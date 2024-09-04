2024年中非合作论坛(FOCAC)峰会于9月4日至6日在北京举行，非洲领导人将跟中国官员齐聚一堂。自2000年中非合作论坛成立以来，尤其是在2006年设立了中非发展基金之后，中国在非洲的经济影响力显著提升。

然而在过去的二十年中，随着这一关系的不断发展，很多非洲人都在提出这样的问题：中国在非洲大陆扩大的经济足迹产生了哪些影响？为什么非洲对中国来说具有战略重要性？目前中非关系的现状如何？未来中国在这一合作中的优先事项又是什么？中非合作是否能够在不加剧债务可持续性担忧的情况下，满足非洲长期发展的需求？带着这些问题，美国之音记者这两天走访了肯尼亚首都内罗毕的民众和专家。

肯尼亚教师菲丝·万吉库(Faith Wanjiku)告诉美国之音，中国和非洲关系的坚强和扩大是人们对学习中文的兴趣越来越浓，这就是为什么她16年前就开始学习中文了。万吉库不但学会了中文，还成功获得了一个难得的工作机会，成了一名中文教师。记者在肯尼亚首都内罗毕的“发现中国文化培训中心”见到了正准备开始一天课程的万吉库。该培训中心致力于为学习者提供中文口语技能培训。

“在我心里，我一直坚信(中文)这种语言在不久的将来会对肯尼亚人有很大帮助。今年是我教中文的第14个年头。我从2008年开始学习中文，学完语言后就转行当老师了，”她说。

万吉库是成千上万投入中文学习的非洲人之一。近年来，由于中国孔子学院的帮助，中文学习在非洲大陆变得越来越受欢迎。根据中国国家汉办的数据，目前在非洲11个国家设有20个中文教学点。中国通过与非洲大陆的合作，在教育和其他领域与非洲进行了大量的接触。

随着三年一度的中非合作论坛峰会于2024年9月4日至6日在北京拉开帷幕，非洲的国际关系专家、肯尼亚教授查查·尼亚戈蒂(Chacha Nyaigotti)指出，中国在非洲国家的教育和基础设施方面大量投资，对非洲大陆产生了深远的影响。

“对非洲人来说，中国愿意提供资源，并通过工程师和工程公司提供一些技术专长，非洲人对此感到高兴，并觉得这种方式是快速解决基础设施建设挑战的好方法，”尼亚戈蒂教授说。

“我对中国人没有任何问题，因为我看到他们在道路建设方面帮助了我们很多，所以我认为没有问题，正是因为他们，我们才有了这么好的道路，”内罗毕居民露西·麦纳说。

为了扩大基建项目，中国政府对非洲国家的贷款过去这些年来屡创新高。根据波士顿大学的一项研究，2000-2023年间，中国共向非洲大陆提供了1822.8亿美元的贷款。

埃里克·穆索(Eric Musau)是内罗毕标准投资银行研究与运营主任。他告诉美国之音：“中国确实在基础设施方面彻底改变了非洲大陆的面貌。当然，一个关键的缺点是他们带来的融资类型，以及相关的经济风险。另外一个关键问题是，在肯尼亚的市场准入和贸易平衡方面，我们觉得明显地偏向了中国。”

尼亚戈蒂教授也说，债务陷阱削弱了非洲从中国投资上获得的好处。

“中国的贷款非常昂贵，中国支持非洲大陆实施的一些项目价格过高，超出了非洲国家如果使用其他融资渠道可能付出的代价，”他说。

有些专家认为，非洲丰富的自然资源可以帮助支持其自身的基础设施建设。

分析人士表示，在中国扩大全球影响力的努力中，非洲国家至关重要。

肯尼亚的国际关系研究员丘吉尔·奥古图(Churchil Ogutu)表示，中非合作论坛其实是中国推动其全球野心的一个主要渠道。

“他们带来了进口产品，也带来了他们的工人，但我们还没有看到他们向非洲经济体的技术转移，这些技术本可以帮助非洲国家在项目完成后进一步向前发展，”他说。

为了扩大影响力，中国共产党还正在非洲大陆建立政治学校。

肯尼亚执政党联合民主联盟(UDA)是最近一个从中国软实力举措中受益的非洲政党。中国通过这些举措在非洲大陆推广自己的发展模式和意识形态，其影响力随之与日俱增。

肯尼亚执政党联合民主联盟的官员于今年5月与中国共产党达成协议，在内罗毕建立一所干部学校。

据美国国防大学非洲战略研究中心的中国问题专家保罗·南图利亚(Paul Nantulya)介绍，布隆迪、刚果共和国、赤道几内亚、摩洛哥和乌干达等国的一些政党都已寻求与中国共产党合作建立干部学校，以提高其党建能力。

一个显著的例子是，中国共产党已经斥资4000万美元，用于在坦桑尼亚的基巴哈开设以该国开国元勋命名的“尼雷尔干部学校(Mwalimu Julius Nyerere Leadership School)”，该学校于 2022 年投入使用。

此外，北京还支持了津巴布韦执政党津巴布韦非洲民族联盟-爱国阵线下属的赫伯特·奇特波意识形态学校(Herbert Chitepo School of Ideology)的重建工程，该工程已于去年完工。

尼亚戈蒂教授认为，中国这样做的目的不外是竞逐全球影响力。

“我认为中国把自己定位为世界大国，从长远来看，它正在逐步排挤并削弱美国在非洲大陆的利益，”尼亚戈蒂教授告诉美国之音。

第九届中非合作论坛以 “携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”为主题，非洲民众希望他们的领导人不要因为中国提供的优惠或诱人的条件而在长远利益上进行妥协。

“我们希望确保他们不会寻求或进行那种令人质疑的交易，以免造成长期的负面影响。我们需要在许多事情上维护我们的主权，”肯尼亚青年摩西·基梅巴罗(Moses Kimebaro)在接受美国之音采访时说。