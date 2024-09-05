印尼今年79週年國慶日儀式，在雅加達和「尚未完工」的新首都努山塔拉同時進行，（美聯社）

新首都努山塔拉 建設進度遠遠落後

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕8月17日為印尼國慶日，而今年的79週年國慶儀式，在雅加達（Jakarta）和「尚未完工」的新首都努山塔拉（Nusantara）同時進行，儘管印尼總統佐科威（Joko Widodo）在2019年時就已宣布遷都計劃，不過努山塔拉的建設進度卻遠遠落後於最初規劃。另外，雖然佐科威希望藉由遷都帶動區域均衡發展，並解決人口、環境問題，但努山塔拉的開發又衍生出一系列爭議，外界好奇，印尼遷都，是否真的能夠一勞永逸？

雅加達在1949年以前被稱作巴達維亞（Batavia），是荷蘭東印度公司在亞洲的貿易網絡中心，隨著印尼於1945年正式宣布獨立，脫離荷蘭的統治後，巴達維亞這一名稱也走入歷史，自此之後，位在爪哇島上的雅加達一直是印尼的首都，更是印尼的經濟、文化和政治中心。

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雅加達人口超過1100萬人，更廣泛的雅加達都會區人口更是超過3500萬人，這也讓雅加達成為世界上人口密度最高的城市之一，每平方公里的人口密度超過1.5萬人，但雅加達根本無法負擔如此龐大的人口數量，不只有著交通堵塞的問題，也產生了環境污染問題。

像是空氣污染持續惡化，不只是交通問題所造成，還有發電廠、工業排放及垃圾焚燒等。另外為了要應付如此多人的用水需求，當地地下水過度開採，加上氣候變遷，使得雅加達已成為全球下沉速度最快的都市之一，更經常發生洪災，按照目前的速度，預計到2050年，雅加達的3分之1可能會被淹沒。

雅加達人口超過1100萬人，更廣泛的雅加達都會區人口更是超過3500萬人，存在嚴重交通堵塞問題。（路透）

新首都位於婆羅洲島

另外，爪哇島承擔著印尼超過60％的人口和經濟活動，發展嚴重不均，相對而言，努山塔拉位於婆羅洲島，印尼稱其為加里曼丹島（Kalimantan），位於印尼這個「萬島之國」的中心位置，而婆羅洲島上劃分為汶萊、馬來西亞、印尼3個國家的領土，被視為具有戰略意義。

佐科威2019年時宣布了遷都計劃，並於2022年正式將新首都命名為「努山塔拉」。時任印尼國家發展規劃部部長的莫諾阿爾法（Suharso Monoarfa）表示，新首都名字是佐科威從80多個備選名單裡挑出來的，之所以選擇努山塔拉，是因為它反映出印尼的地理環境，並在國際上具有標誌性意義。努山塔拉是印尼語「群島」之意。

儘管理想豐滿，但現實上一些人對於遷都帶來的效益，抱持保留態度。

首先的問題在於，會有人願意跑來努山塔拉生活嗎？根據印尼政府規劃，努山塔拉整項工程共分為5期，第1階段從2022年8月開始，最後階段預計在印尼建國100週年的2045年完成。印尼一些公務員已經開始在2024年搬遷到努山塔拉，到了2045年，努山塔拉居民可達約190萬人。

努山塔拉整體工程共分為5期，第1階段從2022年8月開始，最後階段預計在印尼建國100週年的2045年完成。（法新社）

雅加達人口過剩 居民無力搬遷

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員馬蒂努斯（Melinda Martinus）告訴《CNBC》，這計劃很可能失敗，因為人們需要有「吸引力」才會願意來到一個新地方。首先需要看到學校、醫院和住房設施等完善的基礎設施，否則對他們來說，搬到那裡就沒有吸引力。

再來，最直接的問題就是「資金」，根據努山塔拉建設計畫的官方網站，整個計畫預計將花費約350億美元，但印尼政府僅承諾負擔整體預算的20％；剩下的80％則需依靠外部投資。雖然印尼政府希望能依靠外部投資者來補足大部分資金，但對於該計畫成功與否的擔憂，可能讓外部投資者猶豫，進而影響計畫的進度。

資金只是努山塔拉所面對的一系列問題開端，還有著環境問題，努山塔拉是要從一大塊從無人居住的叢林，開發出占地25.6萬公頃的新城市，環團警告，伴隨著大規模的森林砍伐，威脅猩猩等瀕危物種的棲息地，同時危及當地原住民社區的家園。

此舉也對給雅加達帶來新挑戰，斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）高級研究員阿切爾（Diane Archer）說：「這就出現了一個問題，那些沒搬離雅加達的人會怎麼樣？」

阿切爾指出，如果印尼政府不繼續投資雅加達，那些留在雅加達的人們，其處境將變得更糟。她指出，雅加達洪患頻傳，但現在政府根本沒有採取足夠的措施應對，而雅加達許多居民住在農村，根本無力搬遷，這些人可能買不起努山塔拉的房子，「如果努山塔拉的居民，想要找小吃攤、計程車司機和清潔工，做這些工作的人要住在哪裡？」

馬蒂努斯補充說，外界普遍認為，把首都搬到努山塔拉，無法解決雅加達的人口過剩問題。

專家認為，雅加達洪患頻傳，但現在政府根本沒有採取足夠的措施應對，而雅加達許多居民住在農村，根本無力搬遷。（彭博）

緬甸的遷都失敗 奈洛比仍人稀少

有鑑於緬甸的遷都失敗經驗，因此有一定程度的人憂心，努山塔拉很可能會失敗。緬甸自2002年開始，在位於仰光（Yangon）北方320公里處的內陸，斥資數十億美元打造新首都奈比多（Naypyidaw），緬甸遷都的一部分原因，在於仰光人口密度太高，而位於緬甸中部位置的奈比多，交通位置優異，有觀點認為這也能為周邊長期動盪的地區帶來穩定。

奈比多被設計為現代化、規畫良好的全新都市，整座城市占地約7000平方公里，比世界其他都市要大得許多，還有著寬廣的道路、豪華飯店、雄偉的政府大樓等基礎設施。但20多年過去了，奈比多依舊荒涼，最重要的原因在於「根本沒有居民」。

奈比多的建設主要是緬甸軍方主導，對民眾生活所需的基礎建設缺乏規劃，奈比多的生活水準較高，也讓那些想要搬遷的居民、企業打退堂鼓，大多數人認為仰光等都市的經濟機會較好，而且奈比多地理位置偏僻，就業前景有限，進一步影響了人們在奈比多定居的意願。

如今，緬甸的商業、金融和文化中心仍在仰光，仰光仍是緬甸的最大城市，仰光的人口也並沒有因為遷都而減少，從2005年的約400萬人，來到2024年的約570萬人。

緬甸自2002年開始，在位於仰光北方320公里處的內陸，斥資數十億美元打造新首都奈比多，但20多年過去了，奈比多依舊荒涼。（法新社）

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