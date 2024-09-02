在中共领导人习近平预计在即将召开的中非合作论坛北京峰会上敦促非洲国家购买更多中国商品的前夕，南非总统西里尔·拉马福萨(Cyril Ramaphosa)星期一（9月2日）在会晤习近平时说，他希望减少南非与中国的贸易逆差。

路透社报道说，拉马福萨的要求突显了习近平在说服非洲国家领导人购买更多中国产品时的一个挑战，尤其是在中国未能兑现在2021年中非合作论坛上做出的购买3000亿美元非洲产品的承诺之后。

报道说，在美国和欧盟批评中国工业产能过剩，并对中国太阳能板和电动车出口加以限制之际，为中国这些过剩产能下的产品寻找买主是中国领导人的一个首要任务。

南非总统办公室在一个声明中说，拉马福萨在人民大会堂会晤习近平期间说，“作为南非，我们愿意缩窄贸易逆差，解决我们贸易的结构问题。”

拉马福萨还补充说，“我们敦促获得更多的可持续性的制造业和创造就业的投资。”

南非作为金砖国家集团的创始国之一，也在谋求获得北京的支持，通过建设其基础设施帮助南非摆脱十多年来的经济停滞。

据中国官媒称，习近平表示中国愿意帮助南非结束阻碍经济增长的持续不断的停电、港口操作不佳和铁路管理低下等问题，并提议将双边关系提升到“新时代全方位战略合作伙伴关系”。

南非总统拉马福萨借出席中非合作论坛北京峰会之机，先行对中国进行了国事访问。中国官媒表示，习近平在与拉马福萨会谈时说，中南加强团结合作，符合两国人民共同期待，契合“全球南方”发展壮大的历史进程，具有重要的时代意义和世界影响。

同时，习近平还强调要与南非高质量共建“一带一路”，推动数字经济、人工智能、新能源等领域合作。

此外，习近平还同出席2024年中非合作论坛峰会的一些非洲国家领导人举行了双边活动，会见了刚果（金）总统齐塞克迪、马里总统戈伊塔、科摩罗总统阿扎利、多哥总统福雷、吉布提总统盖莱等。

中非合作论坛北京峰会9月4至6日将在北京举行，峰会主题为携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体。习近平5日将出席峰会开幕式，并发表主旨讲话。

中国特别强调中国和非洲为代表的“全球南方”在全球经济中具有巨大潜力，在国际事务中扮演日益重要角色。

台湾中央社报道说，为了替今年的中非合作论坛加温，中国官媒新华社在近日接连发表多篇中非合作成果相关的特稿，强调非洲的多元与创新，同时提及以中国和非洲为代表的“全球南方”富有经济潜力。

其中一篇特稿《在现代化征程上携手同行》引述习近平2018年时的一次谈话称“中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体”。

而另一篇以《原来，这才是真实的非洲》为题的特稿称，在西方视角下，贫困、冲突和疾病与非洲“密不可分”，而对于非洲在经济社会等领域的发展进步，西方社会习惯性视而不见。

文章称，西方对非洲的傲慢与偏见与大部分非洲国家在全球经济和话语体系中的弱势地位密切相关，而这一切的根源在于西方国家对非洲的殖民历史。

不过，据美国白宫2022年12月14日发布的一个题为《美国与非洲促进非洲双向贸易和投资的伙伴关系》的简报，仅仅2021年以来，美国政府已经帮助47个非洲国家完成了800多笔双向贸易和投资交易，总值估计超过180亿美元，美国私营部门在非洲达成了价值86亿美元的投资协议。

简报说，2021年，美国与非洲的商品和服务贸易总额为836亿美元。这些投资和项目都在支持“全球基础设施和投资伙伴关系”、“繁荣非洲”和“电力非洲”（Power Africa）等总体倡议。

简报还说，非洲融入全球市场、人口激增以及蓬勃整个大陆的创业和创新精神为美国投资非洲未来提供了难得的宝贵机会。美国支持和促进动员民间资本推动经济增长、创造就业机会，并将更为积极地参与打造非洲未来。企业和政府领导人将共同加强有利于贸易和投资的环境，包括推动所有部门制定和实施有效政策及措施，为非洲和美国人民找到和开创新的机遇。通过“全球基础设施和投资伙伴关系”（Partnership for Global Infrastructure and Investment，PGII)和“繁荣非洲”(Prosper Africa)等倡议，美国提供及时和协调的支持，来满足企业和投资者的需求，包括微型、中小型企业和侨民以及女性拥有的企业的需求，以推进基础设施建设的优先项目，并促进双向贸易和投资。

而在当天举行的美国-非洲商业论坛（U.S.-Africa Business Forum）上，拜登总统宣布了对非超过150亿美元的双向贸易和投资承诺、协议和伙伴关系，以推进关键优先事项，包括可持续能源、卫生保健系统、农业综合企业、数字连网、基础设施和金融。自2021年1月以来，美国政府在非洲的贸易、投资和经济发展方面已投入和计划投入超过10亿美元。

据中国国际问题研究所网站今年6月14日刊登的一篇署名张蛟龙的《拜登政府对非粮食安全合作》的学术论文，“随着美国国际战略调整和非洲国际地位上升，非洲在拜登政府国际战略中的价值得到重新认识。拜登就任美国总统后选择在非洲联盟峰会上发表其第一场多边讲话，承诺与非洲国家加强合作，共同应对全球挑战，预示着拜登政府更加重视非洲在美国国际战略中的作用。

“美国是世界上最大的粮食生产国和出口国，粮食是其国际政治博弈中的重要战略资产。非洲是世界上粮食不安全压力最大的地区。因此，粮食安全成为拜登政府提升对非合作的重要抓手，”文章说。