政法系統公務員三退：中共法律是「權力」的保護傘 陳月秀

「簡單就好」 在三退聲明中說：「我是一名大陸政法系統的公務員，每週定期要接受『黨文化』洗腦，政治學習等等。但是大家都知道這些都是騙人的。它破除了人們的信仰，敗壞了人們的道德，導致一切行業都向錢看。就連法律也是權力人士的保護傘，落馬的也只是權力鬥爭的犧牲品，法律已經失去了其原有的意義。」

目睹社會亂象感到相當無奈，他接著說：「當今的社會已經病入膏肓了，說真話的會被打壓、被迫害，說假話的反而大行其道，升官發財。不喜歡這樣的環境，但是為了生活也挺無奈。今天我鄭重聲明：退出中國共產黨的一切組織（黨團隊），不再受邪黨的干擾和影響，為自己和家人選擇一個美好的未來。並祝願所有的中國人能早日覺醒，平安渡過劫難。」

黨委書記：法律、政策、黨紀、國法 都是一紙空文

來自北京市的「田清」 聲明三退：「我的職務是中國大陸某國有公司的黨委書記，退休多年。對共產惡黨這些年的所作所為很有看法，很不理解。國家一片混亂，黨匪一家，法律、政策、黨紀國法通通都是一紙空文。國家已被掏空，民不聊生，告無門，生無路…… 別無他法，只有聽法輪功的——退黨退團退隊，我三退，保個平安吧！」

陝西民眾呂花、張菊萍、孟桂珍等 114人表示：「在一個封閉、高壓、沒有自由的共產黨國度，講自由、民主、法制，幾乎是空談，人民所渴望的是共產黨禁止的，共產黨就是人民的公敵，堅決退團、退隊。」

徐文化、葉恆、周有福 等 61人聲明三退：「在中共這個社會裡，任何一個人都沒有法律保障，任何人都有可能成為中共政策下的犧牲品，中共當需要你的時候就拉攏你，利用你，完了過後就殺驢卸磨。明智的人就會選擇退出，拒絕與邪惡為伍。」

上海市民「于欣」和「陳安」兩人聲明退出少先隊，他們極盡嘲諷地指出：「在共匪國，領導人可以自由地賣國，官員可以自由地吃喝嫖賭，法官可以自由的解釋法律，公安可以自由的抓捕打罵百姓，政府可以自由的拉閘限電，專家可以自由的胡說八道，國企可以自由的漲價，住房可以自由地拆除，歷史可以自由的篡改，官媒可以自由的黑白顛倒。」

他們還發現：「水庫水壩可以自由的泄洪，器官可以自由的摘除，銀行可以自由的掏空，健康碼可以自由的限制行動，婦女可以自由的拐賣強姦。 大白可以自由的捅你鼻子。 人民可以自由的講話，只是不保證講真話之後的自由。」

河北民眾瑞建、廣忠、東賓等 4人表示：「我們是普通的老百姓，從小到大受黨文化教育、宣傳、洗腦，以為在所謂黨的領導下，在黨國社會中生活會美好，我們抱著美好的希望先後都入了黨，可現實社會的道德下滑，全面腐敗，法律被踐踏，信仰被剝奪，上天賦予公民的基本人權和自由被取代，民生艱難，令人失望。」

明白真相後終於醒悟了。他們說: 「原來中國的這一切正是這個黨造成的。它的邪惡、虛偽、貪婪、殘暴、令人髮指，所以我們共同聲明三退。」

邪黨凌駕法律 任意剝奪公民的人權和生命

「楊國喜」聲明退隊：「父親為堅守信仰，遭牢獄迫害。回來後又沒了工作，抑鬱而終！我恨透了中共邪黨！所謂『言論自由』、『信仰自由』、『法制』、『人權』，全是騙人的！『黨』可以凌駕於法律之上，可以任意剝奪公民的人權和生命！我要與『中共邪黨』這個人間第一大『魔教』徹底劃清界線！」

在中國海軍上海水警區服役16年退役回鄉的「王新平」，在房屋被強制拆遷的不公平遭遇後表示：「中國是一個不尊重人權，沒有民主的國家，人權只有在政治輿論裡是高高掛起的，法律保護不了太多的民眾，卻傷害了太多民眾的利益，法律是空白的，無力的，暗淡的。他們的權力大於法律，操縱法律打壓反對和吶喊！」

「王新平」還說: 「本人多次反映問題，他們依據實情給予記錄，卻得不到任何答覆，這是一個怎樣的國家？是一個存在特權階層的國家，他們可以操控法律，肆意制定所謂的政策打壓民眾！本人在此聲明，退出中國共產黨！」

