【財經非常道】股災重現？A股創業板跌幅史上最大

【新唐人北京時間2024年10月11日訊】大家好，歡迎收看《財經非常道》。中國股市剛剛勉強撐過十一長假，就再也撐不住了。

今天焦點：股災重現？中國A股創業板跌出史上最大跌幅！亂世來了？Costco金條賣斷貨！為啥諾貝爾物理學獎頒給AI專家？為啥AI教父說害怕AI？全球最富國家榜單出爐，台灣超越中日韓！

中國A股創業板 跌出史上最大跌幅

中國A股三大指數，週三（10月9日）全線下跌。其中，創業板指數大跌超過10%，創下史上最大單日跌幅紀錄。

截至週三收盤，上海滬指下跌6.62%，深圳深成指下跌8.15%，創業板指數打破了2015年股災時下跌8.91%的最大單日跌幅紀錄，以10.59%的跌幅再創紀錄。

據媒體統計，滬深兩市及北交所只有294隻股票上漲，5039隻股票全部下跌，其中3162隻股票的跌幅在9%以上。

在中共最新的這波瘋狂割韭菜行動中，大量大陸的年輕人成為被收割的對象。他們大多是90後、00後，壓根沒見識過此前幾次股災的可怕，更不了解中共的可怕。紛紛拿著父母用來養老的錢、自己準備結婚的錢、甚至是準備創業的錢衝進股市，這下不知道又將有多少人血本無歸、傾家蕩產，跳樓跳江了。真的只能是一聲嘆息啊！

其實呢，面對一個長期不怎麼繁榮的股市，過往還有過幾次嚴重不良記錄的股市，突然像發了瘋一樣的暴漲，這時候就一定要小心了，它利用的正是人性中的貪婪。很多人覺得我小賺一點立刻走人。但別低估你人性中的貪婪，它會讓你一次次地放在清倉的手，而選擇再加點倉，沒事，再漲一波我就撤！就這樣，等來了令你痛悔不已的大股災。

雖然中國股市哀鴻遍野，但其它國家並沒有受影響。標普500指數當天早盤交易中上漲了0.1%，並接近上週創下的歷史新高。道瓊斯工業平均指數上漲了155點，漲幅0.4%；納斯達克綜合指數小幅下跌了0.2%。全球其它地區的指數表現也都較為穩定，日本和德國分別上漲了0.9%和0.2%。

石油市場方面，油價進一步回落。國際基準布倫特（Brent）原油價格本週初短暫突破了81美元後又下跌了2.1%，至75.55美元。美國基準原油價格下跌1.8%，至每桶72.23美元。

在債券市場，10年期國債收益率從週二晚間的4.01%上升至4.04%。兩年期國債收益率從3.96%小幅上升至3.98%。收益率的變化與美聯儲降息的動作是密切相關的。

中國對歐盟進口白蘭地徵收臨時關稅

歐盟上週通過了對中國產電動車徵收45%關稅的決定。對此，中共表示抗議，隨即表示將做出報復，很快報復就來了。中共商務部週二表示，將對從歐盟進口的白蘭地徵收臨時性關稅，稅率從30.6%到39.0%不等，將於本週五生效。

可能覺得僅僅提高白蘭地的關稅不太過癮，於是，商務部又表示，我們還有可能提高歐盟進口大排量燃油車的關稅，你別急，等我們研究明白再說哈。

說實話，中國人能有多愛喝白蘭地呢？更多的是城市中產，或有經濟能力的人的一種追求享樂的生活方式罷了。雖然真正愛喝的人很少，但架不住中國市場的龐大啊。

對白蘭地加徵關稅的消息傳出後，歐洲不少釀酒商的股價確實受到了波及。人頭馬乾邑（Remy Martin）的生產商「人頭馬君度」（Remy Cointreau）的股價一度下跌9%，而擁有馬爹利（Martell）品牌的法國保樂力加集團（Pernod Ricard）的股價下跌超過4%。軒尼詩（Hennessy）干邑母公司、奢侈品集團LVMH的股價下跌近7%。此外，其它一些大型酒業公司的股價都有不同程度的下跌。

