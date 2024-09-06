自 1984 年以來，幾乎每次美國總統選舉都正確預測獲勝者的歷史學家利希特曼，認為賀錦麗將贏得美國 2024 總統大選。）圖為副總統賀錦麗（右）與前總統川普（左）。 圖：翻攝自兩人Ｘ 新頭殼合成

自 1984 年以來，幾乎每次美國總統選舉幾乎都正確預測獲勝者的歷史學家利希特曼（Allan Lichtman），最近宣佈了他對美國 2024 總統大選的最終預測。

根據《福斯新聞》（Fox News）今（6）日的報導，利希特曼在美國當地時間周四上午發布的《紐約時報觀點》影片中聲稱，他相信現任副總統賀錦麗將贏得今年 11 月的白宮競選。

利希特曼表示，自 1984 年後，他使用的公式正確預測了最近 10 次美國總統選舉中的 9 次結果。利希特曼使用的「白宮鑰匙」公式，是他 1981 年與數學家凱利斯-博羅克 （Vladimir Keilis-Borok）共同開發的，該計算公式基於他們對總統競選的分析而誕生。

利希特曼唯一沒猜中的，是２０２０年的大選，他預計民主黨的高爾會贏，結果是共和黨小布希勝出。

利希特曼指出，賀錦麗獲得了他的白宮 13 把鑰匙中的大部分，使她成為最有可能贏得競選的候選人。這白宮 13 把鑰匙中，賀錦麗獲得了 8 個鑰匙，川普僅獲得 3 個鑰匙。

利希特曼的白宮 13 把鑰匙分別是，白宮黨在中期選舉中獲得眾議院席次、現任總統正在競選連任、白宮政黨正在避免初選、有第三方挑戰者、短期經濟強、長期經濟成長與前兩屆一樣好、白宮黨對國家政策做出重大改變、任期內社會持續動盪、白宮沒有受到醜聞的污染，現任政黨很有魅力、挑戰者缺乏魅力、現任者很有魅力、白宮黨在外交政策上有重大失敗、白宮黨在外交政策上取得了成功。

利希特曼指表示，外交政策方面的鑰匙很棘手，可能會使情況翻轉。利希特曼說，拜登政府對以巴衝突投入了大量精力，這是場看不到盡頭的人道災難。但就算兩個外交政策鍵都變成錯誤的，代表川普也只獲得 5 個鑰匙，仍不足已讓他重新入主白宮。