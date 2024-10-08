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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統大選共和黨候選人川普今天表示，非法移民正將「壞基因」帶入美國。他先前表示移民污染美國血液，現在的說法更煽動；白宮也迅速譴責川普並以「卑鄙」形容他的言論。

法新社報導，川普在接受電台訪問時批評他的民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）。他引用政府數據表示，美國有數千移民犯下殺人罪，但聯邦移民單位並未拘留。

川普對保守派主持人修伊特（Hugh Hewitt）表示：「你現在知道了吧，一個殺人犯－我相信這是真的－這是基因使然。我們國家現在有很多壞基因。」

白宮迅速譴責川普的言論「卑鄙」，新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向記者表示：「這種言語令人憎恨、讓人厭惡；它不恰當，我們國家也無法容忍。」

「這與我們聽到移民如何污染血液的言論同樣卑鄙，令人作嘔。」

尚皮耶補充說：「我們將持續堅拒這種卑鄙、令人不安、充滿仇恨的言論。」

川普誤解美國移民暨海關執法局（US Immigration and Customs Enforcement, ICE）9月發布的數據。這些數據橫跨數十年，川普在期間也曾擔任總統；此數據也未包括在移民暨海關執法局以外（如州、地方或其他聯邦機構）遭監禁的人。

非法移民進入美國的議題，特別是在南部與墨西哥接壤的邊境，可以說是11月5日美國總統大選的主戰場。

民調顯示，移民議題仍是賀錦麗的主要弱點。在拜登總統執政下，邊界關卡數量在2023年底升至歷史新高，賀錦麗是在7月取代拜登成為民主黨總統候選人。

美國媒體今天引用國土安全部的數據報導，美墨邊境9月的移民逮捕量年減75%，這是川普執政時期至今的最低水準。

川普在全國和搖擺州的民調中與賀錦麗並駕齊驅，他在競戰中投入大量時間醜化無證移民與合法居住在美國的移民。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131008