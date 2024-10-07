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（中央社記者簡玉晴倫敦7日專電）台灣藝術家王郁媜受倫敦泰特現代美術館邀請，於10月2日至6日展出聯合展覽「Museum x Machine x Me」。她表示，英國工業革命對博物館的發展有深遠影響，希望透過作品探索科技與歷史的關聯，以及當今人類對藝術的認知是如何被建構。

王郁媜在本次展覽中，研究探討博物館空間及其如何象徵到藝術、工業與帝國之間的關係。她以劇場布景為概念，運用垂吊的布幕、燈光與柱子等元素，使觀展者穿梭在不同物件中，營造出看待事情不同的角度。

她認為，人的感官體驗並非僅有單一感受。因此，除實體的藝術物件外，她也加入無線耳機播放的聲音和多角度投影的燈光效果，希望放大觀展者的感知，使其沉浸於展覽之中。

此專案由倫敦藝術大學（UAL）和泰特現代美術館（Tate Modern）共同主持，並獲得英國藝術與人文研究委員會（Arts and Humanities Research Council）資助，同時與15個國家級的博物館合作，最後與另外三位藝術家聯合發表耗時三年的研究成果。

王郁媜於2000年來到英國深造，她對科技與歷史之間關係有著濃厚興趣，並對英國工業時期特別關注，她表示，這是英國歷史非常重要的一部分，19世紀的英國工業發展強盛、經濟進步以及帝國不斷擴張，許多博物館的成立也與此歷史背景密不可分。她深入研究19世紀的博物館，如何持續對當代博物館產生深遠的影響，並建構現今人類對藝術的認知。

王郁媜認為，英國的歷史不能僅侷限於倫敦，她過去的研究也持續探索不同城市的博物館收藏，包括曼徹斯特美術館、利物浦的沃克美術館（Walker Art Gallery）和伯明罕博物館與美術館，並試圖將這些博物館串連起來。

這些博物館所在的城市皆為維多利亞時期的工業重鎮，她花費許多時間了解這些城市的人文、地理與博物館發展，並思考藝術、工業與帝國之間的關聯，她更形容這三者之間為「緊密但尷尬」的關係。

王郁媜指出，19世紀的英國在工業迅速發展的同時，許多工業家和企業家開始反思如何回饋社會，許多博物館也在此時開展。此外，由於工業化造成的城市污染，推動了人們透過藝術尋求逃離現實髒亂環境的方法。

她表示，自己的作品並非提供解答，而是希望藉由展覽引發關於去殖民化的討論，並激發人們提出更多問題。她也認為，在台灣有許多議題需要被討論，好比是轉型正義，人們有許多根深蒂固的觀念需要打破，而她希望透過作品引發人們的反思。

雖然王郁媜長期居住在英國，但她在台灣仍然一直有創作計畫。今年底計畫回到台灣實地踏查紅樹林，即便需要花費許多時間與人力，她仍希望盡可能收集一手資料作為創作素材。

王郁媜表示，今年「Museum x Machine x Me」展覽結束後，也會持續跟伯明罕、曼徹斯特與利物浦的美術館與博物館合作，在本次展覽基礎上進行更深入的探索與創作。（編輯：高照芬）1131007