歐洲烈酒行業協會（spirits Europe）表示，中國是歐洲烈酒的一個主要出口市場。該協會呼籲歐盟執行機構歐盟委員會採取行動，設法與中共方面協商並找到解決方案。

富士康將在墨西哥建超級芯片最大生產基地

富士康近日宣布了一項大動作：他們將在墨西哥建設一個全球最大的英偉達「超級芯片」的生產基地。

據報導，英偉達GB200圖形處理芯片，是目前最強大的針對圖形應用處理的計算機芯片，對於人工智能領域的發展至關重要，尤其是生成圖像。

富士康去年就宣布將與英偉達聯手創建「人工智能工廠」，在墨西哥建廠正是這一計劃的一部分。

全球最富裕國家排行榜出爐 台灣超越中日韓

福布斯（Forbes）近日公布2024年「最富裕國家」排行榜，前10名中歐洲國家占了5個，亞洲國家占了4個，再加上一個美國。值得一提的是，台灣位居第14名，超過了香港、日本和韓國，更是把中共國遠遠甩在了身後。

福布斯是根據國際貨幣基金組織（IMF）估算的各國人均GDP，再依據各國的物價水平，綜合計算出來的。

全球最富裕的國家第一名的是歐洲小國盧森堡，人均GDP高達14萬3740美元。美國排名第九，人均GDP為8萬5370美元。台灣則以7萬6860美元，排名第14。

樂高版「清明上河圖」打破吉尼斯紀錄

一幅長26米、寬1.78米的，由樂高積木搭成的立體版《清明上河圖》，近日一舉打破了吉尼斯世界紀錄。

上個月23號，「中銀香港」召集了上千名愛好樂高積木的年輕人，在「沙田新城市廣場」使用了近300萬顆樂高積木共同完成了這一壯舉。帶領完成《清明上河圖》的是香港唯一一個得到樂高專業認證的「樂高大師」洪子健。

從9月25日至10月31日，這幅精彩巨作，會一直陳列在「沙田新城市廣場」公開展覽。

金價衝向2700美元 Costco金條賣斷貨 推出鉑金條

中國人有句話，叫「盛世古董，亂世黃金」。當社會安定，百業興旺，百姓生活富足時，人們對古董的投資熱情會增加；相反，當時局動盪、戰火紛飛、經濟蕭條之時，人們就會儲備黃金來避險，為自己的財富保值。放眼當今世界，俄烏戰爭，中東危機，台海威脅，基本符合了「亂世」的定義，而這也充分體現在了黃金市場的行情上。

2024年，國際黃金市場一路在開創歷史的道路上加速前進，連續突破每盎司2100美元、2200美元、2300美元、2400美元和2500美元關口，並在9月下旬突破2600美元大關，如今正逼近2700美元的新紀錄。從今年年初至今，黃金價格已上漲了近30%，全球實物黃金的總價值突破了20萬億美元的里程碑。

那麼，買黃金來避險，真的可靠嗎？來看看歷史數據就可以略知一二。

過去50年來，美國十次較大的經濟和股市動盪中，共有七次黃金價格在股市暴跌時逆向上漲，僅有三次跟隨股市同時下跌，但跌幅卻遠遠小於股市的跌幅。其中，美股下跌最慘的一次，是2007年10月至2009年3月的金融風暴，當時標普500暴跌了57%，而黃金價格卻上漲了28%，充分展示了黃金對沖股市風險的巨大潛力。

