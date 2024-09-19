黎巴嫩星期三(9月18日)发生新一轮爆炸事件，真主党武装分子使用的对讲机被遥控引爆，造成14人死亡，450人受伤。

其中至少一起爆炸发生在伊朗支持的真主党为三名真主党成员和一名儿童举办的葬礼附近，他们是真主党的数千台寻呼机星期二在黎巴嫩各地爆炸后的12名死者的成员，爆炸还造成近3000人受伤。

真主党将袭击归咎于以色列，尽管中东和美国的安全专家告诉美国媒体，星期二的寻呼机袭击是以色列情报机构摩萨德所为，但以色列并未发表评论。

星期三，真主党表示，作为报复，它用火箭弹袭击了以色列的炮兵阵地，增加了中东地区爆发更大范围战争的可能性。

一名安全部门消息人士称，这些对讲机是真主党五个月前购买的，与出事的寻呼机购买时间大致相同。一名黎巴嫩高级安全部门消息人士和另一名消息人士告诉路透社，摩萨德在外国领土上进行精密行动的历史悠久，在星期二爆炸事件发生前几个月就在寻呼机内放置了炸药。

真主党官员和黎巴嫩国家媒体称，星期三的爆炸发生在贝鲁特和黎巴嫩多个地区。此外，黎巴嫩官方通讯社报道称，贝鲁特和黎巴嫩南部多个地区的家庭太阳能系统发生爆炸，造成至少一名女孩受伤。

为美国医疗慈善机构MedGlobal工作的黎巴嫩医生塔尼娅·巴班(Tania Baban)博士告诉美国之音(VOA)，她的团队在星期二的寻呼机爆炸事件期间实施了460多例手术，包括手指和手部截肢。

她说，携带寻呼机的人听到传呼机发出哔哔声，据说是真主党领导人发来的信息，当他们正在阅读这些信息时，寻呼机爆炸了。由于他们把寻呼机贴近脸部阅读，因此手部、眼睛、颈部和面部受伤，而其他人如果是把寻呼机挂在腰上，则腹部和其他部位受伤。

“现在，这显然是在黎巴嫩南部边境与以色列北部开战11个月之后发生的，”巴班说。“因此，全国范围内一直存在升级的可能性。”

美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)星期三在埃及表示，美国正在评估这些袭击将如何影响以色列和哈马斯在加沙地带的战争停火谈判的努力，目前战争已进入第12个月。

以色列政府匿名消息人士星期三表示，作为预防措施，以色列正在向其与黎巴嫩的边境增派军队。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)通过发言人表示，他对这些远程引爆事件“深感震惊”。他敦促“所有有关方面保持最大限度的克制，避免事态进一步升级。”

在开罗，布林肯告诉记者，美国既不知道也没有参与星期二的寻呼机爆炸事件，同时也对地区局势升级表示担忧。

布林肯在与埃及外交部长巴德尔·阿卜杜拉蒂(Minister Badr Abdelatty)举行的联合新闻发布会上表示：“我们的态度仍然非常清楚，各方应避免采取任何可能进一步加剧冲突的举措。这很重要。”

“各方必须避免采取任何可能加剧冲突的行动，”他补充道。

在星期三的袭击发生之前，阿卜杜拉蒂谴责了寻呼机爆炸事件以及任何侵犯“黎巴嫩主权”的单方面行动。

他通过翻译说：“我们正处于全面战争的边缘。”

以色列尚未对袭击事件发表评论，既不承认对此负责，也不否认参与其中。星期二的寻呼机袭击事件发生前几个小时，以色列政府宣布扩大其在加沙地带打击哈马斯武装分子的目标，包括确保以色列北部免受真主党火箭弹袭击。

多数人怀疑这些寻呼机被交付给真主党之前被加入少量炸药。该组织依赖这些设备，因为该组织的领导人命令成员停止使用手机，担心以色列情报部门可能会拦截和追踪他们的通讯。

台湾制造商金阿波罗创始人许清光(Hsu Ching-Kuang)星期三告诉记者，他的公司没有生产这些寻呼机，尽管星期二检查爆炸装置残骸时，上面有该公司的标志。

他说，金阿波罗已授权其品牌被使用在匈牙利首都布达佩斯一家名为BAC的公司生产和销售的设备上。

中东和美国的安全专家告诉美国媒体，他们认为以色列特工以某种方式拦截了这些寻呼机的运输，并在这些寻呼机抵达黎巴嫩并由真主党分发之前将炸药添加到这些寻呼机中。

伊朗国家媒体报道称，该国驻黎巴嫩大使穆杰塔巴·阿马尼(Mojtaba Amani)是寻呼机爆炸事件的伤者之一，据报道他失去了一只眼睛。

伊朗对真主党和哈马斯的支持，以及加沙和以黎边境持续不断的冲突，已经引发了人们对更大范围地区冲突的担忧。

星期三，寻呼机爆炸事件引发了避免局势进一步升级的新的呼吁。

欧盟外交政策负责人何塞普·博雷利(Josep Borrell)称局势“极其令人担忧”，并表示他在与黎巴嫩外交部长阿卜杜拉·布·哈比卜(Abdallah Bou Habib)的通话中讨论了这一问题。

“即使这些袭击似乎是有针对性的，但它们对平民造成了严重的、无差别的附带损害，受害者中包括儿童，”博雷利说。