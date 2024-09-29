颱風山陀兒來襲，台水呼籲民眾儲水防颱。（中央社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕氣象署於今（29）日上午8時30分發布山陀兒颱風海上颱風警報，台水提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱。

台水指出，因應颱風山陀兒將來襲，中央災害應變中心於海警發布後立即二級開設，台水公司於上午10時召開山陀兒颱風緊急應變小組第一次工作會議，完成相關人力、物資整備，以確保供水穩定。

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台水強調，因應颱風夾帶豪雨可能造成原水濁度過高，已備妥淨水藥品、汙泥及沉澱池清淤、配水池維持高水位及相關監測設備的檢整，並針對可能降雨熱區的北部、東北部及東部地區加強整備，確保應變工作能隨時因應氣候的挑戰。

台水也提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。

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