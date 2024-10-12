環境部8月21日時已公布飲用水水質標準修正草案，首度納入全氟及多氟烷基物質 (PFAS) 管制。新標準較世界衛生組織建議更嚴格，PFOA和PFOS限值低2至4倍。環境部今(12)日強調，預計年底前公布新標準。將立即展開全面抽驗，並加強源頭管控，確保民眾飲水安全。

草案制定過程廣泛參考國際規範、毒理數據及本土研究成果。環境部指出，全球對PFAS管制態度不一，有些國家實施強制標準，有些則採建議值。美國今年4月10日雖訂出較嚴格標準，但多數國家仍在評估階段。

新規定要求自明年起至116年7月(1)日，自來水業者須定期檢測PFAS含量。若超標，必須提交改善計畫。環保單位也將主動抽驗，優先檢查高風險區域，如機場、掩埋場周邊水源。

為全面因應PFAS污染，環境部7月1日向行政院提交跨部會行動計畫。計畫涵蓋源頭管理、污染調查、國際接軌及風險溝通四大面向，整合各部會資源，強化PFAS管制。

此外，環境部9月26日預告修正「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，要求特定產業 (如科技、電鍍業) 定期檢測廢水中PFAS。若達預警值，須提出減量計畃。大型醫院也須管控廢水中的抗生素等物質。

環境部表示，將儘速完成立法程序，預計年底前公布新標準。屆時將立即展開例行檢測和加強抽驗，並持續關注國際趨勢，適時調整管制力度。

環境部8月21日時已公布飲用水水質標準修正草案，首度納入全氟及多氟烷基物質 (PFAS) 管制。新標準較世界衛生組織建議更嚴格，PFOA和PFOS限值低2至4倍。 圖：環境部 / 提供