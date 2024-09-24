1 名在中國深圳就學的 10 歲日本男童，18 日在上學途中被中國籍男子持刀刺殺，此事引起日本憤怒。對此中國急封仇日言論，外交部長王毅也趕緊見日本外相上川陽子，避免日本企業撤出中國。

根據《界面新聞》今（24）日的報導，王毅當地時間 23 日在紐約會見上川陽子。王毅表示，全面推進中日戰略互惠關係，是雙方的共同責任。希望日本同中國相向而行，把握兩國關係正確方向，把兩國領導人的共識落到實處，推動中日關系健康穩定發展。

上川陽子指出，日本重視日中關係。面對國際形勢中不斷上升的風險挑戰，日本與中國都應在各領域、各層次溝通對話，包括協商解決好核污染水問題，共同維護地區和平與發展。兩國關係的重要基礎在於民眾之間的交往，希望中國妥善處理日本學生在深圳遇襲事件，保障在華日本人的安全。

王毅強調，中國將依法處理深圳日本學生遇襲個案，也將一如既往依法保障所有在華外國公民的安全，日本應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。

諷刺的是，在中國急忙滅火時，一位中國高官的仇日言論最近在網路上流出。X 帳號「Petrichor」說，四川新龍縣副縣長黄如一，曾在微信群組中稱，殺個小孩並不是大事，甚至主張中國紀律就是殺日本人。對於這些病態言論，許多網友都強力譴責。

四川新龍縣副縣長黄如一，曾在微信群組中稱，殺個小孩並不是大事。 圖：翻攝自Petrichor X 帳號

黄如一不是近日唯一發表極端言論的中國人。X 帳號「羅翔」表示，中國前武術冠軍及演員練喻軒，在網路上攻擊去深圳為被害日本男童獻花的中國市民，聲稱他們是漢奸，還說希望他們全家被砍死。「羅翔」指出，練喻軒 2019 年申請美國某知名大學的博士留學資格，還有機會在中國政界發展。練喻軒詛咒獻花中國人的舉動，很可能是向中共表忠心。

X 帳號「Daniel Fang」說，許多日本企業加速離開中國，這些企業即使離開中國，還有很多地方可以投資，但中國失去這些企業，也就失去許多工作機會。

中國前武術冠軍及演員練喻軒，在網路上攻擊去深圳為被害日本男童獻花的中國市民。 圖：翻攝自羅翔 X 帳號