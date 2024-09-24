加利福尼亚州和几个环保组织星期一(9月23日)起诉埃克森美孚(Exxon Mobil)，指责这家石油巨头参与了一项长达数十年的运动，助长了全球塑料垃圾污染。

加州总检察长罗布·邦塔(Rob Bonta)在纽约市举行的气候周(Climate Week)的一次活动中表示，加州在结束了近两年的调查后起诉了埃克森美孚，他说该调查显示埃克森美孚在回收利用的局限性方面故意误导公众。

邦塔在一份声明中说：“今天的诉讼展示了埃克森美孚数十年来欺骗行为的最完整情况，我们要求法院追究埃克森美孚对其通过欺骗活动积极制造和加剧塑料污染危机所起的作用全面承担责任。”

这项调查反映了加州之前对石油行业涉嫌在气候变化问题上误导公众的调查，该州也正在就此提起诉讼，并继续加州与石油巨头之间长期的敌对关系。

加州曾经是主要的原油供应者，但其石油产量近四十年来一直稳步下降，各公司表示，那里的监管环境使其成为一个难以投资的地方。

与此同时，埃克森美孚的竞争对手雪佛龙公司(Chevron Corp.)强烈批评加州的政策，该公司今年表示，它计划将其总部从其诞生的加州搬到对石油工业友好的德克萨斯州。

包括塞拉俱乐部(Sierra Club)在内的环保组织联盟显然也加入了加州的法律斗争，在旧金山的同一家州法院提起了相关诉讼，针对埃克森美孚提出类似的指控。

民主党人邦塔表示，他的办公室专门询问了埃克森美孚推广其“先进回收”技术的信息，该技术使用一种称为热解的工艺将难以回收的塑料转化为燃料。

他曾表示，这项技术的缓慢进展是埃克森美孚持续欺骗的迹象。他说，他希望落实一个减排基金，并就塑料污染对加州造成的伤害进行民事处罚。

埃克森美孚反驳了这位加州总检察长的说法，认为像高级回收这样的解决方案是有效的。

“提起诉讼可以成为头条新闻，但并不能解决塑料垃圾问题。先进回收是一个真正的解决方案，”埃克森美孚的一位发言人说，并补充说加州没有采取任何措施来推进回收”。

专门研究环境法的圣母大学法学院(Notre Dame Law School)教授布鲁斯·胡贝尔(Bruce Huber)表示，加州提起的诉讼可能面临一场“艰苦的战斗”。

“该州的主要诉求依赖于公共滋扰，这是一个出了名的模糊法律领域。法院可能很难在不打开其他类似索赔的潘多拉魔盒的情况下批准给予加州救济措施，”他说。

根据明德鲁基金会(Minderoo Foundation)去年与咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)和碳信托(Carbon Trust)联合发布的一份报告，埃克森美孚是世界上最大的一次性塑料用树脂生产商。

路透社(Reuters)报道了被塑料行业吹捧为环境救星的高级回收技术面临的巨大障碍。

加州的诉讼是在定于今年年底在韩国釜山举行最后一轮全球塑料条约谈判之前提起的。

在这些谈判中，各国对该条约是否应该要求限制塑料生产存在分歧，埃克森美孚和全球石化行业都反对这一立场。

美国上个月表示，它支持一项围绕全球塑料减产而设计的条约。

环保组织对这起诉讼表示赞扬。

公益组织大洋(Oceana)的塑料行动主管克里斯蒂·里维特 (Christy Leavitt)表示，加利福尼亚州的诉讼将“追究行业责任，并揭穿阻碍我们获得真正解决方案的塑料回收的叙事”。

(本文依据了路透社的报道。)