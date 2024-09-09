英業達今天在台北北藝中心舉辦「AI Day ESG」宣示活動。（英業達提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）今天在北藝中心舉辦「AI Day ESG」宣示活動，首次向外界公開旗下AI最新突破性的應用成果，涵蓋數位轉型服務、機器人控制、智慧工廠、智慧醫療、可信任人工智慧等5大領域，共計22個獨特案例。

英業達表示，集團致力於以AI驅動ESG（環境、社會、公司治理），透過科技創新促進社會福祉，此次展示的AI技術包括檢索增強生成（RAG）、大語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）和生成式AI（Generative AI），展現AI在不同領域的應用潛力。

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智慧醫療方面，英業達展示運用大語言模型技術診斷阿茲海默症，將程式訓練成專業心理師的角色，藉由分析患者語言表現發現早期神經衰老退化症狀，由於傳統方法僅能片段性地評估患者的語意，透過新技術能夠全面閱讀、解譯患者的敘述故事，並精確挑出語句中的異常部分，最終生成詳細報告，有助於提升診斷準確率並深入分析，增進醫療品質與效率。

關於環境保護，英業達攜手國立台灣大學實驗林管理處，展示「自動化雲霧偵測系統」，利用攝影機成像與大氣散射模型，記錄溪頭雲霧生成和消散時間，幫助保護獨特的雲霧林生態系統，減少觀測人力需求，也降低人為錯誤的可能性，透過此合作案，英業達將更廣泛應用AI於環境保護，未來可能運用於雲霧偵測、地貌保護、野生動物保育和設備維護等方面，提供智慧且成本合理的環保解決方案。

而在智慧製造領域，英業達此次釋出智能自動組裝技術，讓機器手臂搭配AI視覺辨識、座標轉換程式，能在產線中自動拾取與放置目標物體，在集團旗下廠區的實驗室測試後，成功率達到99%，而且符合ISO/TS 15066:2016人機協作的安全規範，後續可望成為智慧製造的理想示範案例。

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