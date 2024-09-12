中信金：若應賣投資人逾51% 用第1次收購價做2次收購

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（中央社記者羅元駿台北12日電）新光金出售進入價格攻防戰，新新併11日宣布調高換股比例並提出特別股。中信金今天發布聲明指出，特別股實際上是債的性質，形同向「賣方借錢」，顯示台新金有現金不足問題。

中信金同時向新光金股東喊話，未來應賣的投資人若超過51%，針對超量的部份，中信金會以第1次公開收購價格，進行第2次的公開收購，不會發生所謂49%的新光金股票遭到低價收購的問題。

台新金與新光金11日傍晚召開臨時董事會，決議改採以台新金0.672股普通股加0.175股辛種特別股換新光金1股普通股，換算每股收購價約新台幣14.18元，不僅較原先提出的價格提高25%，也相較中信金的收購價差距甚微。

中信金今晚發布聲明稿說明，致力提供給股東最好的報酬與回饋，一開始就提供新光金股東較對手溢價30%的方案，很高興競爭對手台新金在9月11日召開臨時董事會，跟進中信金的價格水準。

中信金指出，這再度證明，維持市場競爭機制，有2家業者以上競爭，才真正能夠保護股東權益，樹立台灣資本市場典範，故沒有所謂的合意優先。

中信金表示，今年上半年至今，中信金每股稅後盈餘（EPS）為2.67元，是台新金1.08元的2.47倍；中信金稅後股東權益報酬率（ROE）為18.4%，台新金ROE為12%；截至9月6日中信金股票投報率超過22%，台新金則為9%。

中信金指出，過去併購萬通銀行、台灣人壽的整合成效卓越，中信金設定的公開收購價格，是基於過往卓越表現而來，所以沒有同業所謂亂定價的問題，未來股價表現可期。

有同業質疑中信金帳上現金只有2.8億元、現金不足，中信金說明，此仍嚴重誤解，中信金不僅現金充足，資本健全度亦有完整的規畫與準備，此次公開收購的資金籌措計畫，已送交主管機關審核。

中信金說，反觀同業，新光金董事吳欣儒在9月11日董事會上反對新新併，更質疑台新金缺乏對未來財務韌性及商業前景考量。代表「大併小」風險小，台新金「小併大」的財務風險大，增資會有困難，未來若遇到金融市場波動，抵抗風險的能力相對弱。

中信金指出，這體現台新金此次不願意發放現金給股東，反而以特別股搭配。特別股實際上是債的性質，形同向「賣方借錢」，顯示台新金有現金不足的問題。而台新金併新光金的提案，尚未送交主管機關審核，是否通過仍有疑慮。

公司治理議題部分，中信金表示，接受主管機關監理，有任何要求，皆配合遵法辦理；反觀同業，新光金大股東具名控告台新金董事長吳東亮涉及違反金金分離、以及金控法第45條所訂的利害關係人交易，顯然有利益衝突問題，新光金45萬名股東在意此事將影響股東權益，呼籲相關人應儘速釐清疑慮。（編輯：潘羿菁）1130912