一個由內地來港的江西六天團，今午（10日）在九龍城道逛鐘錶店期間，多名團友上吐下瀉，11人送院。該團昨日（9日）曾分別於土瓜灣「嘉樂軒」及「金港薈」午膳及晚膳，晚餐曾進食白灼蝦等，亦吃過自攜的醃製菜乾。衞生防護中心及食環署食物安全中心往「金港薈」調查後，指示「金港薈」即時停業。

「金港薈」於7月已曾發生內地團食物中毒事件。衞生署回覆查詢跟進情況時指，衞生防護中心7月25日曾公布涉及內地團到港的食物中毒案件，共涉及4宗個案，合共17人受影響。中心調查發現，涉事餐廳處理經烹煮的蝦的容器，曾用於處理其他生或未煮熟食物；另外，蝦的烹煮時間不足。

食環署人員今午（10日）到土瓜灣美景街「金港薈」巡查。

翻查資料，早前的「金港薈」食物中毒事件發生於7月22日。兩內地團在上址午膳後，有十多人懷疑食物中毒，衞生署衞生防護中心展開調查。當時負責人回覆查詢時表示，未能證明是餐廳食物有問題而導致懷疑食物中毒，但考慮到公眾利益等因素，7月25日起決定停業三天，扔掉所有食材並加強清潔。他又表示，食環署其後取走樣本了解。

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今次「嘉樂軒」午膳 「金港薈」晚膳

今次案件則牽涉兩個共有61名旅客的旅行團。衛生防護中心指出，其中11人出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。

據了解，各人昨午於土瓜灣「嘉樂軒」午膳，其間曾進食紅燒肉、紅燒豆腐、回鍋肉等；晚膳則於「金港薈」享用，其間曾進食白灼蝦、雞翼、蒸蛋等。消息稱，他們亦吃過自攜的醃製菜乾。

衛生防護中心初步調查顯示，受影響的人曾進食共同食物。衛生防護中心及食環署食物安全中心（食安中心）人員，已到「金港薈」視察，抽取食物樣本作化驗，並指示有關處所即時停止營業，進行清洗消毒處所工作，及改善有關食物烹調流程和衛生。

有團友拍低嘔吐的狀況。（團友提供）

調查人員不排除導致食物中毒的原因包括食物受交叉污染、食物過早預製及沒有徹底翻熱。食安中心人員會到受影響人士午膳的餐廳視察。衛生防護中心及食安中心的調查仍然進行中，亦已經與旅遊業監管局及旅行社聯絡，初步了解未有其他旅客受影響，中心會與有關方面保持聯繫，繼續監察相關旅客的情況。

團友不適面青口唇白。（團友提供圖片）

消息稱，涉事江西六天團來港參加一個歌唱表演，共有60多名團友，前日（8日）早上6時許已來港，並入住青衣一間酒店。昨日團友分別於土瓜灣該兩間食肆用膳後，晚上時份，已有團友痾嘔不適，但因未能即時購買藥物或求診，直至今午才揭發事件，相繼送院，有團友稱：「（凌晨）4時開始拉肚子。」

有人不適躺在路邊長凳休息。（團友提供）

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