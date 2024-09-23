王友群：盤點近年來非正常死亡中共官員

9月19日，湖南省財政廳女廳長劉文杰墜樓身亡。湖南警方通報稱，劉文杰係「被害」。此消息傳出後，網上質疑之聲不斷。中共官員非正常死亡成為海內外輿論關注的一個焦點。

這裡就近年來非正常死亡的中共官員作一個盤點。

據長沙警方通報，9月19日9時12分，劉某傑與犯罪嫌疑人江某從陽台上同時墜樓（陽台上有搏鬥痕跡）。9時17分，犯罪嫌疑人江某輝將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墜樓身亡。

據網民了解，警方所說的劉某傑，就是劉文杰，江某就是江輝，江某輝就是江燚輝。

58歲的劉文杰，歷任湖南省財政廳黨組成員、總經濟師、副廳長，省紀委常委，省統計局黨組書記、局長，省財政廳黨組書記、廳長。

31歲的江燚輝，是湖南平江縣政協委員，名下有多家公司，涉及家具、酒店、超市等業務，如平江縣天浩實業公司、湖南巨歐家具公司、平江縣浯口鎮江燚輝超市、平江縣浯口鎮瑞豐大酒店、平江縣浯口鎮卓爾嘉服裝超市、廣州雷盛家具公司等。其中天浩實業公司註冊資本3000萬元人民幣。

35歲的江輝，與江燚輝同為平江縣浯口鎮人，合作做家具生意。據財新網報導，江輝家人表示，江輝為人正直，「很少跟人急」。左鄰右舍多數評價江輝性格好，家庭幸福，有一兒一女，兒子約10歲，女兒約6歲。

9月19日，劉文杰、江輝、江燚輝三人墜樓身亡。此案涉及三條性命，涉及三個家庭，涉及與他們有關的許多親朋好友，無疑是一起重大案件。按常理，查清此案，分清責任，是需要一段時間的。

但是，中共湖南當局在案發後兩天內就作出此是彼非的判斷，這個判斷是非常可疑的。

首先，它認定劉文杰是一名優秀中共黨員領導幹部，不存在任何違紀違法問題。

9月20日，湖南省財政廳發布訃告稱，劉文杰「不幸遇害」，即劉文杰是被別人害死的。「她政治堅定、對黨忠誠，踐行宗旨、一心為民，勤勉敬業⋯⋯堅持原則、公道正派，謙虛謹慎、嚴於律己。她的逝世是湖南財政事業的重大損失！」

據此，劉文杰之死，她完全是無辜的，是單純的受害者，是無緣無故被殺害的。

其次，9月19日晚，長沙警方的通報把劉文杰之死歸咎於江輝和江燚輝。

通報特別提到：「經調查，未發現劉某傑及其家人與兩名犯罪嫌疑人在案發前有交集。」

但是，案發後，大陸媒體《第一財經》報導，多個信源告訴《第一財經》，與劉文杰同時墜樓的另外兩人，與劉的工作有關聯。這個說法與長沙警方的說法相反。

另據民間傳出的消息，江輝、江燚輝與劉文杰之間存在借貸關係，即在涉及一筆6000萬元的借款中，劉文杰是擔保方，江輝、江燚輝因向劉文杰索要借款本金和利息，而與之發生糾紛。

消息還稱，劉文杰涉及擔保的民間借貸，可能高達2.4億元到2.5億元之間，其中有一大部分可能流向了「湖南七公子」，包括已落馬的湖南省政協原副主席易鵬飛等。

筆者無法證實三人之間是否存在借貸關係。但根據常識判斷，他們之間很可能存在經濟糾紛。江輝、江燚輝可能多次向劉文杰要錢未果，才找上門去，逼她還錢。

警方通報還特別提到，江燚輝2019～2022年在外省做家具生意期間，多次往返澳門賭博，欠債1200餘萬元。這是暗示江燚輝因欠下巨額賭債而對劉文杰謀財害命。

這個說法也很可疑。眾所周知，2019年年末，不明肺炎已在武漢傳播。2020年1月23日武漢因大瘟疫爆發而封城。2020-2022年，中共為應對大瘟疫實行了持續三年的「極端清零」。在中共異常嚴厲的管控下，這三年，江燚輝是如何「多次往返」澳門賭博，並輸了1200萬元？

