邁向更健康、更環保的生活方式。

原文請見：一天吃進多少毒？醫教「帶一物」少吃好多毒素 還能永續做環保

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