這也就是為何在世界政治、經濟環境再次動盪的今天，小到個人消費者，大到各國央行，都在不斷加大黃金購買力度的原因。

僅今年上半年，各國央行購買的黃金就已經創下有記錄以來的最高值，其中中國和印度是最大的買家。高盛分析師預計，2025年黃金價格還將繼續飆漲，衝向3000美元大關。

而說到個人消費，就不能不提到今年火「出圈」的Costco金條了。

要說Costco，大陸叫做「開市客」，其眼光確實獨到。2023年10月，這家美國大型倉儲連鎖超市瞄準了黃金市場的牛市行情，果斷推出一盎司重的金條，結果迅速大賣，每個月的銷量不斷攀升，以至於許多Costco商店的金條都賣斷了貨，經常處於「缺貨」狀態。

彭博社最近對美國46個州的Costco進行了一項調查，發現儘管最近幾週金條庫存全都補了貨，但高達77%的Costco門店的金條，在上市第一週就全部售罄，有的甚至在幾個小時內就完全脫銷了。

為何人們對Costco的金條格外青睞呢？原因很簡單，任何持Costco花旗卡購買金條的會員，都可以獲得2%的返利，而高級會員還有額外2%的誘人福利，算下來就比其它的金條零售商更便宜。

面對供不應求的局面，Costco又想出了個新點子。幾天前剛剛推出了純度為99.95%的一盎司重鉑金條，網站標價1090美元，希望能夠「複製」黃金條的巨大成功。

今年以來，國際鉑金價格上漲了15%，雖然不及黃金那般搶手，但作為同樣具有保值性的貴重金屬，鉑金條也不失為投資和避險的另一個選擇。

滴血的黃金 加納非法金礦「蓬勃」發展

隨著國際黃金價格飆漲，遠在非洲的小型非法金礦的開採也跟著出現了驚人的增長。接著跟隨鏡頭來到非洲的加納，看看那裡的黃金是多麼地來之不易。

這些看上去十分簡陋、泥濘的礦場，如今卻是加納蓬勃發展的產業中的一部分，為這個貧窮國家的經濟提供了不菲的非正式收入。

今年以來，全球金價上漲近30%，令加納的非法金礦開採也變得炙手可熱，越來越多的貧困人口加入了非法黃金開採中來。

匿名礦工：「來這裡之前我一無所有，於是我就對自己說，必須到這兒來賺點兒錢。我剛一開始採礦，就賺了大約6萬塞地（加納貨幣），於是我就帶著孩子們一起來，開始（非法）手工採礦。」

加納礦產委員會首席執行官Martin Ayisi：「非法採礦的根本原因，是人們要找個地方工作，這是主要原因。」

加納黃金總產量中，約有40%來自小型礦山。據加納礦業監管機構的數據，今年前七個月，小型礦山總共生產了120萬盎司的黃金，超過了2023年全年的產量。而在這些小型礦山中，70%～80%都沒有政府頒發的開採執照。

英國加納華金計劃負責人Chris Aston：「可能有70%到80%的金礦開採者沒有執照，因此這是一個非常不正規的行業，很容易讓有組織犯罪團伙參與其中。」

非法採礦和冶煉的過程看上去相當粗糙，但在巨大利益的驅使下，人們寧可承受巨大的健康風險，在沒有任何專業防護設備的情況下，開採和冶煉黃金。

匿名黃金賣家：「這就是我們所說的冶煉區，冶煉過程從過秤開始。當礦工們把黃金帶來的時候，我們必須先秤重，這樣才能得到初始重量，然後我們把黃金拿到冶煉區，在那裡添加熔劑，基本上硝石，然後是硼砂，然後把它們放進熔爐燒製。大約需要一個小時的時間讓金子融化，然後再倒進模具裡。」

面臨巨大健康風險的不只是採礦工人，還有附近的居民。根據當地醫療機構的報告，礦工和礦區附近的居民，因肺部疾病早亡的人數越來越多，主要是由於吸入了含鉛等重金屬的粉塵，以及提煉黃金的汞和硝酸產生的有毒煙霧。這些早亡的人中，還不包括那些在礦井塌方中喪生的礦工們。