中共湖南當局在案發兩天內就對墜亡的三人作出了「兩個壞人害死一個好人」的結論，是非常匆忙的、草率的。這背後可能有更深的內幕。

省財政廳長是替省委省政府掌管財政金融（錢袋子）的重要官員。根據我對中共官員選撥任用情況的了解，能夠被提拔重用為省財政廳長的官員，與省委省政府主要領導的關係肯定不一般。劉文杰死後的第二天，湖南省財政廳發出的訃告，因為涉及到對她這個省管幹部的評價問題，肯定是上報給湖南省委省政府主要領導批准的。

在劉文杰是否涉及嚴重違紀違法問題沒有查清的情況下，湖南省委省政府主要領導，就先入為主，認定她是一個優秀黨員領導幹部，是一個受害者，接下來的查案不可能有公平公正可言。

如果劉文杰確實存在嚴重違紀違法問題，那麼，湖南省委省政府主要領導的表態，就是在企圖掩蓋什麼？

長沙警方的通報發布後，江輝的妻子在社交平台上發貼稱：「江輝一直在家裡本分做生意，這次也是出去談生意，他說這次生意談成，我們也能好過點。可是出去之後再也聯繫不上了，他上有老下有小，是一個很樂觀的人，他不會想不開的。你們說他綁架了廳長，然後自己跳樓。早幾天他就不見了，信息不回電話不通，我們是不是可以懷疑他被害了，現在還要被陷害！請給我們一個公道！請給家屬一個交代。」

2023年10月27日，前中共政治局常委、國務院總理李克強，突然在上海死亡，時年68歲。

此消息一出，立即震驚世界。

因為李克強退休僅7個月，是已退休的中共政治局常委中最年輕的，且享有最好的醫療保健條件。

李克強之死有很多疑點。這裡只講一條，李克強心臟病發作後，按常理，應該立即送到上海心血管病搶救水平最高的醫院——中山醫院急救。但是，他卻被送到了上海中醫大學附屬醫院曙光醫院。這個醫院特長是預防保健科、呼吸內科等，根本不是心血管疾病。

李克強去世後，知名評論人士李承鵬在社交平台X上寫道：「他走了。旁邊是搶救心梗成功率高達96%、曾拯救上萬病人的上海中山醫院。你相信正國級（高官）會輸給那4%？」

海內外許多人質疑：李克強是「被死亡」。

第三，前火箭軍副司令吳國華之死。

2023年7月27日晚，澎湃新聞發布一則消息：記者從吳國華中將親友處獲悉，火箭軍原副司令員吳國華，因病醫治無效，7月4日在北京逝世，享年66歲。

這則消息很奇怪：第一，記者不是從官方渠道獲得消息，而是從吳國華親友處獲得消息；第二，這則消息發布後，很快就被刪除了；第三，中共官方一直沒有發布訃告或悼念的消息。

2023年7月23日，前中央軍委副主席張震之子張小陽在網上發布一則消息：當天，他到吳國華家中弔唁，得知吳國華是在家中三樓廁所上吊自殺的。

張小陽是吳國華的老上級，曾任洛陽外國語學院院長、中共少將。他親自到吳國華家中了解的吳的死因應該是真實的。

已退休三年的吳國華為什麼上吊自殺？中共官方對吳國華之死為什麼不置一詞？他是否與當時中共正在查辦的火箭軍大案有關？他的死是因為自己感到問題太嚴重而難以面對，還是因為受到某些人的巨大壓力？

這些問題外界至今不得而知。

第四，前中央警衛局長王少軍之死。

2023年4月27日，微信公眾號「中警中誠」發布王少軍的訃告稱，原中央警衛局局長王少軍，4月26日23時10分在北京逝世，4月30日上午，在解放軍總醫院告別室舉行王少軍的遺體告別儀式。但詭異的是，這則消息很快就被封殺，點擊相關鏈接顯示，此內容因違規無法查看。

直到2023年7月24日，新華社才發布消息：中共中央辦公廳原副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局原中將局長兼中央警衛團團長王少軍，「因病醫治無效」，於4月26日在北京逝世，享年67歲。

為什麼中共在王少軍死後不及時發布消息？為什麼中共要封殺「中警中誠」發布的訃告？為什麼中共拖延了三個月才發布王少軍的死訊？

中央警衛局主要負責中共黨的、國家的、軍隊的主要領導人的安全保衛，具體保衛對象包括：現任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席，中共政治局常委、全國人大委員長，中共政治局常委、全國政協主席，中共政治局常委、國務院總理，中共政治局常委、中紀委書記等正國級高官，以及已退休的正國級高官。

