中国外交部周五(10月11日)表示，上周日(10月6日)，一支属于中资公司的车队在巴基斯坦卡拉奇真纳国际机场附近遭遇恐怖袭击，造成两名中国公民遇难。为此，中方已派遣跨部门工作组于10月8日抵达伊斯兰堡，展开紧急应对工作。工作组密集会见了巴基斯坦外交部、内政部以及军警、情报部门负责人，敦促巴方采取更加严密的安全措施，以确保中国在巴人员、机构和项目的安全。

观察人士指出，随着在中国-巴基斯坦经济走廊(CPEC)工作的中国公民遭遇到的袭击次数日益增加，中国不得不强化安全措施，并加深与伊斯兰堡的安全合作。在一系列致命的武装袭击之后，中国国家安全部正在主导一项新计划，重点在于情报共享和预警系统，以保护在巴基斯坦的中国人员。

尽管巴基斯坦向来对中国安全人员在其境内行动的想法十分抵触，但来自北京的压力越来越大，可能促使双方达成一项协议。这可能包括允许中国公民乘坐装甲车等经过强化的安全措施。

在中巴两国努力确保中巴经济走廊安全的同时，他们还在探索引入私营部门的创新金融模式，以使该项目更加具有韧性，并为两国带来更大的收益。

中巴经济走廊的演变

作为中国“一带一路”倡议的基石，中巴经济走廊长期以来被视为巴基斯坦的一个重要转型项目，可望促进经济发展，同时加强中国与南亚的互联互通。然而，最近针对中国公民的一系列袭击为这一项目蒙上了阴影，突显了该项目面临的安全风险和持续存在的政治挑战。

印度政府国家安全协调秘书处(National Security Coordination Secretariat)前顾问萨拉尔．夏尔马(Sarral Sharma)在接受美国之音采访时表示：“中国对巴基斯坦保障中巴经济走廊项目和中国工人的能力表示了极大关切，近年来针对中国公民的恐怖袭击引起了北京的警觉。”

巴基斯坦政府和安全机构在应对这些安全问题时的懈怠态度，不仅使两国关系紧张，还促使中国重新审视其对该项目的承诺。

安全、政治与经济的相互作用

奎德－阿扎姆大学(Quaid-i-Azam University)助理教授、亚太研究联盟(Consortium of Asia Pacific Studies)创始成员穆罕默德·绍伊卜强调，安全、政治和经济的复杂相互作用正在塑造中巴经济走廊的未来。在接受美国之音采访时，他指出：“中国日益感到失望，原因是巴基斯坦在中巴经济走廊问题上的政策缺乏一致性。”

北京在中巴经济走廊项目上与伊斯兰堡的合作经验并未能增强其对未来中国在巴基斯坦基础设施投资的信心。中巴经济走廊自启动以来就面临着意料之外的延误。第一阶段在中国公司的主导下以创纪录的速度完成。然而所谓的第二阶段进展自2019年起开始放缓，巴基斯坦方面未能按期完成业务。

绍伊卜解释说：“巴基斯坦未能在中巴经济走廊相关政策上保持一致，频繁更换负责CPEC管理的主要机构，这导致了关键项目的停滞。”

尽管出现这些挫折，中巴经济走廊第二阶段的企业对企业合作，特别是在农业和工业领域重新引起了关注。绍伊卜指出，这一转变反映了巴基斯坦希望通过创造本地就业机会来减轻政府的财政负担。然而，他警告说，持续的经济挑战和巴基斯坦的官僚主义可能会阻碍这些计划的全面实现。

私营部门的角色

南亚问题专家、地缘政治分析家马利克·艾哈迈德·贾拉尔(Malik Ahmad Jalal)强调，振兴中巴经济走廊的关键在于利用私营部门的参与，而这一关键因素一直被忽视。在《阿拉伯新闻》(Arab News)发表的一篇评论文章中，他指出：“巴基斯坦未能充分发挥私营部门的潜力是中巴经济走廊停滞不前的主要原因之一。以公共部门为主导的方式不仅放缓了进展，还未能实现巴基斯坦政府最初承诺的变革性经济增长。”

