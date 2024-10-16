「神秘黑球」充斥海灘 悉尼緊急關閉7海灘

【新唐人北京時間2024年10月18日訊】澳洲悉尼「庫吉海灘」（Coogee Beach）10月15日起陸續出現數千顆「神秘黑球」，當局緊急關閉7個海灘。清理工作正在進行，有關當局正在展開調查工作。

這些污染物15日首先在庫吉海灘和高登斯（Gordons）海灘被發現後，當局隨即關閉。但17日蔓延到另外兩個海灘，蘭德威克（Randwick）的克洛維利（Clovelly）海灘和馬魯布拉（Maroubra）的部分海灘地方政府也宣布關閉。

隨後又擴散到悉尼多個海灘，包括著名的悉尼邦岱（Bondi）海灘，以及附近的布朗蒂（Bronte）、康翁（Congwong）、法國曼斯（Frenchmans）、小灣（Little Bay）、馬拉巴爾（Malabar）和塔馬拉瑪（Tamarama）海灘。

蘭德威克地方政府接著又宣布關閉邦岱、布朗蒂和塔馬拉瑪海灘。

政府的初步檢測這些黑色球狀物是「焦油球」。焦油球通常是洩露的石油產品與雜物碎屑和水接觸後形成的，對人類或海洋生物來說都是有害物質。

目前，污染來源尚不明確，新州環境保護局正在進行調查。

蘭德威克市長帕克（Dylan Parker）表示，市議會工作人員已在海灘對「神秘黑球」進行清理，並表示這些球狀物被沖上海灘「相當奇怪」。

「我們尚不清楚是什麼導致了這些雜物漂流到我們的海灘，但我們將繼續與相關部門合作，確保公眾安全並清理我們的海灘。」

政府敦促民眾不要踫觸這些黑球。新州州長柯民思（Chris Minns）表示，環保局確定污染源後，會及時向公眾公布相關信息。（點擊觀看相關視頻）

另據《衛報》的報導，「神秘黑球」被沖上庫吉海灘後，16日上午，當地工作人員在附近海上發現了疑似浮油的東西，但新南威爾斯港務局表示，尚未接獲船隻漏油的通報。

（責任編輯：盧勇信）

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