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（中央社記者彭維楀華沙13日專電）根據波蘭筆記報導，波蘭的旅遊勝地克拉科夫（Krakow）市議會近日一致通過決議，呼籲政府修改法律，允許徵收旅遊稅，以應對日益增長的遊客數量所帶來的困擾與壓力。

克拉科夫（Krakow）市議會強調，過度旅遊正導致當地居民的不滿和城市資源的耗竭，旅遊稅將有助於推動該城市的持續發展，並改善居民與遊客的生活品質。

去年有超過700萬名遊客造訪克拉科夫，當中包括90萬來自國外的遊客。

儘管如此，現行的波蘭法律不允許該城市徵收專門的旅遊費，只能收取一種名為「遊客費用」（opłata miejscowa），約為0.75歐元（約新台幣27元），且需滿足非常嚴格的環境標準。但由於克拉科夫空氣污染嚴重，無法對遊客徵收旅遊稅。

根據市議員馬斯洛納（Łukasz Maślona）的說法，該費用通常適用於氣候條件較好的地區，如海邊或山區，而克拉科夫作為歷史古城，面臨空氣污染等問題，極需要更多資源來應對過度旅遊的挑戰。

市政府估計，如果法律修該通過，將可以為此城市每年帶來3000萬到5000萬茲羅提的收入（約新台幣2億5000萬元至3億2000萬元）。這些資金都可以用於永續旅遊專案，並補償因旅遊業受影響的居民。

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克拉科夫的中世紀老城區被聯合國教科文組織列為世界遺產，每年都吸引了大量國內外遊客，雖然帶動了經濟成長，但也加劇了噪音、交通擁擠和公共設施損壞等問題。該城市正努力與其他歐洲熱門旅遊城市的做法相呼應。

例如羅馬徵收每晚4至10歐元費用，巴賽隆納徵收4.95至6.75歐元左右費用，阿姆斯特丹則是以飯店每晚費用的12.5%來徵收旅遊稅。這些觀光大城均以徵收旅遊稅來協助當地城市過度旅遊所面臨的困境與挑戰。（編輯：唐佩君）1131014