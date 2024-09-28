化工廠起火 居民疏散 亞特蘭大市郊區的州際公路關閉

美國喬治亞州亞特蘭大市以東的一些居民星期天（9月29日）已經被疏散，而其他居民則被告知就地避難，以避免化工廠火災產生的污染物。化工廠火災向空中噴出滾滾的黑色、灰色濃煙。

喬治亞州運輸局在X上發文稱，當地的州際公路20號的雙向交通已被關閉。

羅克代爾（Rockdale）縣消防局局長瑪麗安·麥克丹尼爾（Marian McDaniel）對記者說，星期天清晨5時許，科尼爾斯（Conyers）的生物實驗室工廠（BioLab）的噴水裝置頭發生故障，由此引發了大火。這次故障導致水與一種與水反應的化學物質混合，產生一股化學物質。麥克丹尼爾說，她不能肯定煙霧中包含了什麼化學物質。

BioLab的網站說，大火發生在位於喬治亞州勞倫斯維爾（Lawrenceville）的KIK消費品公司的游泳池和水療護理部門。有關人員致電該部門的母公司網站上的電話號碼，收到的一條自動留言說，請在工作時間內打回電。

BioLab的代表在向《亞特蘭大憲章報》（The Atlanta Journal-Constitution）提供的一份聲明中說，「我們在對佐治亞州科尼爾斯的一個設施發生的事故作出積極的回應。」

「我們的員工都安然無恙，沒有人報告受傷。我們的團隊已抵達現場，與第一時間趕赴的急救人員和地方當局一道評估並控制局勢。」

警長埃里克·萊維特（Eric Levett）在臉書上發布的一段影片中說，起初工廠屋頂的一處小火被控制，但是星期天下午又死灰復燃。他說，當局在設法控制火勢，並敦促市民遠離事故地點。影片顯示，萊維特說話時，滾滾灰色的濃煙直上雲霄。

州際公路20號北側的羅克代爾縣北部區域的居民被要求疏散，其他人則被告知待在家中，關閉好門窗。警長辦公室的發言人克里斯汀·內斯比特（Christine Nesbitt）不清楚有多少人已經被疏散。

緊急管理局局長莎朗韋伯（Sharon Webb）說，美國聯邦環保署和喬治亞州環境保護局都已進入事故發生地。相關機構正在監測空氣質量，「讓我們更了解煙霧中所含的成分。」

麥克丹尼爾說，救援人員正在清除建築物內的化學品，遠離水源。她說，一旦化學品被控制，將評估局勢，然後官員將告訴居民是否能安全返回家園。

（本文依據了美聯社的報導。）

（轉自美國之音/責任編輯：李紅）

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