疾管署提醒，不要生吃蝸牛、福壽螺或其他野生動物如青蛙；示意圖。（圖取自photoAC）

相關新聞請見：

死者生前包蝸牛小米粽 台東部落守靈疑中毒12送醫3死4命危

台東部落「蝸牛小米粽」疑釀食物中毒 食藥署鎖定5大檢驗項目

請繼續往下閱讀...

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台東南迴線的賓茂及壢坵部落今（18）日凌晨疑似集體食物中毒，導致12人送醫，3人不幸身亡，另有4人命危，據了解，患者前1天都食用死者自製包有蝸牛、豬肉及竹筍的小米粽等食物後，陸續出現症狀。疾管署提醒，切勿生食或食入未煮熟且感染該寄生蟲的蝸牛、蛞蝓、蝦、蟹、蛙類，該蟲恐侵入腦部、脊髓或神經根，造成各種神經學症狀。

目前衛福部食藥署，已初步鎖定該案檢驗項目，包括「蝸牛、血桐葉、曼陀羅，以及殺蟲劑聚乙醛和有機磷」。疾管署今日下午會派防疫醫師前往進行流行病學調查，台北榮總毒物科醫師也同行，並會比照寶林案，將人體檢體分送給台大法醫所與北榮毒物中心檢驗；目前朝向毒物調查。

胸腔重症醫師蘇一峰臉書指出，台東驚傳吃蝸牛小米粽，造成數人死亡、多人病危情況。其中蝸牛有許多寄生蟲，包含惡名昭彰的廣東住血線蟲，會鑽到腦部與脊髓造成嚴重症狀。但寄生蟲感染，潛伏期較長，一般不會這麼快死亡，背後應該還有其他原因！極可能是心臟毒性或者神經毒性物質，使病人死前出現抽搐，心跳停止抽搐症狀。

潛伏期1-3週 不會人傳人

針對常見於蝸牛的廣東住血線蟲，疾管署衛教資料指出，廣東住血線蟲感染症並不會人傳人，主要是經由生食，或食入未煮熟且感染該寄生蟲的蝸牛、蛞蝓、蝦、蟹、蛙類，或食入受到幼蟲污染的水或生菜，是人類感染廣東住血線蟲的主要途徑。

針對廣東住血線蟲感染症臨床症狀，疾管署解釋，廣東住血線蟲在人類潛伏期大約1-3週，實際差異非常大，依據食入3齡幼蟲的量而異動。人類通常是在偶然的情況下感染，如僅食入少量寄生蟲，可能無症狀或症狀輕微，自行痊癒；食入寄生蟲數量較多，將可危及生命。

疾管署進一步說明，廣東住血線蟲會侵入腦部、脊髓或神經根會造成各種神經學症狀，患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，其他症狀如發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬，亦可侵犯眼球，可造成視力受損。

疾管署指出，感染廣東住血線蟲，患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，其他症狀如發燒、噁心、嘔吐等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

10招預防廣東住血線蟲感染症

●不要生吃蝸牛、福壽螺或其他野生動物如青蛙。

●處理蝸牛等特殊食材應戴手套並洗淨雙手 （砧板亦需清洗）。

●烹調軟體及甲殼類動物（如蝸牛、蛞蝓、淡水明蝦及蟹）時，應煮沸3-5分鐘以上再食用。

●使用自來水清洗蔬菜且清洗過程不添加鹽或醋，應儘量不生食蔬菜。

●於流行地區避免生食蔬菜或肉類。

●肉類冰凍於-15℃，24小時以上可以殺死幼蟲。

●教育小孩勿接觸蝸牛、螺類及蛞蝓等，因其可能感染幼蟲。

●避免飼養蝸牛、青蛙、鼠類、蜥蜴等動物當作寵物。

●戶外飲水要煮沸2-3分鐘。

●控制鼠類。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法