王友群：三個例子告訴你中共人大制度有多虛偽

9月14日，中共黨魁習近平在紀念中共全國人大成立70周年大會上稱，中共全國人大代表制度是「偉大創造」「偉大跨越」「偉大變革」。

實際上，中共全國人大代表制度一點也不偉大，不僅不偉大，而且連橡皮圖章都算不上，只是中共黨內那個最有權勢的人手中的工具。聽話，則用之；不聽話，就連全國人大委員長都可以隨時廢掉。這裡僅舉三個例子。

3月4日，新加坡《聯合早報》記者問，李尚福是否會參加「兩會」？中共全國人大大會發言人婁勤儉明確回答：「他不能參加（兩會），因為他已經不是代表。」

但是，當時，全國人大沒有發布李尚福被罷免人大代表職務的消息，也沒有公告他請辭人大代表。就在婁勤儉答記者問的當天，李尚福的名字仍在全國人大官網的代表名單中，隸屬解放軍和武警部隊代表團。

直到6個月零9天後，9月13日，全國人大常委會才發表公告：7月11日，中央軍委辦公廳召開軍人代表大會，決定罷免李尚福的十四屆全國人大代表職務。

也就是說，在李尚福仍是人大代表的情況下，婁勤儉就在北京公開向全中國人民和全世界人民宣布：李尚福已不是人大代表了。

那麼，是誰授權婁勤儉這麼講的？

李尚福是中共軍方的人大代表。眾所周知，中共軍隊是自成一體的，非軍方官員和地方官員是不能隨便就軍方問題對外表態的。尤其是，李尚福曾經是中央軍委委員、國務委員、國防部長，對於李尚福是否是人大代表，婁勤儉更是不能隨便表態的。

中共一再強調軍隊必須服從黨的絕對領導，具體地說，必須服從中央軍委主席的絕對領導。如果沒有中央軍委主席授權，婁勤儉是不敢在外國記者提問時，當著中外記者的面，實際上是當著全中國人民和全世界人民的面說，李尚福「已經不是代表」。否則，婁勤儉就犯了嚴重政治錯誤。

今年中共「兩會」後，我們沒有看到婁勤儉因為上述表態受到任何黨紀政紀處分的消息。這說明，婁勤儉關於李尚福的表態沒有犯任何錯誤。

在3月4日婁勤儉說李尚福「已經不是代表」後，7月11日，中央軍委辦公廳軍人代表大會補辦了罷免李尚福人大代表資格的手續；9月13日，全國人大常委會補辦了發表罷免李尚福人大代表資格的公告手續。

婁勤儉的一句話暴露出：李尚福是不是人大代表，不取決於中央軍委辦公廳軍人代表大會，也不取決於全國人大常委會，而是「定於一尊」的。

例二：李尚福被免三大職務，具體原因中國人無從知曉。

2023年8月29日，是全國人大任命的中央軍委委員、國務委員、國防部長李尚福最後一次公開露面的日子。

此後，李尚福就「被失蹤」了。因為李尚福是中共黨、軍隊、國家領導人，全球矚目。李尚福「被失蹤」後，中外記者一直在追問：李尚福哪裡去了？

近兩個月後，中外記者終於等到一個結果：

2023年10月24日，十四屆全國人大常委會第六次會議決定：免去李尚福的中央軍委委員、國務委員、國防部長職務。

李尚福的三大職務為什麼一次性被免掉？全國人大常委會沒有向外界透露一個字。被中共說成已經「當家作主」的中國人民全都被蒙在鼓裡！

沒有一個人大代表向他的選民說明：李尚福為什麼被免職？

沒有一個中國人民能夠從公開的合法的渠道了解：李尚福為什麼被免職？

沒有一個中國人民能夠依法、公開在中國的媒體上對「李尚福為什麼被免職」提出質詢、質疑、監督、批評、建議？

沒有一個中國人民能夠依法、公開、無障礙地從海外媒體上了解「李尚福為什麼被免職」的真相。

對於像李尚福這樣的副國級的黨、軍隊、國家領導人的職務任免，「當家作主」的中國人民，理應享有知情權、質詢權、監督權、批評權、建議權等。但是，所有這些權力，都被中共剝奪了。

直到2024年7月中共二十屆三中全會前夕，中共突然發布如下消息：

第一，2023年8月31日，中央軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題進行了立案審查。

第二，中央軍委紀委監委對李尚福的審查結論是：李尚福嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，收受巨額賄賂，涉嫌受賄罪、行賄罪，還發現有其它嚴重違紀違法問題線索；李尚福「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」，給國防和軍隊建設「造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

第三，中央軍委已給予李尚福開除軍籍處分，取消其陸軍上將軍銜。

第四，2024年6月27日，中共政治局會議審議並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予李尚福開除黨籍處分（待召開中央委員會全體會議時予以追認），終止其黨的二十大代表資格。並將李尚福涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關審查起訴。

