認清媒體營造「假繁榮」 民眾三退 作者：黃真

「中國社會現在明眼人都能看到極為反常，經濟下滑，底層互害，人人自危，但是媒體卻是形勢一片大好，更讓人覺得虛偽、可怕。」10月6日，付彩英鄭重聲明退出曾經在無知中加入的共青團、少先隊。她說：「不為中共殉葬，不當魔教信徒，願做中華兒女，選擇光明未來！」

10月07日《新唐人》報導，中國「十一長假」結束，官媒大肆宣揚假日期間旅遊人數暴漲，旅遊業一片繁榮。而現實中旅遊從業者的感受卻大相逕庭。有旅遊經營者向港媒表示，由於普遍存在消費降級的問題，這次長假人流雖增長，業績卻很糟，甚至是有史以來「最慘黃金週」。

網民感嘆，今年是「史上最慘的十一」

「十一」假期，網上不少視頻顯示，多地工廠老闆趁工人放假時跑路，工人復工後才發現廠房設備已被搬空，有的拿不到被拖欠的工資，報警求助。

多地民眾透露，每年都有很多任務廠老闆跑路，但大部分會撐到年底再跑路，今年是最慘的一年，跑路潮不僅提早了，而且估計創下歷史高點，各行各業的大小廠都有老闆跑路。

杭州市民顧先生：「倒閉很多的，老闆都虧光了，失業率嘛很高的，現在老百姓都沒錢啊，政府不管的，這社會已經完了。」

武漢工廠老闆張帆（化名）：「現在越來越艱難了，這邊是烏煙障氣，人間煉獄，很多跳樓、跳橋的，我們這邊現在掩蓋著，如果哪一塊發生了什麼情況，那一塊的地方會斷網，讓你手機沒有網，然後還要喝茶呢，真的是人類的災難。」

此外，各地傳出「十一」期間市場蕭條的視頻。網民感嘆，今年是「史上最慘的十一」。

視頻顯示，福建廈門、廣東東莞、海南三亞、上海等地的大商場、商業街、菜市場、景區都門可羅雀，人煙稀少。甘肅隴南一個縣城的市中心，更是一片荒涼，開門的店鋪沒有幾家，其餘的全部倒閉。

日前，中共又推出所謂「提振樓市」政策，並砸巨資拉升股市。雖然樓市稍有回彈，股市也瘋狂飆漲，但經濟學家普遍認為，沒有實體經濟支撐，這些虛假「繁榮」可能只能曇花一現。

野村證券警告，中國股市狂熱後崩盤會接踵而至，可能重演2015年的悲劇。因為中國經濟的基礎比疫情爆發前更為脆弱。

中國現在就像古代的王朝末年那種景象一樣

初陽當過老師、賣過保險，還做過生意，也算是有文化知識和社會閱歷。10月2日，他在退黨網站聲明三退，他說：「現在共產黨在中國的統治已經到了窮途末路的境界，社會百業蕭條，官場貪污腐敗，體制內好多部門發不出工資，現在政府一缺錢就抓貪官。感覺中國現在就像古代的王朝末年那種景象一樣，社會道德淪喪，貪污腐敗 經濟蕭條。」

他還說：「現在國內社會流行國學熱，很多家長也反感共產黨的洗腦教育，願意讓孩子接受正統儒家文化教育，民間信仰各種宗教的也越來越多，共產黨在中國社會早已經離心離德，崩潰是遲早的事情。」

10月3日，張金英說：「我在被蒙蔽中加入了邪惡中共，現在中國民不聊生，經濟凋敝，人人相害，更有器官移植殘害百姓兒女，天怒人怨。現在我知道罪魁禍首就是中共，現鄭重聲明退出中共黨團隊，做中華兒女，不做馬列子孫！」

9月15日，王紅說：「當今的中共，官場腐敗，做惡多端。各種民憤急劇上升，百姓恨官府，怨聲載道。中國亂套了，中共的末日就要到了。聲明退出共青團、少先隊，抹去中共邪靈授的獸記。希望儘快解體中共。」

