沙烏地阿拉伯正在迅速將自己定位為 AI 領域的全球領導者，作為其變革性 2030 年 Vision – SDAIA（The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority） 的一部分，同時SDAIA與美國AI巨頭輝達Nvidia宣布計劃建立一個擁有5,000個GPU的平台，這將成為中東和北非地區最大的高效能數據中心基礎設施。

已受到美國，韓國囑目的Xview 創辦人台裔楊智偉，甫參加在沙烏地阿拉伯利雅得剛落幕的第三屆全球人工智慧（AI）高峰會。

楊智偉表示，沙烏地阿拉伯正投入龐大的資金在國內打造強大的AI生態系。該會重點是探討了AI發展的挑戰及其對人類的潛在利益。此次峰會共發布了76項公告和協議，其中包括總部位於沙烏地的數位合作組織（DCO）推出的一項生成式AI卓越中心計畫。

一千多家創投選出12家 楊智偉創辦IdeasLab獲AI卓越中心計畫投資

DCO從一千多間AI創投公司AI Startsups，在建築、電子商務、人力資源技術、環境、公司治理、貿易、美妝、運動等不同領域的各項AI軟體中，只選出12家公司作為旗艦公司投資。

楊智偉說，很榮幸，他所創辦的IdeasLab研發的Xview獲得沙烏地阿拉伯的數位合作組織（DCO）推出的生成式AI卓越中心計畫的投資，成為夥伴關係。

Xview 是以AI 和3D技術使複雜的揮捍成為簡單易懂，專為高爾夫教練及學生，提供了相當於手機上的 3D 工作室功能。 XView 被視為是分析高爾夫揮桿技術的里程碑。

沙國祭居留權優惠 楊智偉盼研發中心設台灣 培養AI人才、連結美國亞洲

沙烏地阿拉伯也正式推出了「The Garage」，這是該國蓬勃發展的新創生態系統中的最新部分。「The Garage」是由通訊和資訊技術部（MCIT）所設立，位於阿卜杜勒阿齊茲國王科技城內。這個空間前身為一個停車場，可容納超過300家初創公司。及一個可容納超過1,000人的大型活動空間。他們也邀請楊智偉在烏沙阿拉伯成立公司，該計劃給予各種優惠，包括獲得居留權。但台裔楊智偉表示，他還是希望研發中心放在台灣，培養台灣的A I人才，並且連結美國以及亞洲地區。

「全球搶才」，楊智偉指出，人才是創新的基礎，鏈結國際年輕的人才，才能開創新時代的獨自創新能力。軟體人才有許多是以數位遊牧digital Normad 的方式在工作。

他提及，不久前在台灣徵才遇到的挫折，有一位中文比他好很多的大三美國學生，願意為他的公司效勞，但是台灣的勞動部規定，外國人受聘需要碩士以上，或者大學畢業後，必須有兩年的工作經驗，所以這位美國年輕學生不符合勞動部規定的資格。

學位不代表才能 勞動部對外國人專門技術性人才規定 須跟上國際競爭

楊智偉強調，學位不一定表明一個人的才能，一些著名的高科技創業者，雖然沒有完成傳統的大學教育，但他們在科技領域創造了巨大的成就，並展示了創新和創業精神的力量。例如比爾•蓋茲（Bill Gates) 微軟公司（Microsoft）的創辦人；

史蒂夫•喬布斯（Steve Jobs）蘋果公司（Apple）的共同創辦人；馬克•祖克柏（Mark Zuckerberg）：Facebook（現為Meta）創辦人。

楊智偉表示，他欣見行政院擬拍板國發會4年計畫，培育AI人才、加強全球攬才， 從強化培育人才、攬才留才等兩方面，推動相關策略措施，以提高國人就業，延攬國際人才等措施。

創辦IdeasLab的台美人楊智偉（左），今年8月20日獲國家運動科學中心執行長黃啓煌教授（右）邀請赴高雄左營參訪該中心。 圖：楊智偉提供

楊智偉（右）9月3日和台體大黃致豪教授（左）相見歡，將一起為台灣運動界起飛、稱霸國際而努力。 圖：楊智偉提供