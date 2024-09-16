香港记者协会上星期五公布调查显示，今年6月至8月期间，数十名记者、其家人或其家人雇主，在互联网及日常生活中，被人以不同方式滋扰和恐吓，企图令他们放弃从事新闻工作或工会的岗位。香港保安局副局长卓孝业及警务处处长萧泽颐先后作出回应，强调香港是法治社会，如果收到任何恐吓滋扰，绝对鼓励大家报告。记协主席郑嘉如表示，香港各大主流传媒以至官方对事件的回应，与以往比较未够重视。

香港记者协会(简称记协)主席郑嘉如，上星期五(9月13日)紧急召开记者会公布，记协近月调查发现，针对记者的滋扰事件愈趋频密，滋扰行为也愈趋严重，相信属于有系统地针对记者群体的行为。

记协指数十名记者被自称“爱国人士”滋扰

郑嘉如表示，记协调查发现在今年6月至8月期间，数十名记者、其家人或其家人雇主，在互联网及日常生活中，都被人以不同方式滋扰和恐吓，包括在社交媒体抹黑及恐吓、发电邮或寄信件到记者及其家人的住址、工作地点或合作机构等，企图吓退记者、他们的家人或其他关连人士，试图恐吓削弱他们家庭的收入来源或人际网络，务求施压、孤立并要胁记者，逼迫他们放弃从事新闻工作或工会的岗位。

郑嘉如表示，据记协统计有至少15名记者的家人、家人的所属机构或雇主、租用单位的业主或合作机构，自今年6月起收到自称是“爱国人士”的匿名投诉电邮及信件，包括慈善机构、学校及私人企业。多封“投诉信”是发自Microsoft Outlook.com的邮箱。

郑嘉如表示，就记协掌握详情的个案，受影响的记者或机构包括13间国际及香港本地的大、中、小型媒体，以及两家新闻教育机构，受滋扰的新闻工作者包括记协执委、独立媒体、Hong Kong Free Press以及志传媒。

强烈谴责试图用威胁等手段妨碍记者工作

郑嘉如表示，类似的滋扰及恐吓不是针对个别记者，更似有系统地针对记者群体，记协强烈谴责有人试图用威胁及滋扰等手段妨碍及吓退记者工作。

郑嘉如说：“我们(记协)觉得这一类的骚扰以及滋扰其实是属于霸凌行为的一种，严重干预香港的新闻自由，当中涉及威吓以及恐吓的信息，亦都涉及一些不实以及诽谤的内容，我们相信任何的香港人都不会接受，有人以恐吓这些低下的方式，去干预香港的新闻工作者做编采的工作，香港是国际化城市，是一个有文明及法治的社会，这些行为是一个已经回复安稳、由治及兴的社会里面制造混乱，我们觉得是有损香港治安良好的形象，记协强烈谴责有人试图利用这些手段，去妨碍及吓退记者工作，而且我们严正声明，我们绝对不会姑息及容忍有关行为，亦都不会让威吓的人得逞。”

郑嘉如表示，记协和至少3名记者已就滋扰信件向警方报案，至少两名记者向私隐专员公署作出刑事起底的投诉。记协呼吁其他收到滋扰的人士尽快向公署及警方报案，并呼吁香港执法部门进行调查，将歹徒绳之于法。

保安局及警务处处长呼吁受威吓人士举报

香港保安局副局长卓孝业星期五下午会见记者时，被问及记协公布数以十计新闻工作者被系统性滋扰，卓孝业回应表示，香港是法治社会，任何人都不应受到威吓、侮辱及骚扰。他呼吁如果遇到相关情况应举报。

香港警务处处长萧泽颐上星期六(9月14日)在警察学院结业会操后回应表示，截至星期五收到两个报告。他强调香港是法治社会，如果收到任何恐吓滋扰，绝对鼓励大家报告，警方一定不偏不倚、不理背景去彻查事件。

记协主席指各界对事件关注未及以往重视

记协主席郑嘉如星期一(9月16日)接受美国之音访问表示，据她所知有部份报案人已经获警方回覆，但是记协早前报案后，仍未获警方回覆，希望警方尽快联络记协作详尽的调查。

