山東威海多地現惡臭味 異味來源成謎

【新唐人北京時間2024年10月01日訊】10月1日，山東「威海多地有惡臭味」的消息登上熱搜榜，引發關注。中共官方稱「查了一宿原因不明」。

9月29日20時11分，山東一位網民發視頻說，「威海這是怎麼了，我在（威海市環翠區）山海城（小區），一股撲鼻的惡臭，太臭了，這是什麼情況？」

不少網友跟帖表示，文登、武山、榮成（威海轄區）都聞到了異味。有人說是魚粉的味道，有人說是雞糞的味道，有人說是死老鼠的味道，還有人說是臭魚爛蝦的味道······

9月29日22時，「威海萬科威高翡翠公園」網民發布視頻說，今天晚上整個威海都是臭的，是什麼原因呢？

視頻中，有業主在「樂天2號A座業主群」留言：「外面怎麼了，大家有沒有聞到一股腥味？有業主接話道：半個威海都有味道，奇臭無比。」

有業主在「天東家園業主交流群」提問：「怎麼外面有一股臭魚味，大家有沒有聞到？」有業主回覆，「是一股臭魚味兒，我還以為我家養的魚死掉臭了呢。」另一位業主說，「我還以為我屋有死老鼠呢，給我一通找。」

9月30日上午，威海市生態環境局一名工作人員告訴《華商報·大風新聞》，「初步排查，異味並非來自污染物，市區沒有魚粉廠，最近的臨港的兩家魚粉廠並未生產。」有關異味的來源目前沒有定性的結論。

威海市生態環境局另一工作人員稱，9月29日晚，生態環境部門工作人員下去查了一宿，目前還沒有定性的結論，有結果了官方會發通報。

當地網民留言，「這味道很濃，不知怎麼搞的哪裡出問題。」「不只是威海，我在海陽，這個味在9月中旬也持續了近5、6天。」「坐標德州，也聞到臭味了。」

「我昨晚聞到了一陣，臭魚爛蝦的味道，瞎腥的，聞的頭疼。」「我還以為小區外面誰在晒魚，晚上臭味直往家裡飄。」

「威海和煙台海邊交界地方，一直這個臭味，應該是藥廠啥的，這還查不出來。」「真的，晚上去我姥家，靠近威海的地界，一下車以為掉臭魚爛蝦裡了，巨臭。」

「在威海待了一年多了，冬天晚上不太明顯，但是到了天氣熱的時候尤其臭，特別是晚上的時候，剛開始以為是臭魚爛蝦，後面聽說是工廠，一直到現在也不清楚是什麼，但是就是特別臭。」

（責任編輯：李恩真）

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