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（中央社記者顏若瑾柏林22日專電）德國布蘭登堡邦舉行地方議會選舉，選前最新民調顯示，極右翼德國另類選擇黨微幅領先執政的社會民主黨。外界預測，布蘭登堡居民對美國電動車大廠特斯拉設廠至今的不滿，將助長德國另類選擇黨贏得勝利。

根據德國電視二台（ZDF）19日做的布蘭登堡選情民調顯示，德國另類選擇黨（AfD）獲得最高28%支持度，社會民主黨（SPD）27%居於其後。這意味著，德國另類選擇黨很可能贏得今天布蘭登堡邦地方選舉，成為議會最大勢力之一。社會民主黨將失去自2013年來握有的邦長位置。這對德國總理蕭茲（Olaf Scholz）帶領的聯邦政府紅綠燈聯盟來說，將是繼9月1日的薩克森邦與圖林根邦地方議會選舉失利後，再次的打擊。

2019年11月，在9月布蘭登堡邦議會選舉幾個月後，特斯拉（Tesla）宣布在布蘭登堡邦格林海德（Grünheide）設立歐洲第一座特斯拉電動車製造工廠。在不到兩年半的「特斯拉速度」之下，工廠在2021年10月完工。2022年3月，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布特斯拉歐洲超級工廠開業。

德媒今日新聞（Tagesschau）指出，特斯拉在2022年替當地政府帶來600萬歐元（約新台幣2億1400萬元）的貿易稅。據德國聯邦統計局調查顯示，布蘭登堡在2023年經濟成長率增加2.1個百分點，在德國當前普遍衰退的16個聯邦裡是一大亮點。然而，當地居民與活動人士持著反對立場，並出現「反特斯拉」團體。

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自2022年3月特斯拉歐洲超級工廠開工以來，便陷入與當地居民的地下水污染訴訟糾紛。今年2月當地居民自辦一項公民投票，否決特斯拉的擴廠計畫。德國另類選擇黨布蘭登堡議員候選人根特（Lars Günther）曾公開表示，馬斯克的特斯拉工廠對當地居民來說是一個災難。他批評特斯拉工廠耗費大量當地水資源，嚴重威脅當地環境。

特斯拉今年5月宣布，取消格林海德產能增量計畫，並裁員400人。社會民主黨、現任布蘭登堡邦邦長沃伊德克（Dietmar Woidke）對特斯拉在當地建廠仍持樂觀態度。他表示，即便大多數居民曾公開反對特斯拉工廠擴建計畫，特斯拉仍將進行小規模擴廠。未來幾年在特斯拉工廠將有專屬車站，鄰近車站也將疏導到該站。這計畫將由聯邦政府出資。（編輯：田瑞華）1130922