而那些在冶煉黃金後沒用的化學物質，被隨意傾倒在了土壤及河流中，繼續污染著水源。加納約65%的水源已受到採礦產生的汞和重金屬的污染。還有數千公頃的可可園及原始森林遭到非法採礦者的破壞。儘管歷屆加納政府都承諾會解決這些問題，但幾乎沒有取得任何進展。

當這些沉甸甸的金條，通過非法渠道走私到世界各地時，人們大概不會想到這些金燦燦的財富背後滴血的現實。

巧克力漲價 萬聖節糖果迎來「結構性」變革

今年，一路飆漲的不只是黃金的價格，還有曾在春天創下近50年新高紀錄的可可價格，令巧克力生產和價格大受影響。雖然下半年可可價格有所回落，但仍處於歷史高位，截至9月底，可可價格已經比去年同期上漲了超過80%。而這也直接影響到了即將到來的萬聖節。

今年萬聖節想出去討巧克力吃的小朋友恐怕要失望了，因為他們討到的很可能只是小熊軟糖。

根據市場研究公司Circana的調查，美國的糖果公司正在減少萬聖節巧克力的供應，轉而提供更廉價的軟糖和甘草糖，而這都是因為可可價格飆升導致巧克力價格也水漲船高，已經比去年同期上漲了近8%。

為了更貼近消費者的購買力，知名巧克力製造商「好時」（Hershey）在萬聖節前及時推出了軟糖品牌，並對旗下的知名巧克力品牌做了調整，其中，Reese’s推出了專為萬聖節設計的「狼人蹤跡」（Werewolf Tracks）糖果，以香草奶油取代此前的牛奶巧克力。「奇巧」（KitKat）則推出名為「幽靈吐司」（Ghost Toast）的新產品，以肉桂吐司味道的奶油，取代了此前包在威化餅乾外面的牛奶巧克力。

不過，這種通過軟糖和巧克力替代品來支撐「萬聖節」的辦法，很可能只是權宜之計，未必能長久。因為根據Circana公司的分析，非巧克力類的糖果和零食價格也在不斷飆升。

諾貝爾物理學獎頒給AI教父 他曾對AI感到恐懼

前兩天，77歲的「AI教父」傑弗里‧辛頓（Geoffrey Hinton）出差下榻在加州的一家酒店，凌晨兩點，突然接到一個電話，對方說自己是「瑞典王家學院諾貝爾獎委員會」打來的，當時酒店的網絡信號很微弱，電話信號不太好，Geoffrey當時的第一個念頭就是：這肯定是個騙子！剛準備把電話掛了，但轉念一想，又聽對方叨叨叨地說了一會：嗯，說話的人確實有濃重的瑞典口音，嗯，電話是從瑞典打來的，而且，電話裡聽得出來，對方是好幾個人在一起的。直到這會，他才確信自己獲得了今年的諾貝物理學獎。

果然，轉過天來的10月8日，2024年諾貝爾物理學獎正式授予了Geoffrey Hinton和另一位學者約翰‧霍普菲爾德（John J. Hopfield），以表彰他們在機器學習與人工神經網絡領域的基礎性發現。91歲高齡的Hopfield在收到消息時，同樣感到「有些震驚」。

這一消息公布之後，一個疑惑也隨之而來：為啥今年的諾貝爾物理學獎，會頒給計算機和AI領域的科學家呢？

人工神經網絡，顧名思義，源於對大腦工作原理的模仿。科學家們設想大腦的神經元可以通過計算節點的方式進行重現，這些節點通過類似神經突觸的連接方式來傳遞信息。這樣的網絡經過訓練可以增強某些連接，從而使系統在處理複雜數據時具備學習和記憶能力，這就是現代人工智能的基礎理論。