上述四方面的消息，都是2024年6月27日由新華社發布的。這些消息的發布表明：

第一，李尚福被立案審查，中國人民被蒙在鼓裡近10個月。

第二，李尚福什麼時間被開除軍籍？什麼時間被剝奪上將軍銜？中國人民仍然被蒙在鼓裡。

第三，李尚福的問題這麼嚴重，他是怎麼當上中央軍委委員、國務委員、國防部長的？他是怎麼當上全國人大代表、中共二十大代表、中央委員的？中國人民仍然被蒙在鼓裡？

第四，在明知李尚福的問題如此嚴重的情況下，為什麼不及時免去他的全國人大代表職務？中國人民也被蒙在鼓裡。

第五，外交部長是一國政府對外的形象代言人，國防部長則是一國軍隊對外的形象代言人。從李尚福的嚴重違紀違法問題看，李尚福這個中共軍隊對外的形象代言人的形象實在是太難看了。

李尚福是被美國制裁的第一個中共高級將領。2018年，李尚福任中央軍委裝備發展部部長時，因在與俄羅斯軍火商的重大交易中違反美國禁令而被美國制裁。

李尚福是習近平頂著美國的巨大壓力親自提拔重用的黨、軍隊、國家領導人。他應該是習在軍隊高級將領中反覆挑選、反覆權衡、反覆比較之後選撥出來的。結果，掀開他的光鮮外衣一看，裡面卻是一個腐敗透頂的嚴重腐敗分子。

習千挑萬選選出來的李尚福尚且如此，更遑論其他高級將領？人們不禁要問：中共軍隊整體上是否已經腐敗到了無以復加的地步？這是一個涉及中國人民安全的重大問題，但是，中國人民全都被蒙在鼓裡。

例三：鄧小平不准萬里及時趕回北京。

1988年，萬里任中共第七屆全國人大委員長。

1989年4月，被鄧小平廢黜的前中共中央總書記胡耀邦去世後，中國發生一場自文革結束以來規模最大的「反腐敗、反官倒、要民主、要自由」的抗議運動。

如何解決民眾抗議問題？

當時的中共中央軍委主席鄧小平，主張武力鎮壓。

當時的中共中央總書記趙紫陽，主張通過民主法治的途徑解決。

當時的中共全國人大委員長萬里，也主張在民主法治的軌道上解決。

當抗議爆發時，1989年5月12日，萬里開始出訪加拿大、美國。5月17日，萬里在渥太華會見加拿大總督讓-索維時說：「現在我國學生、知識分子、工人要求民主，反對腐敗是敦促加快改革進程的愛國行動。我們召開的七屆全國人大常委會八次會議上，將要討論群眾普遍關心的問題。」

5月21日，萬里在出席多倫多華人在假日酒店舉辦的招待會上說：「學生希望促進民主，整治腐敗與政府的主張和努力目標是一致的。這些問題應該在民主與法制的軌道上解決。」

5月22日，萬里會見美國國務卿貝克說：「（中國民眾）反對貪污、腐敗、官倒和政府的目標是一致的，但是這些問題必須在民主和法制的軌道上逐步解決」。

隨著國內局勢日益嚴峻，萬里心急如焚。

1989年5月23日，萬里決定中斷對美國的訪問，提前回國。按常理，萬里應該立即飛回北京，主持召開全國人大常委會，討論如何解決民眾抗議問題。但是，他卻被要求飛到上海。

1989年5月25日，萬里飛抵上海後，立即被鄧小平的「特使」——時任上海市委書記江澤民「截住」。

據《江澤民其人》一書介紹，江澤民向萬里遞交了一封鄧小平的親筆信。鄧在信中懇求萬里「看在幾十年朋友的份上，在此關鍵時刻幫我一下」。在萬里滯留上海期間，江澤民向萬里交了底，在萬里不答應之前，江得到的指令是把他留在上海。5月27日，萬里不得不發表公開聲明，同意鄧的決策。

中共憲法規定，全國人大是最高權力機關。據此，全國人大委員長應是最高權力機關的最高領導人。

當全國發生大規模民眾抗議事件時，全國人大委員長有依法召開人大常委會會議並作出應對決策的權力。

但是，上述情況表明：

第一，作為全國人大委員長，出國訪問的萬里沒有作出從美國直飛北京的決定的權力；

第二，作為全國人大委員長，如果不同意中央軍委主席鄧小平的決策，將被「軟禁」在上海，沒有人身自由權。

第三，作為全國人大委員長，萬里必須服從中央軍委主席鄧小平的決策，才能獲准飛回北京，才能繼續當委員長。

簡言之，中央軍委主席鄧小平一句話可以決定全國人大委員長萬里政治生命的生與死。

結語

我在北京時曾聽到一個笑話：一個縣的理論學習測試時有一道題：中國的最高權力機構是誰？正確答案是：全國人民代表大會。但是，該縣縣委書記堅決不同意，他認為，正確答案應該是：中共政治局常委會。因為全國人大必須聽中共政治局常委會的。

這是一個笑話，但也不完全是一個笑話。這個縣委書記說的是實話，在中國，只要中共當政一天，中共必然凌駕於全國人大以及由全國人大派生出的一府（國務院）兩院（最高法院最高檢察院）一委（國家監察委）之上。

而中共那個最有權勢的人，通常是中央軍委主席，則凌駕於所有黨政軍官員之上。中共說人大代表制度如何如何優越，那是國際大笑話！

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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