寧德時代大火燒11小時 公司稱影響不大網友質疑

【新唐人北京時間2024年10月01日訊】中國電動汽電池龍頭企業寧德時代（CATL）生產基地日前突發大火，濃煙滾滾火焰猛烈，狂燒約11小時明火才被撲滅。公司回應媒體質詢時稱「受影響產品數量較小」，「問題不大」，遭到中國網民質疑。

當地時間9月29日上午11時許，福建寧德市東僑經濟技術開發區一棟獨立建築突然起火燃燒，現場竄出暗紅的火球，同時冒出大量濃煙。直至當天22時20分許，現場明火才被撲滅，但建築上空仍然濃煙滾滾。

據陸媒報導，這次發生火災的建築是寧德時代被稱作「Z基地」的生產工廠，位於福建寧德市以北，距離市中心約半小時車程。該生產基地從2019年9月開始建設，包括電芯工廠、模組Pack工廠和噴塗工廠，為全球首個鋰電行業「燈塔工廠」。

據悉，這座工廠生產的動力電池，銷售給包括特斯拉在內的電動車企。寧德時代還是北京當局主導的所謂「新質生產力」的龍頭企業。

根據SNE Research數據，從2017年至2023年，寧德時代的動力電池使用量連續7年排名全球第一。

這樣一家龍頭企業，其生產基地光天化日之下突發大火，引發熱議。大陸網絡社交媒體上，有不少網民在相關消息下留言：「這還沒裝車，電池就著火了？」 「自己家都燒，果然夠狠。」 「為什麼起火才是重點。」

還有網友開始擔憂：「火警會不會影響電池供應啊？」「庫存不足，產品又要漲價啦。」

事發當晚，有媒體聯繫到寧德時代董事長曾毓群，詢問火情對該公司的影響，曾毓群回答說：「問題不大。」

寧德時代在互動平台回答投資者的相關詢問時則回應稱，火情發生時，「公司第一時間發現火情並迅速處理」，現明火已撲滅，無人員傷亡，起火原因還在調查中，「受影響產品數量較小，對公司整體生產經營影響較小」。

寧德時代及其高層的上述回應遭到中國網民的質疑。在相關報導下的評論區，有網民留言質問：「燒掉多少？損失多少？迴避具體數量就是耍流氓，避重就輕想穩住股價，忽悠股民。」另一位網友也質疑：「大火從中午11點左右燒到晚上10點才撲滅，公司方面卻說影響不大？」

還有網友評論道：「有害液體有沒有洩露？會不會污染寧德的土地和水源？感覺生活在寧德存在一定的風險，尤其靠近電池廠附近的區域。請專家評估。」

（記者黎明綜合報導/責任編輯：林清）

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