中央警衛局局長通常是中共黨政軍最高領導人最信任的人之一，掌握了很多與中共正國級高官的安全有關的絕密信息。

事出反常必有妖。有評論認為，王少軍可能因捲入中共最高層權力鬥爭而被滅口。

據環球網報導，2021年8月27日23時47分，北京市海淀區玉淵潭南路9號院19號樓1單元101室陽台書籍起火。消防部門迅速到場處置，28日0時17分火被撲滅，過火面積2平方米，現場救出一名年老傷者，後送往復興醫院，經搶救無效去世。

報導沒有點這個「年老傷者」的名。據財新網報導，這個「年老傷者」，就是前中共財政部長金人慶。

財新網的報導稱，金人慶的夫人十天前去世，他本人行動不便，要坐輪椅。8月27日半夜（到陽台上）給夫人燒紙時，不慎著火。

結果，金人慶「引火燒身」，把自己給燒死了。

金人慶之死也很可疑：

其一，中共省部級高官去世，無論死在任上還是死於退休之後，新華社通常都要發消息，這是一項「政治待遇」。但是，金人慶死後，新華社沒有奉命發布任何消息。

其二，據財新網報導，金人慶居住的小區緊鄰釣魚台，是財政部的家屬小區，多為退休老幹部居住。平日，小區的安保措施與公共管理十分嚴格。既然如此，當金人慶的陽台著火時，這些「十分嚴格」的「安保措施」和「公共管理」怎麼全都失靈了？

其三，據中國內地公開網站的報導《退、離休正省部級 「特權福利」》講，離、退休的正省部級官員「配備專職司機兼警衛、專職工作人員，身體差（七十五歲以上）增配醫護人員」，金人慶是正省部級退休，已77歲高齡，身體又不好，怎麼可能沒人陪護？

其四，金人慶夫人十天前過世，十天後在家燒紙，這是哪裡的傳統，既不是頭七，也不是三七。

退一步說，即便金人慶燒紙時不慎著火，陽台上沒有煤氣，沒有汽油，只是引燃了書籍，書被燒著，不可能太猛，火勢蔓延有一個過程，他能夠坐在輪椅上到陽台上去，完全可以從陽台退回屋內來，不至於在陽台上燒成重傷，以至於不治。

2007年8月，金人慶「因個人原因」辭去財政部長職務，轉任中共國務院發展研究中心副主任（正部長級），2009年被免職。

第六，前江蘇省委書記羅志軍之死。

據江蘇黨媒「交匯點」報導，2023年4月1日，中共第十三屆全國政協常委、農業和農村委員會主任，江蘇省委前書記、省人大常委會前主任羅志軍，「因病」在北京「不幸離世」，終年72歲。

上述報導沒有提及羅志軍的具體病因。流亡美國的前中國媒體人趙蘭健在X上發獨家消息稱，羅志軍是在自家住處開窗時墜下14樓死亡，留下遺書，因此推測百分百是跳樓自殺。

羅志軍是中共團派要員，曾長期在共青團中央系統任職，當過團中央常委、實業發展部部長等；後任南京副市長、市委常委、市委副書記、市長；江蘇省委常委、南京市委書記；江蘇省委副書記、副省長、省長、省委書記。

早在2014年4月，就有海外媒體爆料，羅志軍與江蘇腐敗大案都有牽連，羅的腐敗問題嚴重，涉長期包養多名情婦等。

2016年4月，法廣報導稱，羅志軍因涉嫌捲入周永康和令計劃集團，前景不妙。

2019年6月2日，羅志軍任南京市長、市委書記時的大祕沈健，獨自駕車前往南京市太陽宮附近，在車中服毒自殺。

第七，天津市長廖國勛之死。

2022年4月28日，《天津日報》微信公眾號引述「廖國勛治喪小組」消息稱，天津市長廖國勛，「因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年59歲」。

廖國勛最後一次亮相媒體是在4月25日。據天津衛視報導，天津市當天召開防治污染工作會議。畫面顯示，廖國勛神態無明顯異常。官方發布的廖國勛照片絲毫看不出病態。

天津官方對市長之死處理非常低調。除市政府官網刪除市長信息外，4月29日的《天津日報》隻字未提廖國勛的去世。廖去世後，也沒有舉行追悼會或遺體告別儀式的報導。

關於廖國勛死於自殺的消息卻不脛而走。

有海外媒體引述知情人的消息稱，天津局級官員已被傳達「廖國勛死於自殺」。據稱廖國勛自殺是因被大量舉報與天津兩家核酸檢測公司有利益輸送關係，還點了兩家公司名：天津康希諾、天津九安醫療。4月27日上午，廖國勛被中紀委約談；下午，他就在辦公室自殺了；直到晚上10點多才被發現。

