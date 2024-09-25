山東淄博出現不明氣體 學生緊急逃離

【新唐人北京時間2024年09月26日訊】首先來關注中國的消息。山東淄博周村近日出現不明氣體，導致很多人咳嗽、頭暈、嘔吐，不少學生緊急逃離學校。官方稱是附近部隊投放的煙霧彈所致，但民眾對此表示質疑。

網上傳出的視頻顯示，淄博周村地區煙霧瀰漫，學生們被刺鼻的氣味嗆得咳嗽、嘔吐，很多學生摀著鼻子逃離學校，還有救護車進入校園。

當地民眾也受到不明氣體的影響，出現咳嗽症狀。

視頻：「我一家人今天晚上是連打噴嚏帶咳嗽，一晚上了，我還以為感冒了，帶著孩子去買了120塊錢藥回來了。然後呢，群裡說，反正說什麼的都有，有說是部隊演習放催淚彈的，也有說哪個地方化工廠炸了的，到底是什麼情況呢？」

25日，周村應急局回應稱，刺鼻氣體是附近部隊訓練投放的催淚彈所致，「對人體沒有影響」。但當地許多網友提出質疑，有網友說：「周村都沒部隊了，咋訓練。」

也有網友說：「絕對不是催淚瓦斯，哪有面積這麼廣。」

近日，除了淄博周村，陝西咸陽也被刺鼻的煙霧籠罩。有網友發布視頻說，「大半夜的，咸陽為何濃煙滾滾？」

視頻（1）：「兄弟們，誰能給我說一下，昨天晚上咸陽發生了啥事情。然後半夜我睡到兩三點的時候，我媳婦聞見了一股刺鼻和燒焦的味道，直接給我抽了兩巴掌說，如果你再抽菸的話你就睡到外邊去。然後今天早上我窗戶一打開，哇，全是霧霾，然後我一看PM2.5直接爆表了。」

視頻（2）：「我看好多人說，這個污染物是三元的一個管道廠給著火了，幹產生的無污染物，然後又有好多人說是最近收玉米，這個燃燒玉米秸稈出現的這個霧霾。不知道到底是啥情況，有沒有官方的消息，這個產生這種污染物到底是什麼引起的。因為還沒有到冬天，現在的大氣條件還是可以的，這種霧霾往年很少見。」

截至目前，官方沒有通報咸陽出現不明煙霧的原因。但有網友猜測，這可能與化工廠排污有關：「化工廠半夜排放廢氣，白天不敢放，每天半夜12點以後就開始了。」

新唐人電視台記者唐穎、李酈、鐘元採訪報導

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/26/a103917049.html