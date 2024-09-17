2024年9月17日 星期二 上午10:35:11 [台北標準時間]

歪力

Steam 最新舉辦的主題節慶「飛機、火車和汽車節」已在今（17）日凌晨開跑，不消說，這次是以交通運輸工具為主題的遊戲推出優惠折扣與試玩版。

在這波特價中，最先作為主打的《歐洲卡車模擬 2》與《美國卡車模擬》兩作 -75% 並非史上的最低價，但相對來說本體僅 107 元的價位相當划得來。

另外，去年推出大獲好評的火車生存即時策略名作《Last Train Home》，還有《微軟模擬飛行》同樣來到 -50% 史低價位，釣魚生存名作《DREDGE》一樣有 -40% 史低價格，有興趣的玩家可多加參考。

值得一提的是，在這波節慶期間，Steam 也是有全新作品應景推出，像是火車模擬系列作《Train Sim World 5》，火車模型模擬遊戲《Train Yard Builder》。

如果想參考低價格的作品，汽車推銷員模擬遊戲《Auto Sale Life》，或是益智策略火車軌道管理遊戲《Train Traffic Manager》。

提到火車，雖然不是因本次節慶才特價，同樣也能參考一下日本美少女遊戲團隊 Lose 的得獎作品，《愛上火車》（まいてつ）系列。

在虛構的日本未來時代，因科技日新月異的發展而使得鐵路大廢線，為了不讓工廠落戶家鄉污染環境，玩家所扮演的主角必須復興鐵路振興家園觀光，並與周遭的美少女們一同渡過共同努力與甜蜜的時光。

《愛上火車》首作《愛上火車-Pure Station-》是 Lose 團隊在 2016 年推出的視覺小說，2018 年登上 Steam 大獲好評，續作《愛上火車-Last Run!!-》同樣獲得壓倒性好評，兩部作品同樣展開史上低點的特價，愛車人士可參考一波。

當然，這次節慶仍按慣例送出免費 Steam 獎勵，只要前往獎勵頁面，即可領取個人獎勵圖示邊框「兜風」、動畫貼紙「在路上了！」、動畫個人圖示「輪胎轉轉」。

兜風｜動畫貼紙 輪胎轉轉｜個人圖示邊框 在路上了！｜動畫個人圖示

Steam 飛機、火車和汽車節自台灣時間 9 月 17 日起至 9 月 24 日凌晨截止。