另一種說法是，廖國勛是在辦公室上吊身亡，涉及他在貴州任職期間的事，他在貴州的人已被抓。而且說他的大祕在前幾天吃安眠藥自殺未遂。

廖國勛曾是中共政壇一顆冉冉上升的明星。在貴州，他是兩任省委書記粟戰書、趙克志的大祕；然後，調任浙江省委常委、組織部長，上海市紀委書記、監委主任、政法委書記、市委副書記，與習近平的「之江新軍」，「新上海幫」關聯上；之後，調任天津市長，成為中共四大直轄市的政府第一把手。如果不出意外，在中共二十大上，他有可能進入中共政治局。

但是，在天津市長任內，他卻出乎許多人意料之外地「突然死亡」。

2012年習近平上台至今的12年裡，中共官員出現新一波非正常死亡潮。

2018年11月14日，大紀元發表《十八大以來 自殺的數百中共官員 名單一覽》，該文根據大陸媒體的報導，列舉了十八大以來自殺的240名官員的名單。自殺的方式多種多樣，有跳樓的、割腕的、上吊的、溺水的、服毒的、臥軌的、開槍的等。

2019年至2024年，又有一批中共官員非正常死亡。我只對2023年、2024年的網上報導大致查詢了一下，至少幾十人之多。

軍隊自殺的官員數量也不少。

2017年11月28日，新華社報導稱：原中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任張陽自縊死亡。張陽是中共官方首次公開證實自殺的「軍老虎」。

2016年7月6日，時任國防大學政委劉亞洲在一個會議上說：「我讓人統計了一下，從去年（2015年）到今天，軍隊已經有三十多個人自殺」。如果加上此前的和此後的，自殺的軍官可能更多。

這些官員非正常死亡的原因有哪些呢？概括起來，可能有以下四個原因：

第一，中共高層內鬥。

十八大以來，中共高層內鬥你死我活。2017年中共十九大前是一個高峰，2022年中共二十前是一個高峰，二十大結束不久又出現一個高峰。

比如，有評論認為，李克強之死就與高層內鬥有關，否則，李克強之死的諸多疑點難解。

第二，「寧見閻王，不見老王」。

習近平2013年發起反腐打虎，總操盤手是時任中共政治局常委、中紀委書記王岐山。當時，反腐打虎勢頭很猛，五年間，共有440名副省部級以上高官，及其他中管幹部被查。一批黨政軍高官，寧可去死，也不願意落到王岐山手上。於是，便有了「寧見閻王，不見老王」之說。

他們之所以選擇一死了之，一是想把撈到的錢財留給妻兒；二是想保護與之相關聯的高官，三是不想受活罪。

第三，有的可能是「被死亡」。

近年來，中共黨政軍高官「被失蹤」，是一個國際矚目的現象。上至黨和國家領導人，下至基層的小官吏，一不小心，就「被失蹤」了。

有「被失蹤」，就有「被死亡」。

劉亞洲講的軍隊自殺的有三十多人，實情中國老百姓都被蒙在鼓裡，其中可能就有「被死亡」的。

第四，遭惡報死亡的。

中共公、檢、法、司系統的不少官員非正常死亡，很多都屬於這一類的。

1999年7月20日江澤民發動對信仰「真、善、忍」的法輪功修煉群體的迫害以來，一批接一批積極參與迫害的公、檢、法、司官員，或車禍而死，或暴病而亡，或溺水斃命，或大火中喪生。

結語

近年來中共官員非正常死亡現象變得越來越突出，除上面提到的四個原因外，還有兩個根本原因：

第一，中共邪惡本質使然。2004年大紀元發表的系列社論《九評共產黨》，以大量不可辨駁事實揭示：中共是一個以「假、惡、鬥、反天、反地、反人類、反神佛」為本質特徵的邪黨。這個本質決定中共必然害人、害己、害子孫。

第二，漫長歷史累積的結果。毛澤東時代、鄧小平時代、江澤民時代、習近平時代積累起來的問題，像四座大山一樣，壓在中共官員頭上，以致當今中共官場自殺、被自殺、殺人現象層出不窮。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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