郑嘉如表示，保安局副局长卓孝业及警务处处长萧泽颐表明，当局会严肃调查、秉公办理被滋扰的个案，她认为这些都是当局作出的保证，希望鼓励更多受滋扰的记者向私隐专员公署及警方报案。

不过，郑嘉如认为，官方对事件的回应，与以往比较不够重视。

郑嘉如说：“我想近几年一些政府的官员，对于新闻业的某一些部份是少了一些重视，以及少了一些尊重，他们(当局)主要是觉得一些亲政府的媒体，他们才会跟他们'倾偈'(聊天)或者会顾(及)他们的状况或者权利，记协这几年就饱受一些政府官员的抨击，所以我觉得可能因为这样的原因，就算记协提出一些实在发生的问题以及一些状况，都会有一些官员可能是downplay(淡化)我们的关注。”

郑嘉如又表示，如果是以往记协公布数以十计新闻工作者被系统性滋扰，都会成为主流传媒重视的新闻，不过，今次事件并未引起所有主流传媒广泛报道，她希望当局重视今次事件。

郑嘉如说：“如果是往日发生的话，肯定会是不同报章或者不同电视新闻的头几条新闻之一，政府它们都有说高度重视香港的新闻自由，无论是什么层级官员的回应，我希望他们务实地处理，如果他们确实是有尽职进行他们在现有的证据以及资料底下，做到他们最好的一个调查，然后就可以得到一些结论，或者一些答案的话，我想什么层级的官员回应我们(记协)都没所谓，但是当然希望政府是会重视这一件事，因为毕竟是有一些人觉得他们可以在香港的环境底下去恐吓一大堆记者以及新闻行业的人，我觉得这个情况其实相当放肆，即是有些人觉得他们可以这样做。”

学者指或影响香港国际形象及营商环境

香港理工大学应用社会科学系前助理教授钟剑华接受美国之音采访表示，国际评级机构对香港新闻自由的评分已经跌到很低，与第三世界国家分别不大，如果香港的传媒不断“被收编”，甚至数以十计记者被系统性滋扰，可能进一步影响香港的国际形象以致营商环境。

钟剑华说：“如果香港的媒体再不可靠，亦都不是一个能够提供足够的信息，让商界去作出理性决策的话，你(香港)那个投资风险自然都会提升，任何人如果你要计算风险与利润成正比吧，你如果风险高了利润低了，为什么还要来这里(投资)呢﹖自然是会有些间接影响的，我觉得亦都很简单讲，你那个形象搞到这么差，亦都会令人却步的，因为人们(外商)为什么会来这里投资，因为你这里方便、自由、资讯流通、法治这些东西，你整体去看香港的情况，如果法治、社会气氛、资讯、媒体以致公民社会都变得这样的话，我相信亦都会对投资者那个兴趣产生很大影响，所以其实香港整体的营商环境是受到损害的，这个不单只是新闻记者的问题，而是各方面的因素加起来之后，造成的损害是会累积。”

资深新闻工作者呼吁当局彻查事件

资深新闻工作者林妙茵星期日(9月15日)在社交媒体帖文表示，记协公布数以十计新闻工作者被系统性滋扰的记者会，有电视台和电台没有派人采访。电视台即日报道的篇幅也倾向简单笼统，有的是跟保安局副局长卓孝业交代罪案数字的新闻放在一起，用了卓孝业呼吁受滋扰的人去报警的发言，后面再略写记协的指控。上星期六有个别报章只字不提，取材标准外界实难以理解。

林妙茵表示，警务处处长萧泽颐和特首李家超上星期六先后在不同场合会见记者，前者有提及记者被滋扰恐吓的事，后者没有。林妙茵认为，无论如何是有点可惜了。特区政府常常苦于外国政府抹黑诋毁，经常想说好故事、展示香港自由开放，面对几十个记者指称遭滋扰恐吓的事，其实应该主动回应，讲明政府的态度，甚或可以用上“谴责”、“极度关注”、“绝不接受”等字眼，让人知道原来政府对保护记者也很重视。

林妙茵表示，事实胜于“反驳”，没有什么比彻查这宗针对记者的滋扰案，把犯事者绳之于法，更能有力反击外界对香港新闻自由的种种恶言。