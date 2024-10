在加沙战争一周年之际,美国星期一(10月7日)对一个哈马斯国际筹款网络实施制裁,称该网络在为这一激进组织筹集外部资金方面发挥了关键作用。

美国财政部在一份声明中表示,已对三名个人和其财政部所说的一家“虚假慈善机构”实施制裁,他们被控充当哈马斯的主要国际金融支持者。被制裁的还有加沙的英提吉(Al-Intaj)银行,财政部称该银行由哈马斯控制。

财政部表示,制裁对象还包括一名长期的哈马斯支持者和他的九家企业。此人是生活在土耳其的也门国民。

美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)在声明中表示:“在哈马斯发动残暴恐怖袭击一周年之际,财政部将继续坚持不懈地削弱哈马斯和其他破坏稳定的伊朗代理人资助其行动和实施更多暴力行为的能力。”

她说:“财政部将使用我们掌握的所有可用工具追究哈马斯及其支持者的责任,包括那些试图利用这一局势增加收入来源的人。”

根据以色列的数据,一年前,哈马斯领导的武装分子在加沙边境附近的以色列城镇和基布兹村庄肆虐,杀死了大约1200人,并将大约250名人质掳去加沙。

以色列的巨大安全漏洞导致犹太人遭遇了自纳粹大屠杀以来最严重的单日死亡事件,粉碎了许多公民的安全感,并使他们对其领导人的信任跌至新低。

哈马斯的袭击引发了以色列对加沙地带的攻势。巴勒斯坦卫生部门称,以军的行动基本夷平了人口稠密的加沙地带,造成近4.2万人死亡。

美国财政部星期一表示:“哈马斯利用加沙的苦难,通过谎称帮助加沙平民的虚假和幌子慈善机构募集资金,”并补充说,截至今年年初,哈马斯可能每月通过此类捐款收到高达1000万美元。财政部表示,哈马斯视欧洲为筹款的主要来源。

受到制裁的个人包括驻意大利的一名哈马斯成员,财政部称其建立了虚假的“声援巴勒斯坦人民慈善协会”(Charity Association of Solidarity with the Palestinian People),并指责该协会帮助资助哈马斯的军事部门。

另外两名受制裁的人是哈马斯驻德国的一名高级代表和一名负责该组织在奥地利活动的代表。

哈马斯被美国指定为恐怖组织。

(本文依据了路透社的报道。)