1980年代，物理學出身的Hopfield，開始著手將物理學的概念引入人工神經網絡領域。

接著，傑弗里‧辛頓又將人工神經網絡推進到一個全新的高度。辛頓利用統計物理學工具，特別是19世紀物理學家路德維希‧玻爾茲曼的統計模型，開發出了「玻爾茲曼機」，它可以學習識別某類數據中的特徵元素。

進入21世紀後，辛頓又與他的同事們一起，通過更多的優化和訓練，優化了網絡識別圖像元素的訓練過程。

諾貝爾物理學獎委員會指出：他們的工作已經帶來了巨大的益處。在物理學中我們在廣泛的領域使用人工神經網絡……，近年來，該技術也開始用於計算和預測分子和材料的特性……，反正說得很學術，我都不太看得懂。意思就是：別看人家表面上不是物理學家，但人家的研究對物理學意義重大！

但全球網友依然不依不饒，網友紛紛表示：咋著，諾獎也開始蹭上AI的熱度了？物理學不存在了嗎？……總之，是熱鬧得不得了。

網友們主要爭論的點就在於：兩位得主的貢獻，到底屬不屬於物理學領域？

因為質疑聲有點多，弄得諾獎官方不得不發起了一場投票：你知道機器學習的模型是基於物理學方程的嗎？

最值得一提的是，作為AI教父，辛頓卻明確表示他對人工智能感到恐懼。

去年3月，OpenAI發布了GPT-4之後，當時有一段關於辛頓的採訪，他說：這讓他意識到機器正朝著比他想像的要聰明得多的方向發展，而他對這一情況感到害怕。

他說：這些東西與我們完全不同。有時我覺得這就像外星人登陸了，而人們卻沒有意識到，因為他們的英語說得很好。

辛頓擔心這些人工智能，能夠找出方法來操縱或殺死那些沒有為新技術做好準備的人們。

他說：我突然改變了對這些東西是否會比我們更聰明的看法，我認為它們現在已經非常接近了，它們在未來會比我們更聰明。那麼，我們如何在這種情況下生存呢？

他更擔心的是，人們會利用這些人類自己研製出來的、有了自我意識，或者說有了生命的工具，來左右一些對人而言非常重要的事情，比如：選舉和戰爭。

辛頓認為，智能機器的下一步是有能力創建自己的子目標，他們會為實現一個一個更長遠的目標不斷疊代。可是，當這種能力被應用於不道德的事情上的時侯，會發生什麼呢？

後來記者問他，人工智能的發展結果到底是有益的還是災難性的。

他說：對超級智能是好是壞的認知，很大程度上取決於你是一個樂觀主義者還是一個悲觀主義者。當你讓人們估計壞事發生的風險概率時，比如你家裡有人得重病或被車撞的機率是多少，樂觀主義者可能會說5%，悲觀主義者可能會說100%。而輕度抑鬱症患者則會說可能在40%左右，而且他們通常說的是對的。

辛頓是哪種人呢？他說自己是有輕微抑鬱症的人。所以，他說：這就是為什麼我很害怕的原因。

辛頓的論點還是非常令人警醒的。而且，他對人類社會最大的一個悲觀的看法就是，人們在面臨嚴重威脅時，集體是無法採取行動的，人們會一直爭論不休的。再一個，人工智能確實會為就業市場帶來巨大的威脅。再一個，缺乏道德價值判斷，沒有人類千百年來一以貫之的宗教倫理等等，人性層面的控制，又是這樣一個比你強大無數倍的玩意，你說面對它你能不恐懼嗎？

據說，當天辛頓送那個記者出門的時候，對記者說：好好享受吧，因為你可能沒剩多少時間了。

好的，今天的節目就到這裡，非常感謝您的收看。《財經非常道》在乾淨世界的頻道剛剛成立，希望您記得訂閱，支持我們一下！也能經常來聽我聊聊財經商業方面的故事。

再次感謝您的收看，「財經非常道」，咱們下次見！

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新唐人《財經非常道》製作組

（責任編輯：李紅）

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