來自遼寧的「朱正義」和「李拉」表示：「共產黨的法律是服務特定黨員，可隨時說改就改。共產黨不斷洗腦人民，被洗腦的思想非常可笑。在共產黨統治下，非常亂，人民在出逃。」

「姍姍」說: 「當初因共產邪黨強行灌輸的教育狀況，以及自身對邪黨的認識不足，從而被動地參加了少先隊組織。現我明白了共產邪黨無視法律、無人性、無理智的邪惡本質，所以決定退出少先隊的共產邪黨組織！以此聲明為據！」

山東人「張鈞東」聲明三退：「我深深地感受到CCP這個黨的邪惡。它把好幹部變壞，把庸幹部別惡，把正直者折彎，把善良者霸凌，把阿諛奉承者心黑鬥勇者推上去。它把有思想的人封閉，把有能力的人收編，有拉有打，為我所用。」

「 CCP沒有普世價值觀，丟棄了傳統的中華美德之精髓要義，把人豢養成狼。CCP言行不一，毫無尊嚴，在中國大陸法律對有些人就是一紙文書形同虛設。我甚為厭棄，再次決定退黨。」

美國華裔「郭恆倩」：「我曾經加入過中共共青團和少先隊組織。我是法律專業研究生，早就了解中共沒有法律，欺壓老百姓，它滅亡是必定的事情，只是，我還不知道需要退出小時候曾經加入過的共青團和少先隊才能保平安，現在，我正式聲明，我退出我加入過的共青團和少先隊組織，跟共產邪黨徹底決裂。」

甘肅蘭州的85歲老黨員「黎人亘」宣布退黨：「徐州八孩媽的事件，讓我徹底認清了共產黨的邪惡，這個所謂的黨，根本不是為老百姓的福祉著想，它的法律也不是保護老百姓的，是保護那些貪官的，說的多好聽，可是做的都是相反的事，悔恨自己一直生活在謊言中，到現在才認清這個共產黨的邪惡！今天鄭重宣布退出邪惡的共產黨。」

接著看看「殷若拙」的告白：「我從小就受到了中共這個邪惡組織的誘騙，學習強迫每個學生交五塊錢，參加了連自己都不懂到底是什麼的少先隊。讀初中，老師又說加入共青團是「光榮，是優秀的體現」，在老師的哄騙之下，我又加入了共青團，除了定期交團費之後，也壓根不知道這個團是幹嘛的。」

隨著年紀的增長，社會閱歷的豐富，「殷若拙」有了自己的判斷能力，他發現：「這個國家的法律也只對老百姓有用，當城管在路邊亂打小攤小販的時候，員警不會來，當老百姓做錯了一點事，員警就來耀武揚威。去醫院看病，公費醫療也要自己出錢，幹部不用排隊，直接有專屬服務，為人民服務僅僅是一句口號而已。我鄭重承諾，退出這個邪惡的組織。」

署名「jack 」的民眾表示：「從14歲左右就感覺這個國家不正常，一個不講公平、公正的、法律的國家，20多歲慢慢想明白這個國家沒有希望，我算是一個自我覺醒的人，這麼多年我感覺無法融入這個社會。雖然知道一些中共醜陋的事情，但還是有很多事不明白。」

「30多歲翻牆後驚了我，發現有太多太多事情被中共隱瞞，還有許許多多中共犯下的反人類罪行，也明白了很多很多事情，各行業都是水很深。這一切都是中共想要的社會，他們就是要弄亂中國，打散老百姓的團結，好長久統治。天滅中共，天佑中華。最後本人聲明自願退出任何關於中共黨團隊，少先隊。」

【九評】揭露：中共違法剝奪人民信仰權利

大紀元時報在2004年發表的【九評共產黨】闡釋：中共一方面在《憲法》中規定，「中華人民共和國的一切權力屬於人民。人民行使國家權力 的機關是全國人民代表大會和地方各級人民代表大會」， 「任何組織或者個人都不得有超越憲法和法律的特權」。而另一方面卻在《黨章》中規定中國共產黨「是中國特色社會主義事業的領導核心」，把黨凌駕於國家和人民之上。

中共《憲法》第35條規定：「中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威自由。」《憲法》第36條規定：「中華人民共和國公民有宗教信仰的自由。」可是在中共的統治下，多少人被剝奪了信仰、言論、出版、 集會、辯護的權利，甚至還規定某些團體的上訪都算違法。