山東濟寧人謝林是一名出租車司機,他說：「從反常的天氣現象及一切事端中感覺將有大事發生，經乘客講真相發現中共的真面目,雖多年不參加中共活動,但我聲明退出中共一切組織,退黨、退團、退隊，進入人類新紀元。」

遼寧張明、王明等10人共同聲明：「現在中國大陸天氣如此的反常，看來真的是人怨天怒了。中共邪黨不能信啊，要不怎麼死的都不知道。我們要退出中共團隊組織，抹掉獸印，開始新生！」

張龍君說：「我雖然在山東，各省的災難，一波一波反常的出奇，天示警訊，中共惡黨造的孽，這片土地想必是在劫難逃，我必然退出中共惡黨一切組織。」

高樓大廈都是虛假的繁榮，十多億普通百姓生活艱難

「別看那些高樓大廈、高速公路、花園廣場，那都是虛假的繁榮。十多億普通百姓看病難、上學難、住房難才是真實的寫照。」上海民眾小黑子說：「天滅中共是天意也是民心。沒有了共產黨，就不會有這麼多貪官，老百姓就會有好日子過。為了決裂中共，平安自救，我要退出中共所屬的少先隊組織，當時說的「把生命交給它」的誓言作廢。」

小黑子自述40多歲了，從15歲起就走入社會，做點小生意。他說：「20多年的所見所聞讓我深刻了解中共是個黑社會團伙，一片漆黑。從上面的高官到下面的小辦事員幾乎是個個見錢眼開。官商勾結，權錢交易，無官不貪腐。我們小老百姓要辦成一點事不知有多難。兩極分化的程度達到世界頂尖。中共已經是世界上最大的貪腐黨、最大的殺人黨。」

山東的楊靜惠、於裕、楊科家 等3人共同發表聲明：

「十多年前，我們還不知道什麼是普世價值，還沉浸在大陸政府和媒體刻意營造出的繁榮富強，安居樂業的假象中；十多年後的今天，遍地都是連媒體都掩蓋不住每天成百上千的事故、醜聞，還有無比的社會不公平。於是，我開始反思自己受過的教育，發覺多年來受到的根本就是洗腦教育！」

「教育我們為國家犧牲自己的任何利益都是光榮的，而國家呢，讓我們幾億農民沒有醫保，不能自由地孕育生命，買不起房子，土地被強收，甚至沒有基本的，無毒無污染的飲食和空氣！而孩子們呢，十幾年埋頭苦讀那些不實用的知識，到頭來賺的錢買不起房，生不起病，養不起孩子，對不起老人！」

「共產黨的教科書也說過，信仰自由，那麼我們現在就要做個自由的選擇，真心並自願地退出曾經加入過的共產黨的少先隊和團組織，救贖自己的靈魂，保全家平安少苦，助力自由民主新紀元的到來！」

「最後感謝一位志願者阿姨，使我們有緣結識大紀元網站和三退組織，相信每一個相遇都是機緣，定會好好珍惜！謝謝你們！」

衣食艱難時，還得想著是「過著幸福的生活」 太不可思議了

「很多的經歷使我們不可思議，當你衣食艱難時，你心中還得想著「過著幸福的生活」，許多違反常識的事情發生，你又必須違心的視它為正常的，我們只能似是而非的過活，這是為什麼？」早早、麗麗等2人感謝大紀元的「九評共產黨」，使我們清醒，共產黨這個邪靈附著在中國人身上在起著欺世盜名的作用。

她們說：「大紀元的鄭重聲明給我們每個中國人敲響了警種，趕快行動吧，退出共產黨與共產黨的其它組織，抹去邪惡的獸的印記，不再受最邪惡的魔教的欺騙。在此鄭重聲明退出共產黨及其它組織。」

廣東人愛歌聲明：「我是一名網商，從小就對組織充滿疑惑，認為很多事情都是反常且不可理解的。自從通過自由門，我了解了更多的信息和真相，並且過去二十多年的反常與疑惑都得到了完滿的解答，原來都是魔黨作祟所致。今天決定退出邪惡組織！」

