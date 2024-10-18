受台積電大漲拉抬，許多高含「積」量的台股ETF，績效也跟著飛。今日漲幅前五名分別為「元大電子」（0053）、「元大台灣50」（0050）、「富邦台50」（006208）、「富邦公司治理」（00692）、「富邦科技」（0052），漲幅皆達 2%以上、勝過大盤。 圖 : 翻攝自騰訊網

台積電昨（17）日法說會表現亮眼，不僅激勵當日台積電ADR表現，今（18）日台股早盤，更一度大漲 65元至 1,100元新高價，不過，尾盤漲幅收斂，台積電終場收在 4.83%，來到 1,085元。台股加權指數受到拉抬，終場收在 23,487.27點，大漲 433.43點或 1.88%。

而許多高含「積」量的台股ETF，績效也跟著飛。今日漲幅前五名分別為「元大電子」（0053）、「元大台灣50」（0050）、「富邦台50」（006208）、「富邦公司治理」（00692）、「富邦科技」（0052），漲幅皆達 2%以上，表現勝過大盤。

此外，持有台積電占比近 3成的「群益台ESG低碳50」（00923），也於盤中最高漲到 22.3元，達成填息。00923自上市至今，共歷經三次配息，且次次都填息，今年來股價上漲逾三成，若以先前除息前受益人數來估算，可說是為近 12萬投資人帶來息利雙收成果。

00923是台灣首檔低碳龍頭ETF，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」，也是首檔將「ESG＋低碳」納入成分股訴求的指數，致力於提供ESG表現優異、且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資人的長期ESG投資需求，其前三大持股分別為台積電、聯發科與日月光投控，持股比重分別約 31%、9.5%、6.5%。

有理財達人指出，在全球減碳趨勢下，台灣碳費制度也將於明年上路，而具有ESG低碳概念的台股企業，將是未來的布局重點，主因其在營運獲利上可望維持較為穩健的表現，建議在標的選擇上可透過不僅具備ESG、且有低碳選股因子的市值型台股ETF，來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，也能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。

「台灣擁有完整的半導體聚落，在AI晶片製造、封裝為全球重要樞紐，故自晶圓代工、委外封測至設備商皆受惠程度高，且因應AI需求，先進封裝產能有望翻倍。至2025～26年，CoWoS設備需求的仍強勁，預期『CoWoS概念股』至2026年的成長趨勢明確，加上IC設計族群庫存健康、營收重回成長循環，對半導體產業而言皆屬利多，類股表現值得關注。」群益半導體收益ETF經理人謝明志針對台灣半導體股表示樂觀的展望。

台股基本面堅韌，聯準會啟動降息循環也為市場帶來資金動能，加上接下來迎電子旺季，同時全球矚目的AI趨勢也如火如荼發展中，對於台灣科技廠亦處順風環境，台股後市表現看佳，投資人亦不妨透過相關ETF順勢參與行情。