以剝奪信仰權利為例，1999 年 6 月 10 日，江澤民下令成立「 610 辦公室」，名義上在國務院掛牌，實際上是一個在國家和政府體制之外的黨務組織，不受任何法律條文以及國家政策規定的限制，是一個超越國家法律體系和政府體制的，擁有極大調度國家資源的超權力機構。

許多被捕、被關押、和被虐待致死的法輪功學員的家屬，在向公檢法體系查詢投訴的時候，都被告知需要「 610 辦公室」來決定。 而這個「 610 辦公室」的存在，沒有任何法律依據。其在向中共所有體制內機構下達命令的時候，大多數時候沒有書面命令和通知，只有口頭傳達，而且規定所有聽傳達者不許錄音、 不許錄像甚至不許文字記錄。

中共制定違反憲法的各種法律法規和條例，被作為所謂的「法律依據」下達給各級執法人員，來嚴厲打擊人民群眾「反迫害、 爭自由、維護人權」的各種努力。再如，在江澤民「打死白打死」的教唆縱容下，各地普遍出現法輪功學員被酷刑致死的慘案。

邪黨踐踏法律 剝奪信仰自由 迫害法輪功學員

來自河北邯鄲的頑石、平安、福佳等3人一起聲明三退：「今天同學有緣相聚，法輪功朋友再次給我們苦口婆心的講，使我們真正明白了中共的殘暴罪惡歷史；更進一步認清了邪黨迫害法輪功好人的卑鄙流氓手段。」

「邪黨靠謊言欺騙、暴力鎮壓來維持苟延殘喘的非法統治；靠踐踏法律、強姦民意來獲取集團利益，當今已完全失去民心，遭世人唾罵。邪黨連活人器官都敢摘取牟取暴利，敗壞邪惡到如此程度，天理難容啊！我們是大學教授、中學老師、銀行行長，是用化名鄭重聲明退出中共的一切黨團隊組織，及時的脫離邪惡、遠離災難保個平安。」

來自北京的「張有良」聲明三退：「我是生長在中共黨文化教育下長大的，我現在認識到共產黨的教育，不但沒有把這個社會搞的越來越那好，反而搞的是越來越差，社會的道德世風日下、唯利是圖，什麼壞事都出現了。而且說是依法治國，可是公開破壞法律的案件屢屢出現。尤其是針對信仰自由的善良民眾的公開迫害，讓我認清了它的邪惡之處。」

「因此我嚴正聲明：我要拒絕邪惡，絕不與它為伍，退出中共的黨、團、隊及其一切組織，支援法輪功和修煉的人，為自己選擇一個美好的未來。」

北方、晶晶、秋月等3人在退出中共黨、團、隊聲明中表示: 「中共執政的幾十年，人民的選舉權、言論權、信仰權、上訪權、生存權全被剝奪。沒有公正的法律保障、沒有公平。在強權的打壓下，沒人敢說真話。地方公安、派出所員警可以隨心所欲的對民眾非法騷擾、跟蹤、監控、綁架、關押、酷刑、判刑等。」

「冤假錯案越來越多，得不到解決，上訪還要遭截訪、綁架、關押、酷刑迫害，致使民眾家破人亡。」

他們還指出：「 1999年7月，江澤民出於個人的嫉妒心，利用手中的權力，不顧其他中央領導人的反對，一意孤行的發動了對一億修煉法輪功學員的迫害。並綁架全國各級政府部門及公檢法司等工作人員參與犯罪。至今還在繼續犯罪。我們宣誓：退出邪黨及其一切組織，不與邪靈為伍。」

署名「 Erich_Fu」的四川民眾說：「中共無惡不做，欺壓人民，散布謠言，封鎖事實真相。站在它們空洞的法律之上，用空洞的謊言對人民進行洗腦教育，凡是不信不執行者，一律通過暴力、武力對其進行鎮壓，對其家人朋友進行封鎖。」

「中共通過各種方法慘無人道的迫害法輪功，並封大力鎖了事實的真相！就是法輪功的真善忍恰恰違背了中共虛偽的一面 。我從小被他們的花言巧語所迷惑、所欺騙！現在我看清了事實的真相不願與惡黨、邪黨為伍！我聲明退出有關他們的任何組織！我受夠它們了！」

中共官員玩弄法律 徇私枉法

吉林市的「天順」 聲明三退：「你和它講法律它和你耍流氓，你和它耍流氓它和你講法律，這就是中共的特色社會主義，看清了共產黨的醜惡嘴臉，決定三退。」

來自河南的「趙仁哲」嚴正聲明三退：「我是中共黨員，因為我在某檢察院工作期間看見中共官員玩弄法律徇私枉法，決定不與醜類為伍，實名退出中共(黨員、共青團、少先隊)。 特此聲明。」