潘金秀聲明：「現在的中國底層老百姓都是民不聊生，年輕人找不到工作，做生意又虧本。都是中共太壞太邪惡，喝老百姓的血，還要人感恩他們。太壞了！希望老天爺快收走他們，天滅中共早日實現！我鄭重聲明退出這個邪教組織！」

天災人禍不斷、經濟衰退、民不聊生，三退才能有幸福生活

小金：「現在中國發生這麼多不好的事情，水災，地震，爆炸，經濟衰退，再加上這嚴重的疫情。真的讓老百姓苦不堪言。當我明白法輪功的迫害真相後，知道共產黨的惡毒，不斷給老百姓洗腦。我毅然退出曾加入過的團，隊組織。給自己一個正確的選擇。」

小傑說：「疫情之後為什麼社會戾氣這麼重，社會經濟還不如疫情之前，許多店鋪倒閉？因為中共的黑暗權勢導致。因而我每天為了權力和金錢生活真的是極其煎熬。看到每天有那麼多人聲明三退，我再次下定決心，決心要棄絕邪惡的中共政權。」

天津的劉平安說：「生活的艱難使我明白了，中共邪黨的偽善、暴政、貪腐和謊言，我們都是老實的勤勞人，為什麼常年勞作，還是買不起房，老人看不起病，孩子上不起學，年輕人找不到工作，就是中共治下把社會搞的一團糟，巨大的社會財富被各級當政者掠奪了，我們的貧窮都是中共專制、腐敗造成的。聲明退出中共少先隊，遠離魔鬼。」

郭喜：「當今中國社會經濟下滑，股市下跌，生活水平下降，現在天災人禍這麼多，人都不知道自己將要在哪一天面臨什麼？當災難臨頭時只能束手無策，現在聽說了常念法輪大法好，災難來時命能保，三退保平安，現聲明退出邪黨的一切組織（團隊），做一個真正的中國人。」

小劉、復生等2人與朋友一起走線美國，他們聲明三退：因為在國內太多的共產鐵鏈、枷鎖，各種名目的活摘器官，官倒腐敗，疫情期間的暴虐，經濟下滑，我們實在是受不了了。出國後，我們看到更多的共產黨噁心人的事，今天下定決心退出中共的黨團隊組織，與這個屠殺整肅死上億國人的共產黨說拜拜！順應退黨潮，天滅中共，歷史必然！」

吉林小王、小張等 10人共同聲明：「現在中國經濟下滑，人民生活很苦，特別是股市，把老百姓的錢都套進去了，本來掙錢就少，現在又不忍心割捨，所以老百姓整天極其痛苦，現在聽到真相，真是從心裡亮堂了，覺得我們有救了，只有聲明退出它的邪惡組織(團隊)，才能有幸福生活。」

王清營表示：「大學時曾積極入黨。大學畢業後，因為經濟下滑，找不到工作，只能在河南新鄉送外賣。期間我多次被交警罰款，電動車也多次被偷。由於中共病毒，我失去了工作。我意識到了共產黨的邪惡。我在此聲明退黨團隊。」

河南吳玉曾經加入過共產黨及其附屬組織團、隊，聲明正式退出所有這些組織：「共產黨無惡不作，把中國社會搞的一塌糊度，年輕人找不到工作，民眾生活壓力極大，不公平現象到處都是，共產黨還一味說謊、標榜自己、欺騙群眾。法輪功的真善忍這麼好，它卻要打擊、鎮壓。要是大家都信真善忍，中國該多好啊。」

白凱：「現在的大陸，肉眼可見的財政困難、經濟下行，畢業生找不到工作，各行各業都掙不到錢，想躺躺不平，想卷卷不動，民不聊生哀鴻遍野！這一切都是騎在人民頭上的中共造成的！中共再不滅我們真的要沒希望了，祈禱神佛快些除掉它吧！」

本文只代表作者的觀點和陳述。

（責任編輯：劉明湘）

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