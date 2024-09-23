日本外务大臣上川阳子(Yoko Kamikawa)于星期一(9月23日)启程赴美前透露，在美国纽约的联合国大会召开期间，她将与中国外长王毅举行会晤。中国外交部此前表示，王毅在联大会议期间将出席一系列双边与多边活动。

据日本放送协会(NHK)报道，上川阳子预计对美国进行为期三天的访问，计划最早于美国时间9月23日与王毅举行会谈。

据日本共同社报道，针对一名日本男童在中国广东省深圳市的遇刺身亡事件，上川阳子表示：“将强烈要求中方说明案件情况并确保日侨安全。”

上川阳子说，为了加强中国国内的日本人学校的保安体系，将紧急动用约4300万日元(约30万美元)的外务省预算，采取措施防止类似事件再次发生。

9月18日，一名在中国深圳就读日本人学校的日籍男童，于上学途中遭到一名44岁中国男子持刀袭击，送医后抢救无效身亡。这起事件不仅引发日本首相及外务大臣的强烈关切，也引起了在华日本小区的恐慌。

就在这名日本男童遇难的几个月前，今年6月，苏州一所日本学校的校车遭到一名中国男子的攻击，他持刀刺伤了一对日本母子，并刺死了中国籍校车引导员胡友萍。

据路透社报道，在男童遇刺身亡后，一些在华日本公司开始考虑将其员工及家属送回日本。近两年，日中关系恶化，中国国内的民族主义在官方的纵容和煽动下日渐强烈，民间仇日情绪才随之上涨。

中日两国外长上一次举行会谈是今年7月在老挝。当时王毅表示：“希望日方树立客观正确对华认知，奉行积极理性对华政策。”

王毅还就东京电力福岛第一核电站“核污染水”排海问题重申了中方立场。中国将核处理水称为“核污染水”，并坚决反对排海。

关于核处理水排放入海问题，预计此次上川阳子将与王毅就两国已经达成一致的恢复日本水产品进口等事项交换意见。

上川阳子表示：“将深化讨论，促成取消进口限制。”

共同社报道，双方还可能就中国有关部门拘留日本人、中国军机侵犯日本领空、在东中国海的尖阁诸岛(中国称钓鱼岛)附近日本专属经济区设置浮标等悬而未决的事项进行讨论。

上川阳子于访美期间还将出席七国集团(G7)外长会议、参加美日韩三国外长会谈，并与伊朗、乌克兰等国外长举行双边会谈。

中国外交部此前宣布了外交部长王毅在纽约的行程，包括作为习近平主席特别代表于9月22日至28日出席联合国未来峰会，同时出席第79届联合国大会一般性辩论。其间，王毅还将出席中方主办的推进全球发展倡议、加强人工智能国际合作等活动，以及安理会高级别会议、金砖国家外长会晤、二十国集团外长会等多边活动，并同联合国秘书长、第79届联大主席及有关国家外长或代表团团长举行会见。

(此文参考了路透社的报道。)