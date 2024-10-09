蛋白質研究突破！ 三位科學家獲2024諾貝爾化學獎

【新唐人北京時間2024年10月10日訊】10月9日，2024年諾貝爾化學獎揭曉，三位科學家因為破解蛋白質結構，設計新型蛋白質而榮獲此殊榮，解決長期困擾科學界的問題，來看報導。

諾貝爾化學委員會成員Johan Aqvist：「要了解蛋白質的運作，我們首先要知道它們的外型。」

瑞典王家科學院宣布，2024年諾貝爾化學獎頒發給美國的David Baker，以及英國Demis Hassabis和John Jumper。

諾貝爾化學獎聯合得主John Jumper：「我接到了+36 打來的電話，我想是+36，是一個瑞典號碼，我差點摔倒。」

諾貝爾化學獎聯合得主Demis Hassabis：「是的，我們贏得了獎項。我們建立了一個名為 AlphaFold 的系統，解決了生物學中長期存在的問題，這是 50 年來的重大挑戰。」

這兩位來自英國的科學家創建的 AlphaFold 模型，能根據氨基酸序列預測蛋白質結構，這是生物學和化學領域的一個重大突破。

諾貝爾化學獎聯合得David Baker：「我們正在設計一種設計蛋白質，它能像癌症一樣發揮作用並破壞腫瘤組織，但不會在其他地方發揮作用。」

David Baker 是美國華盛頓大學生物化學家，專注於蛋白質設計領域；團隊正研究設計應對多種問題的全新蛋白質，包括分解塑料和污染物、精準攻擊腫瘤細胞，以及針對阿茲海默症等疾病。

諾貝爾化學委員會成員PernillaWittung-stafshede：「我們需要知道蛋白質的形狀。很多時候我們發現一個基因突變並導致疾病，我們需要知道那個基因、那個蛋白質該如何運作。」

本屆化學獎獎金約合100萬美元（1100萬瑞典克朗）一半頒給 Baker，以表彰他在計算蛋白質設計的卓越貢獻；另一半則頒給 Jumper 和 Hassabis，表彰他們在蛋白質結構預測的突破性成就。

頒獎典禮將在12月10日，諾貝爾獎創辦人阿爾弗雷德·諾貝爾逝世紀念日當天舉行。

新唐人電視台記者夏聞悅綜合報導

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