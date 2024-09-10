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（中央社記者曾以寧台北10日電）疾管署今天表示，近期腹瀉就診、群聚均為5年同期最高，且今年上半年已47件諾羅病毒腹瀉群聚與烤蚵相關，又以易侵襲成人的GII.17病毒為主；估中秋後腹瀉就診上看15萬人次。

中秋節將至，不少民眾準備烤肉過節，不過衛生福利部疾病管制署示警，烤海鮮要特別小心，貝類務必等開殼後再多烤3到5分鐘，防止感染 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 。

疾管署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報指出，監測資料顯示，9月1至7日腹瀉門急診就診累計13萬472人次，較前一週略降1.5%，但為近5年同期最高；且全國近4週共接獲101起腹瀉群聚通報案件，亦為5年同期新高，發生場所以餐飲旅宿業78件最多。

病原體檢驗部分，郭宏偉說，陽性案件計47起，以諾羅病毒26件、占55.3%為多，其次為腸炎弧菌16件、占34%。諾羅病毒基因型別，在今年1月之前都是以過去較常發生流行的GII.4，2月開始則改為以GII.17為主。

疾管署發言人羅一鈞指出，GII.17諾羅病毒在2015到2016年間曾發生過大流行；今年在上半年春節到228連假間也已發生多起群聚，包含陽明山溪山里、初瓦嚮辣腹瀉群聚事件，都檢出此病毒。

羅一鈞說，GII.17多年才會流行一次，且以侵襲成人為多數；近期腹瀉事件也以15到64歲喜歡生食的成人族群為主。中秋將至民眾烤肉多，加上大學陸續開學、大專院校活動也會增加腹瀉群聚風險，預估中秋節後疫情會明顯上升，屆時就診人次上看15萬人。

疾管署防疫醫師林詠青指出，今年1到6月諾羅病毒腹瀉群聚通報案件中，有47件為食用烤蚵相關，其中約6成就是GII.17造成。牡蠣等帶殼海鮮因會過濾海水攝食，導致體內病毒量比周圍海水高數十到數千倍，若沒有烤熟，就可能因此感染。

預防方面，羅一鈞提醒，貝類食材除了要新鮮、注意保存，也要避免生食，開殼後要再烤3到5分鐘，確保中心溫度有加熱到超過攝氏66度；並要避免病患接觸食材，上廁所後和調理食物前，也要洗手。

林詠青提醒，諾羅病毒變異頻繁，不會有終身免疫力，且可能反覆感染。且傳染力很強，除吃到受污染的食物或水，也可能因為接觸病人嘔吐物、排泄物或遭污染物品，再接觸眼口鼻而感染，甚至若吸入嘔吐誤、排泄物造成的飛沫，也可能感染。（編輯：陳政偉）1130910