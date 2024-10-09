由鼎創達與研能科技研發的居家 Clean Room 系統第一項商品嬰兒無塵室正式推出，以醫療級無塵室潔淨規格的空氣清淨系統提供 PM2.5 趨於零的極致空氣品質。

隨著人類文明的進步，空氣汙染卻也日益嚴重，各種有害物質、懸浮微粒都可能影響身體健康。一般家庭想要擁有較好的室內空氣品質大部分會採購空氣清淨機，不過一般空氣清淨機雖能過濾汙染物，但並非萬能，想要擁有更乾淨的空氣就必須採用系統性建置。

為了提供家庭成員，特別是有嬰幼兒家庭乾淨的空氣，鼎創達與研能科技所研發的居家 Clean Room 系統，由子公司加我科技推出 Baby Clean Room 嬰兒無塵室做為首款產品。

加我科技董事長莫皓然

許多人都知道日益嚴重的空氣污染是健康隱形殺手，其中 PM2.5 懸浮微粒更對全民健康造成影響，尤其是新生兒在腦部發育階段，受空氣中的 PM2.5 影響可能會引起阻礙神經發展，對大人同樣也有影響，嚴重時也可能導致孕婦流產或早產。

而專為孕婦及嬰幼兒家庭設計的 Baby Clean Room 系統，是全球第一個以醫療級無塵室潔淨規格的空氣清淨系統所打造，可提供居家 PM2.5 極致淨零的空氣品質，讓生活其中的家人不再吸入大量空氣污染物而傷害健康。首創淨零的空氣清淨最高標準即是將醫療等級的 PM2.5 趨零空氣潔淨度環境搬回家中，打造淨零汙染的嬰兒無塵室，以目前全球最完整且有效的空氣清淨系統來保護孕婦以及新生兒、嬰幼兒的健康。

Baby Clean Room嬰兒無塵室結合 AI、IOT技術，首創全球可將室內 PM2.5 趨零的空氣品質管理系統

Baby Clean Room 嬰兒無塵室具有二大特色，首先系統並不是採用單機清除空氣污染的設計，而是母嬰無塵室智慧系統，讓消費者「零操心」。從安裝完成開始，無需手動控制，AI 系統隨時偵測室內空污、自動調速且立即消除，24小時連線，讓室內全域時時維持 PM2.5 趨零的空氣品質。

在相同坪數空間中，如果要達到相同的 CADR 值(乾淨空氣輸出率)，嬰兒無塵室僅需他牌空氣清淨機1/5的價格，安裝之後全自動監控空氣品質，無須人為操控。除了即時監控空氣品質之外，AI 自動調整使用電力，並讓噪音維持在40dBA，節能省電且低噪音，多元的系統設計超越市場的所有空氣清淨設備。

因此 Baby Clean Room 嬰兒無塵室並非單一設備產品，而是完整的建置方案，包括空調、空氣清淨機、感測監控以及控制系統等。當消費者有需求時，便會請人專門到府評估空間大小及需求等條件，再提供最適當的系統設置建議，以達到最佳的效果。

Baby Clean Room 今年將積極在台灣推廣，也將同步準備進軍美國婦幼市場及其他居家場域，加速市場滲透與銷售增長，同時看準全球對於節能與健康安全的需求，未來將投入更多資源，滿足全球家庭的多樣化市場需求。