壓力太大？ 中國青年養會「自殺」的黏菌寵物

【新唐人北京時間2024年10月13日訊】繼養「紙盒狗」「寵物石頭」「芒果核」之後，中國不少人年輕人養起了會自殺的黏菌。專家表示，當代年輕人生存壓力太大，養這些奇怪寵物是為了減壓。

近日，在中國社交媒體上，「黏菌」成為了熱門話題，許多網友分享了把黏菌當成寵物飼養的視頻，相關閱讀量已超過300萬。

在網上出售黏菌的周晴烽對九派新聞介紹說，黏菌既不是真菌也不是細菌，它屬於真核生物域，其生命周期包括營養階段和繁殖階段。

營養階段的黏菌叫作原質團，有點像網絡狀的黏液，生長在陰暗潮濕的地方，如倒木的背面、地磚的縫隙裡、腐殖質層裡。它們不斷分裂成樹枝狀到處爬行，通過吞噬食物顆粒來獲得營養，這樣到處爬行找東西吃的樣子很像動物。

到了繁殖階段，黏菌會爬向略為乾燥、有陽光的地方，並停止進食，整片原質團集體變身，長出一根根像蘑菇或一團團像粉末的子實體，散播孢子。

有網友把黏菌進入繁殖階段稱為「自殺」，即母體死亡，變成很多孢子。「黏菌養護不簡單，溫濕度控制是關鍵。小菌菌對環境很挑剔，得細心照料才行，不然一不小心可能就『自殺』了。」

周晴烽說，購買黏菌的買家以大學生和二三十歲的年輕人居多，後來買黏菌的小學生數量也越來越多。

從事科普相關工作的王君（化名）告訴九派新聞，4個月前，由於工作壓力較大，她想通過養黏菌來轉移注意力，於是從網上購買了一種名為剛絲絨泡菌的黏菌，放在辦公室的抽屜裡養。

她坦言，有的同事看到她飼養黏菌會比較慌張，向她詢問黏菌會不會傳染疾病，也有個別同事對她養黏菌感到好奇。

王君表示，養了之後才發現黏菌其實比較難養，如果不及時餵食，黏菌會逃出飼養盒尋找食物。不注意清理的話，逃逸的黏菌一旦存活成功了會污染環境，如果再長出孢子，可能會引發呼吸問題。她表示自己以後不會再養。

大學生「養紙狗」「寵物石頭」

在黏菌寵物熱興起之前，許多年輕人、大學生「養紙狗」「寵物石頭」「芒果核」來緩解心理壓力。

一些大學生用紙盒做成小狗的樣子，還為「紙盒狗」取名字，並且製作花花綠綠的衣服和配飾，還會給「紙盒狗」掛上名牌，拴在寢室門口「看家」，或是牽著「紙盒狗」在操場上遛彎……

養石頭的年輕人，他們會給石頭取名字，給石頭佈置小窩，每天對著石頭傾訴。還有一些年輕人把吃剩的芒果核，曬乾後當成寵物養。

有心理諮詢師表示，當代中國年輕人學習和就業的壓力太大，養這些奇怪寵物，是想藉此緩解心理壓力。

今年十一，中國年輕人開始流行「瘋遊」，集體穿著精神病院的病號服出遊，在野外瘋狂蹦跳、打滾、喊叫，以及做出各種古怪動作。

有網友直言，這是為了解壓，治癒自己因工作而「損耗」的精神狀態。甚至有網友自嘲：「自從神經以後，精神狀態果然好多了。」

輿論普遍認為，中國青年集體穿病號服出遊的異常現象，凸顯當前中國社會已處於一種「病態」。近年隨著中國經濟持續低迷，失業率飆升，年輕人面臨巨大的就業壓力，職場競爭異常激烈，很多人陷入焦慮狀態，年輕人集體自殺事件也時有發生。

旅加華裔作家盛雪表示，現在中國的經濟環境非常差，讓這代年輕人完全看不到一個真正能夠可期待的未來。集體穿病號服出遊，這種宣洩方式也只是一種片刻的放鬆，或者是他們想用這種方式來諷刺這個社會。

「他們也很清楚，他們必須得回到現實中來，回到原來的那種生活狀態。」她說。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：范銘）

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