贾拉尔主张向公私合作伙伴关系转变，并建议巴基斯坦可以借鉴沙特阿拉伯和韩国等国家的成功模式，为其经济复兴提供蓝图。他强调：“除非我们解除私营部门受到的官僚束缚，并允许当地企业与中国公司合作，否则中巴经济走廊无法得救。” 这一转变不仅可以吸引外国投资，还将促进技术和知识的转移，这对巴基斯坦的发展至关重要。

中国的战略考虑

对于中国来说，中巴经济走廊不仅仅是一个基础设施项目；它是一带一路倡议的重要组成部分，为中国提供直接通往印度洋的通道，并增强中国在该地区的地缘政治影响力。然而，北京最近对持续重组巴基斯坦债务的不情愿显示出其态度的转变。截至2024年中期，中国电厂对巴基斯坦的未清欠款已达4010亿巴基斯坦卢比，中国对其在巴基斯坦投资可持续性的担忧日益加深。

正如夏尔马指出的那样，中国正在寻找确保中巴经济走廊可持续性的方法，而不过度消耗其财政资源。“中巴经济走廊的存续对中国更广泛的一带一路目标至关重要。但北京的焦点现在可能会倾向于吸引其他友好国家的投资，并在基础设施以外的领域实现多样化，”他解释道。

中巴反恐合作协议的提议

中国工人在巴基斯坦面临的安全风险日益加剧，仍然是一个紧迫问题。绍伊卜强调，针对中巴经济走廊工地的武装袭击激增，尤其是在开伯尔-普赫图赫瓦省和俾路支省。尽管巴基斯坦当局提供了保证并设立了专门的安全部门，但对中国工人的袭击仍在持续。

为了应对这些挑战，专家们一致认为需要进行战略调整，包括加强私营部门合作、提升安全措施以及促进政治稳定。通过采取更具可持续性和包容性的方式，巴基斯坦可以重新赢得中国的信任，确保中巴经济走廊的长期成功。

拟议中的中巴反恐合作协议是加强两国安全合作的重要一步。该协议提出成立一家联合安保公司，以保障在巴基斯坦的中国公民和项目。这一举措反映了两国保护中巴经济走廊及其可持续性的承诺。

研究显示，2004年至2010年间，针对中国公民的恐怖袭击事件共有8起；然而，自2011年以来，这一数字激增至25起。袭击的强度和地域分布也有所扩大。尽管巴基斯坦建立了两个特别安全部门和一个海军特遣队来保护中巴经济走廊和中国工人，但袭击仍在增加。最近的袭击事件包括3月24日发生在开伯尔-普赫图赫瓦省尚格拉区的袭击，造成五名中国工人死亡。在这一事件后，巴基斯坦总统、总理和陆军参谋长分别向中国官员保证，将确保中国公民的安全。最近由巴基斯坦外交部发布的中巴联合声明也强调了这一点。

中巴经济走廊的未来充满不确定性

中巴经济走廊的未来取决于多个因素，包括安全措施的有效性、财务挑战的解决以及中巴反恐协议的成功实施。

随着中巴经济走廊进入第二阶段，沿线的商业运作重点转向企业对企业项目以及私营部门的参与，巴基斯坦面临着巨大的挑战。安全问题、政治不稳定和经济不确定性继续使中巴经济走廊的未来充满疑问。专家如夏尔马、贾拉尔和绍伊卜一致认为，战略调整——特别是强调私营部门合作和加强安全措施——对巴基斯坦重新赢得中国的信心至关重要。他们在接受美国之音采访时都强调，巴基斯坦必须解决这些多方面的挑战，以确保中巴经济走廊的可持续性和成功。巴基斯坦能否迎接这一挑战仍有待观察。