遼寧民眾王書良、蔡明、焦豔 等 30人聲明退隊：「共黨的法律約束了貧苦百姓，自身卻置之不理，百姓有理無處講，有冤無處伸！人民何時才能撥雲見日？退出隊！不與之同流合污！永遠站在真理與正義的一邊！」

浙江民眾「瞿科」 表示：「現在共產黨的腐敗問題驚人，環境污染，人心不古，道德敗壞，幹群關係緊張，公務員時時超越法律底線，對老百姓毫不在意，公民沒有安全感，對共產黨這個邪黨徹底失望，所以要求申請三退，以求平安。」

曾是一名大兵，也是一名黨員的「皮爾森傑克」(化名)表示自己終於醒悟了。他說: 「曾經我真的相信共產黨是立黨為公，那時候的黨員那時候的人是多麼有理想，有信念，我懵懵懂懂地沉迷著，追隨著，想為我的國家我的人民做點事。」

「直到我目睹了各級人民政府截訪殺人、捂蓋子；各級黨的幹部私飽中囊、壓榨人民；國家的軍隊鎮壓抗議者；國家的法律保護權貴與二代；國家的主人流落街頭……面對這一切的一切，我陷入深深的自責。也許是我該做點什麼了，我決定了，退出中國共產黨，為民主事業做點事，為了我們的後代。」

「劉胖子」自願退出中共，他表示：「中共偷換概念，破壞規則，凌駕於自己所制定的法律之上，建政以來一直用『黨』或『黨組織』這類名詞用作極權的化身，虛無縹緲卻真實讓國人時時處於紅色恐怖之中，這些個『黨』或『黨組織』在執政過程中極度缺乏合法合理的方法，萬般唯上。此黨和其制度必須儘快根除。」

「原諒本人當初無知，十餘年前加入這個惡黨，並於其所設的紅色恐怖之中無能為力。心中之善被該惡黨一點點颳去，心中之惡卻因該惡黨逐步累積。在本人善念尚存之時，本人鄭重宣布退出中共，願如前蘇聯一般，國人共力滅之。」

蘇州「吳平安」（化名）聲明退隊：「現今邪黨的高官動輒整幢樓的買房，而我們百姓辛苦一輩子連一套房都買不起；邪黨的法律都是針對老百姓的緊箍咒，而對它們自己卻是法外開恩，另搞一套；今天我鄭重的聲明退出小時候加入過的少先隊，做一個真正明白的中國人！ 我會把三退的消息告知自己的親朋好友。」

「古芬」聲明三退：「大學時老師下放名額，說這是天大的好事，就填了表，加入了。一直以來是掛著黨員名義，沒有任何黨員實質的平民。從事工作後，對貪污，瀆職，犯罪的官員感到氣憤，這完全違返了人類的普世價值觀，後來居然發現，這樣的官員越來越多，並不是一個人。」

「我原本認為，只有自己做好了，世界就會美好，但是學習了哲學後，才知道，大系統出了問題，是致命性的，是個體無法改變而且會深受其害…。沒有背景的我們為什麼創業那麼難？為什麼拼盡全力，卻過得苟且，而稍不努力，就過得悲慘；而那些做官的，可以不受法律約束，大量斂財？」

「我渴望公平，正義，平等，自由。我的價值觀與這個黨是完全不符的，堅決退出中國共產黨，特此聲明。」

從事教職的「北嶽」 聲明三退：「多年來，邪黨不幹正事，人民大眾敢怒不敢言。雖然法律規定，加入政黨團體是自由的，但是邪黨猶如黑店、賊船，公職人員依然不敢公開退出。有幸我的學生給我講了法輪大法的真相，明白了邪黨的邪惡。人要與正義為伍，不能與邪惡同污。在此，聲明退出邪黨的一切邪惡組織，抹去獸印保平安！」

山東民眾「李健康」說：「我是在中共邪黨的領導下長大的，對共產黨的所做、所為太了解，就是用宣傳工具標榜邪黨的偉大，迷惑中國人，挑動人民斗人民，處處強制人，不遵守法律。現在已看透共產黨的腐敗治國。本人願意退出共產黨的共青團、少先隊，遠離這個組織。」

越來越多的中國人明白真相後，了解中共一黨專制，黨凌駕於法律之上，特權階層可以操控法律，不受法律約束，任意剝奪公民的人權和生命。難怪民眾期盼沒有共產黨的新中國趕快到來。截至目前(北京時間9月1日)，退出中共黨、團、隊總數已達4億3526萬4千多人。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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