銘傳大學金融科技應用學士學位學程副教授林盟翔與會發表看法。 （記者羅沛德攝）

〔記者高嘉和、王孟倫、吳欣恬／台北報導〕銘傳大學金融科技應用學士學位學程副教授林盟翔從有效的治理架構與科技輔助的角度下手，認為科技管理工具的應用，並非董事逃避責任的方法，而是確保併購過程透明與公正的關鍵工具；他強調，在併購過程中，董事會需以嚴格的標準對股東利益和其他利害關係人負責，確保所有決策符合公司和股東的最大利益。

林盟翔指出，國際間提倡的ESG，包括環境、社會及治理在公司治理中的重要性三者相當，不可偏廢。在金融科技的應用方面，他提到，區塊鏈與虛擬貨幣等技術的發展，金融機構可以更有效地揭露關鍵資訊，確保併購過程中的資訊公開與即時性，有助於消費者衡量投資。

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此外，林盟翔認為以大型併購的效率性而言，這些交易可以形成更大規模（例如地理範圍）和範圍（例如營運地的拓展、結合後新產品的推出、供應鏈的整合等）的企業，進而推動運營改進和增長。

成功取決治理架構與文化整合

林盟翔強調，金融併購的成功與否，取決於明確的治理架構與文化整合，董事會必須建立一套清晰的指導原則；這些措施將有助於推動企業的長期發展，並在全球市場中占據有利位置。

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