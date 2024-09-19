日童被殺後中共解禁日本水產品 引發猜測

【新唐人北京時間2024年09月20日訊】深圳市日本男童被殺，激怒日本朝野。中共突然宣布逐步解禁日本水產品。網民嘲諷中共「既要煽動仇恨，又要招商引資」，最後只會「鷄飛蛋打」。

9月20日，即日本男童被殺的第三天，中共外交部官網宣布，經過多輪磋商後，中日雙方「就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識」，中方將「逐步恢復符合規準的日本水產品進口」。

在當天稍晚的中共外交部例行記者會上，發言人毛寧回應稱，這「並不意味著中方立即全面恢復日本水產品進口」。她還特別強調，此事「與深圳男童遇襲沒有關聯」。

不過，外界多懷疑，中共希望藉此緩解日童被殺導致的中日關係緊張局勢，穩住在華日企。

此前中共大舉炒作日本福島核廢水排海，並下令封禁日本水產品進口，被指藉此煽動民間仇日情緒。

9月18日，一名中國男子持刀殘殺深圳市日本人學校的10歲男童。外界普遍懷疑與中共煽動仇恨有關。

在海外社交媒體上，有網民嘲諷中共「既要又要」：「一邊宣布要擴大引入外資的規模，一邊又要靠煽動對外國仇恨來增加執政合法性，最後不但外資跑了，極端粉紅還覺得中央被猶太財閥滲透了。」

深圳男童被殺後，日本官方接連發聲，斥責這次凶殺「行為卑劣」，並要求中共查明真相，保護在華日本公民的安全。日本國内的社群更是群情激憤，紛紛要求政府對中共採取更強硬措施，包括盡速讓日本企業撤離中國、禁止到中國旅遊等。還有許多人高喊「（中日）斷交」。

就連身在日本的華人也倍感壓力，在網上斥責中共的仇恨教育。

出於安全擔憂，部分日本企業已通知，允許在華員工攜帶家人暫時返回日本。網上還有消息說，有上海日企下令停產。

目前中共方面正極力封殺輿論，壓制相關消息。

今年以來，大陸至少爆發了三次當街攻擊外國人事件，包括6月11日四名美國教師在吉林市公園內被刺傷，6月24日蘇州日本人學校一對母子被砍傷。

這些事件發生後，中共官方一直拒絕公布案情，只宣稱這只是所謂「偶發事件」。

（責任編輯：周歸航）

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