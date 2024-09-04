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（中央社記者張璦台北4日電）財政部今天再度召集22縣市代表，會商財劃法中關鍵的財源分配指標，會中討論已有共識的土地面積、人口數、營利事業營業額、農林漁牧工業就業人口、自籌財源等5大指標細節，但再生能源、污染、歲入歲出決算餘絀情形等3大指標尚待進一步凝聚共識。

攸關中央、地方財源分配的財劃法修正，預期將續列立法院新會期焦點，休會期間，財政部密切與地方會商。修法期程上，財政部定調，將先處理水平分配問題，即地方與地方之間的財源分配，繼8月初會議後，財政部今天再次召集全台縣市代表討論水平分配指標該如何設計。

與會人士轉述，水平分配指標可分為兩大類，包含「基本建設需求」以及「財政努力」，其中財政努力部分對直轄市相對有利，基本建設則偏向照顧非直轄市的縣市需求。

與會人士表示，在其項下50多個指標中，這次會議凝聚出新的5大指標，即屬於「財政努力」的營利事業營業額、自籌財源 ，以及屬於「基本建設需求」的土地面積、人口數，另外，農林漁牧與工業就業人口數或產值則是整併「財政努力」、「基本建設需求」指標。

與8月討論結果較不同處在於，這次會議將農林漁牧業就業人口數、工業就業人口等兩大有共識的指標，進一步納入農林漁牧產值後，整併為一個指標；同時，自籌財源這一指標也在本此會議中取得共識。

與會人士指出，這次會議也初步確認了新5大指標的內涵輪廓；以土地面積而言，離島土地面積可望加重權數計算；人口數方面，將會把65歲以上人口數、14歲以下人口數、平均可支配所得等3大因子納入考量，使其成為這一指標的調整係數，以反映與縣市人口結構相應的財政需求。

至於自籌財源，與會人士表示，目前規劃，設算時會考量地價稅、土增稅、房屋稅等稅收的「稽徵努力度 」；針對營利事業營業額，則是重申是水平分配指標之一，但權重要訂多少，仍待討論。

除上述有共識者，與會人士說，污染源、再生能源裝置容量 、歲入歲出決算餘絀情形等3大指標，目前意見仍相對分歧，因此預估會是下一次開會討論的焦點。

據了解，再生能源指標之所以尚無法達成共識，主因在於此指標受自然因素影響程度較大，較不具普遍性，導致不贊成納入水平分配的與會縣市較多，但有部分地方政府堅持納入。

與會人士表示，下一次會議應仍有一些指標需整合，或進行權重的討論。另有與會人士認為，目前要討論權重仍為時過早，執行上要先確認分配指標。（編輯：林興盟）1130904